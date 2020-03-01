У россиян – два золота для Белоруссии. Для себя - серебро - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 марта 2020 19:03БиатлонМысин Николай

У россиян – два золота для Белоруссии. Для себя - серебро

Последние гонки чемпионата Европы принесли сборной России серебро – Кристина Резцова стала второй в пасьюте. Победы Сергея Бочарникова и Елены Кручинкиной порадовали уже Белоруссию.

Сам по себе чемпионат Европы – турнир, застрявший в табели о рангах где-то посередине между этапом Кубка мира и Кубком IBU. Звезды сюда не приезжают (не в этот раз точно), топ-команды выставляют вторые-третьи составы, а засветиться в призерах могут спортсмены, которых с очень уж большим трудом представляешь на подиуме в действительно представительских гонках. Это, впрочем, не значит, что медали европейского первенства не особо ценны. Ценны, даже очень! Но, все же, больше для самих биатлонистов. Для болельщиков – по крайней мере, в России – сам турнир – это скорее площадка, чтобы внимательно сравнить уровень членов главной команды с теми, кто находится в ближнем резерве. И, возможно, понять – правы ли были тренеры, что на недавнем ЧМ в Антхольце оставили без стартов Карима Халили и Кристину Резцову?

И вот вам ответ – Резцова лишь из-за плохих лыж и далекого стартового номера осталась без медали в спринте («Трасса была разбитой, грязной, лыжи все это впитали и не катились совсем, даже на спусках», - рассказала спортсменка). А в гонке преследования с двумя промахами на рубежах примчалась на финиш второй – вслед за Еленой Кручинкиной. Ладно, сравнить ее результаты с результатами, например, Куклиной и Старых, не получится – Лариса и Ирина в Раубичи не приехали. А вот превосходство Халили над Эдуардом Латыповым и Никитой Поршневым стало очевидным! В спринте он опередил их с запасом (и ходом, и на рубежах), а в пасьюте «уделал» даже Матвея Елисеева (который, правда, провалил стрельбу). Внимание, вопрос – так может стоило его использоваться в Италии? Неужто тренерский штаб настолько сомневался в готовности Карима?

Впрочем, это вопрос риторический.

- Во всех личных гонках судьба наград решалась на заключительном огневом рубеже. И все три раза у меня немного не сложилось, - рассказывал молодой россиянин в эфире «Матч ТВ». – Дело не в физической усталости. Концентрация тоже была высока. Просто немного недоработал. Желание подхлестнуло. Все было близко, но… не получилось. В любом случае, тот факт, что я был стабильно не ниже восьмого места, можно назвать положительным. Да, здесь не самые топовые соперники, но много сильных ребят, выступающих в Кубке мира. И раз я составил им конкуренцию, значит, смогу бороться и там.

Понятно, речь – не о победах на этапах. Речь об очках, возможно – о местах в топ-20, в топ-10… Но то, что может – это факт.

И это, в общем, единственный позитив, которые можно вынести из турнира в Раубичах. Победа Елисеева, конечно, хороша… Но, согласитесь, при такой конкуренции она мало что значит. А вот готовность остальных наших спортсменов – из главной сборной! – мы увидели во всей красе.

Если честно – никакая готовность…

И да, один важный факт – оба победителя воскресных гонок в Минске когда-то были кандидатами в сборную Россию. Но остались за бортом команды, даже без шансов в нее войти. В итоге переехали в Белоруссию, и вот результат – за несколько сезонов дошли до уровня чемпионов Европы. Причем, в случае с Кручинкиной (Бочарникову, все-таки, уже 32 года) – это хороший задел для карьеры! Ей-то всего 24, вся спортивная жизнь впереди! Вот почему их разглядели там? Почему смогли вывести на этот уровень? Почему этого не сделали в России?

Ни с Сергей, ни Елена к нам в команду бы не попали. И это показатель того, что у нас много хороших спортсменов. Просто мы не можем рассмотреть всех на расстоянии, - развел руками глава СБР Владимир Драчев. – Сейчас они обыгрывают наших? Да, так и есть. Но это вопросы к тренерскому штабу.

Открытый чемпионат Европы. Раубичи (Белоруссия)

Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

Старт

Стрельба

Ход

Финиш

1

Сергей Бочарников (Белоруссия)

5 (+28,0)

2 (0+0+0+2)

10 (+24,5)

35.03,9

2

Стурла Легрейд (Норвегия)

12 (+56,0)

2 (1+0+0+1)

5 (+11,8)

+6,7

3

Сиверт Баккен (Норвегия)

20 (+1.15,0)

2 (0+0+1+1)

8 (+18,7)

+23,9

…6

Карим Халили (Россия)

8 (+39,0)

3 (0+0+1+2)

12 (+39,9)

+52,1

…7

Матвей Елисеев (Россия)

1 (-4,0)

5 (2+1+1+1)

22 (+1.05,7)

+1.04,4

…8

Никита Поршнев (Россия)

11 (+55,0)

3 (0+0+1+2)

19 (+53,9)

+1.14,8

…12

Эдуард Латыпов (Россия)

28 (+1.36,0)

4 (0+3+0+1)

2 (+4,2)

+1.32,2

…14

Кирилл Стрельцов (Россия)

9 (+44,0)

3 (1+0+1+1)

27 (+1.27,8)

+1.49,9

…36

Василий Томшин (Россия)

27 (+1.35,0)

6 (1+2+1+2)

15 (+41,8)

+3.03,0

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа)

2 (лежа)

3 (стоя)

4 (стоя)

Халили

3 (+17,8)

2 (+27,0)

3 (+1.01,8)

7 (+1.12,5)

Елисеев

5 (+28,8)

6 (+53,8)

6 (+1.21,3)

5 (+1.02,6)

Поршнев

8 (+38,2)

4 (+45,7)

5 (+1.15,0)

8 (+1.22,8)

Латыпов

20 (+1.10,6)

35 (+2.20,2)

14 (+2.23,1)

12 (+1.53,8)

Стрельцов

14 (+1.00,5)

9 (+1.07,0)

11 (+1.56,1)

13 (+1.54,6)

Томшин

36 (+1.41,0)

43 (+2.43,1)

36 (+3.12,6)

30 (+3.25,9)

Гонка преследования 10 км. Женщины

Старт

Стрельба

Ход

Финиш

1

Елена Кручинкина (Белоруссия)

11 (+1.04,0)

0 (0+0+0+0)

1 (24.34,9)

29.21,1

2

Кристина Резцова (Россия)

4 (+20,0)

2 (1+0+0+1)

3 (+24,0)

+17,6

3

Элизабет Хогберг (Швеция)

1 (-14,0)

3 (0+1+0+2)

4 (+30,4)

+35,1

…7

Ульяна Кайшева (Россия)

23 (+1.36,0)

1 (0+0+0+1)

10 (+42,4)

+1.33,7

…14

Екатерина Глазырина (Россия)

22 (+1.35,0)

2 (0+0+0+2)

19 (+1.05,1)

+2.38,1

…17

Виктория Сливко (Россия)

41 (+2.21,0)

2 (1+1+0+0)

18 (+1.04,5)

+3.09,1

…22

Валерия Васнецова (Россия)

59 (+3.00,0)

3 (0+1+2+0)

13 (+48,1)

+3.55,8

…28

Анастасия Поршнева (Россия)

27 (+1.50,0)

5 (1+0+2+2)

25 (+1.18,3)

+4.12,4

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа)

2 (лежа)

3 (стоя)

4 (стоя)

Резцова

4 (+50,0)

4 (+28,0)

2 (+23,0)

2 (+6,7)

Кайшева

16 (+1.41,3)

8 (+1.17,9)

8 (+1.24,6)

9 (+1.26,1)

Глазырина

18 (+1.43,8)

12 (+1.25,9)

10 (+1.33,2)

12 (+2.07,3)

Сливко

32 (+2.58,9)

31 (+3.10,3)

26 (+3.23,8)

18 (+2.53,5)

Васнецова

38 (+3.13,8)

34 (+3.12,9)

37 (+4.12,2)

24 (+3.37,6)

Поршнева

25 (+2.34,6)

23 (+2.15,5)

23 (+3.21,4)

30 (+3.52,6)

Все медали ЧЕ-2020

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Белоруссия

3

0

1

4

2

Россия

2

2

0

4

3

Норвегия

1

2

3

6

4

Украина

1

1

2

4

5

Швеция

1

0

1

2

6-8

Германия

0

1

0

1

6-8

Латвия

0

1

0

1

6-8

Чехия

0

1

0

1

9

Франция

0

0

1

1

Нина Мозер: Впечатление, что какой-то демон накрыл весь российский спорт Заслуженный тренер России Нина Мозер побывала в гостях в «Советском спорте». 25.02.2020 19:00 Фигурное катание
Еще по теме:
Нина Мозер: Не знаю, нужен ли возрастной ценз, на наших фигуристок стало интересно смотреть Нина Мозер: Последние три года в минспорта был провал Нина Мозер: Не надо искать виноватых и испытывать чувство вины
«Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Магомед Анкалаев: Реванш с Крейгом мне не интересен Российский боец UFC Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжелом весе, рассказал о предстоящем поединке с молдаванином Ионом Куцелабой. 26.02.2020 17:30 ММА Усачев Владислав
Россиянин Анкалаев подерется с «Халком» из Молдавии. Что ждать от турнира UFC в Норфолке Сможет ли Магомед Анкалаев одержать четвертую победу кряду? Кто станет новым чемпионом в наилегчайшем весе? «Советский спорт» рассказывает о главных поединках турнира в Норфолке. 01.03.2020 02:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Петр Ян: Если Емельяненко хорошо подготовится, Исмаилову может быть очень сложно «Мячик сдачи не дает». Исмаилов вновь ответил Емельяненко Анкалаев победил на UFC Fight Night 169, нокаутировав Куцелабу на 38-й секунде
Овечкин и Ковальчук пали на Куликовом поле (видео) Кучеров в очках, Панарин в топ-3, а Гранлунд вытаскивает «Нэшвилл» за волосы из болота. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор очередного игрового дня в НХЛ. 28.02.2020 10:00 Хоккей Федоровский Александр
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Александр Мостовой: Бакаев – лучший, Зобнин на подхвате Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой объяснил, за счет чего красно-белые в матче 20-го тура РПЛ смогли обыграть «Динамо» (2:0). 29.02.2020 20:05 Футбол Усачев Владислав
«Гонка хромых» решит судьбу Зидана. Главное событие выходных – Эль Класико В течение недели главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может проиграть два главных турнира. Шансы на Лигу чемпионов после домашнего поражения от «Сити» минимальны, на очереди чемпионат Испании и «Барселона». 01.03.2020 11:57 Футбол Зибрак Артем
Дмитрий Кудряшов: Уайлдер был беспомощным в бою с Фьюри Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов признался, что не ожидал от британца Тайсона Фьюри победы нокаутом над чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. 23.02.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
Новости
19:12 Футбол Хет-трик Сапаты помог «Аталанте» разгромить «Лечче»
19:12 Хоккей Питер Дебур: Это был месяц из серии «сделай или умри»
19:00 Футбол «Манчестер Юнайтед» потерял очки в гостевом матче против «Эвертона»
18:57 Футбол «Вулверхэмптон» одержал волевую победу над «Тотенхэмом»
18:36 Хоккей «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф КХЛ
18:35 Футбол Леонид Слуцкий: Немного отвык играть на большом, но пустом стадионе
18:24 Футбол Голы Берга и Ари принесли «Краснодару» победу над «Уфой»
18:01 ММА Петр Ян: Если Емельяненко хорошо подготовится, Исмаилову может быть очень сложно
17:57 Футбол «Сочи» - «Арсенал»: Кокорин начнет игру в стартовом составе
17:47 Биатлон Анфиса Резцова: Кристину должны поставить на КМ, но в этом бардаке возможно все
17:23 Биатлон Драчев остался доволен выступлением сборной России на чемпионате Европы
17:12 Баскетбол Матч Евролиги «Милан» - «Реал» пройдет без зрителей из-за коронавируса
17:00 Санный спорт Сборная России разделила с командой Италии победу в общем зачете КМ в эстафетах
16:44 Хоккей «Барыс» разгромил «Металлург» в первом матче плей-офф КХЛ
16:34 Конькобежный спорт Россиянка Лаленкова заняла второе место на дистанции 1500 м на ЧМ в многоборье
16:25 Футбол Слуцкий - о ничьей с «Тамбовом»: «Рубину» очень трудно вскрывать эшелонированную оборону
16:16 Футбол «Севилья» в добавленное время вырвала победу у «Осасуны»
15:55 Футбол «Тамбов» и «Рубин» не смогли выявить победителя
15:47 Биатлон Сборная России заняла второе место в неофициальном командном зачете на чемпионате Европы
15:29 Футбол «Краснодар» - «Уфа»: Стартовые составы
И это не история: крестьяне Орловской области бунтуют против попов и церквей
Хуже был только Нижний Новгород — почему Татарстан не лечит орфанных пациентов
Бывших владельцев «СтавСтали» уличили в попытке вывести 300 млн рублей
Тренера ФК «Ростов» не устроил результат матча с «Ахматом»
«Обидно, что у города такая репутация». Как вспоминает Тагил покинувшая его молодёжь
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика