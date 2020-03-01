У россиян – два золота для Белоруссии. Для себя - серебро

Сам по себе чемпионат Европы – турнир, застрявший в табели о рангах где-то посередине между этапом Кубка мира и Кубком IBU. Звезды сюда не приезжают (не в этот раз точно), топ-команды выставляют вторые-третьи составы, а засветиться в призерах могут спортсмены, которых с очень уж большим трудом представляешь на подиуме в действительно представительских гонках. Это, впрочем, не значит, что медали европейского первенства не особо ценны. Ценны, даже очень! Но, все же, больше для самих биатлонистов. Для болельщиков – по крайней мере, в России – сам турнир – это скорее площадка, чтобы внимательно сравнить уровень членов главной команды с теми, кто находится в ближнем резерве. И, возможно, понять – правы ли были тренеры, что на недавнем ЧМ в Антхольце оставили без стартов Карима Халили и Кристину Резцову?

И вот вам ответ – Резцова лишь из-за плохих лыж и далекого стартового номера осталась без медали в спринте («Трасса была разбитой, грязной, лыжи все это впитали и не катились совсем, даже на спусках», - рассказала спортсменка). А в гонке преследования с двумя промахами на рубежах примчалась на финиш второй – вслед за Еленой Кручинкиной. Ладно, сравнить ее результаты с результатами, например, Куклиной и Старых, не получится – Лариса и Ирина в Раубичи не приехали. А вот превосходство Халили над Эдуардом Латыповым и Никитой Поршневым стало очевидным! В спринте он опередил их с запасом (и ходом, и на рубежах), а в пасьюте «уделал» даже Матвея Елисеева (который, правда, провалил стрельбу). Внимание, вопрос – так может стоило его использоваться в Италии? Неужто тренерский штаб настолько сомневался в готовности Карима?

Впрочем, это вопрос риторический.

- Во всех личных гонках судьба наград решалась на заключительном огневом рубеже. И все три раза у меня немного не сложилось, - рассказывал молодой россиянин в эфире «Матч ТВ». – Дело не в физической усталости. Концентрация тоже была высока. Просто немного недоработал. Желание подхлестнуло. Все было близко, но… не получилось. В любом случае, тот факт, что я был стабильно не ниже восьмого места, можно назвать положительным. Да, здесь не самые топовые соперники, но много сильных ребят, выступающих в Кубке мира. И раз я составил им конкуренцию, значит, смогу бороться и там.

Понятно, речь – не о победах на этапах. Речь об очках, возможно – о местах в топ-20, в топ-10… Но то, что может – это факт.

И это, в общем, единственный позитив, которые можно вынести из турнира в Раубичах. Победа Елисеева, конечно, хороша… Но, согласитесь, при такой конкуренции она мало что значит. А вот готовность остальных наших спортсменов – из главной сборной! – мы увидели во всей красе.

Если честно – никакая готовность…

И да, один важный факт – оба победителя воскресных гонок в Минске когда-то были кандидатами в сборную Россию. Но остались за бортом команды, даже без шансов в нее войти. В итоге переехали в Белоруссию, и вот результат – за несколько сезонов дошли до уровня чемпионов Европы. Причем, в случае с Кручинкиной (Бочарникову, все-таки, уже 32 года) – это хороший задел для карьеры! Ей-то всего 24, вся спортивная жизнь впереди! Вот почему их разглядели там? Почему смогли вывести на этот уровень? Почему этого не сделали в России?

Ни с Сергей, ни Елена к нам в команду бы не попали. И это показатель того, что у нас много хороших спортсменов. Просто мы не можем рассмотреть всех на расстоянии, - развел руками глава СБР Владимир Драчев. – Сейчас они обыгрывают наших? Да, так и есть. Но это вопросы к тренерскому штабу.

Открытый чемпионат Европы. Раубичи (Белоруссия)

Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

Старт Стрельба Ход Финиш 1 Сергей Бочарников (Белоруссия) 5 (+28,0) 2 (0+0+0+2) 10 (+24,5) 35.03,9 2 Стурла Легрейд (Норвегия) 12 (+56,0) 2 (1+0+0+1) 5 (+11,8) +6,7 3 Сиверт Баккен (Норвегия) 20 (+1.15,0) 2 (0+0+1+1) 8 (+18,7) +23,9 …6 Карим Халили (Россия) 8 (+39,0) 3 (0+0+1+2) 12 (+39,9) +52,1 …7 Матвей Елисеев (Россия) 1 (-4,0) 5 (2+1+1+1) 22 (+1.05,7) +1.04,4 …8 Никита Поршнев (Россия) 11 (+55,0) 3 (0+0+1+2) 19 (+53,9) +1.14,8 …12 Эдуард Латыпов (Россия) 28 (+1.36,0) 4 (0+3+0+1) 2 (+4,2) +1.32,2 …14 Кирилл Стрельцов (Россия) 9 (+44,0) 3 (1+0+1+1) 27 (+1.27,8) +1.49,9 …36 Василий Томшин (Россия) 27 (+1.35,0) 6 (1+2+1+2) 15 (+41,8) +3.03,0

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа) 2 (лежа) 3 (стоя) 4 (стоя) Халили 3 (+17,8) 2 (+27,0) 3 (+1.01,8) 7 (+1.12,5) Елисеев 5 (+28,8) 6 (+53,8) 6 (+1.21,3) 5 (+1.02,6) Поршнев 8 (+38,2) 4 (+45,7) 5 (+1.15,0) 8 (+1.22,8) Латыпов 20 (+1.10,6) 35 (+2.20,2) 14 (+2.23,1) 12 (+1.53,8) Стрельцов 14 (+1.00,5) 9 (+1.07,0) 11 (+1.56,1) 13 (+1.54,6) Томшин 36 (+1.41,0) 43 (+2.43,1) 36 (+3.12,6) 30 (+3.25,9)

Гонка преследования 10 км. Женщины

Старт Стрельба Ход Финиш 1 Елена Кручинкина (Белоруссия) 11 (+1.04,0) 0 (0+0+0+0) 1 (24.34,9) 29.21,1 2 Кристина Резцова (Россия) 4 (+20,0) 2 (1+0+0+1) 3 (+24,0) +17,6 3 Элизабет Хогберг (Швеция) 1 (-14,0) 3 (0+1+0+2) 4 (+30,4) +35,1 …7 Ульяна Кайшева (Россия) 23 (+1.36,0) 1 (0+0+0+1) 10 (+42,4) +1.33,7 …14 Екатерина Глазырина (Россия) 22 (+1.35,0) 2 (0+0+0+2) 19 (+1.05,1) +2.38,1 …17 Виктория Сливко (Россия) 41 (+2.21,0) 2 (1+1+0+0) 18 (+1.04,5) +3.09,1 …22 Валерия Васнецова (Россия) 59 (+3.00,0) 3 (0+1+2+0) 13 (+48,1) +3.55,8 …28 Анастасия Поршнева (Россия) 27 (+1.50,0) 5 (1+0+2+2) 25 (+1.18,3) +4.12,4

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа) 2 (лежа) 3 (стоя) 4 (стоя) Резцова 4 (+50,0) 4 (+28,0) 2 (+23,0) 2 (+6,7) Кайшева 16 (+1.41,3) 8 (+1.17,9) 8 (+1.24,6) 9 (+1.26,1) Глазырина 18 (+1.43,8) 12 (+1.25,9) 10 (+1.33,2) 12 (+2.07,3) Сливко 32 (+2.58,9) 31 (+3.10,3) 26 (+3.23,8) 18 (+2.53,5) Васнецова 38 (+3.13,8) 34 (+3.12,9) 37 (+4.12,2) 24 (+3.37,6) Поршнева 25 (+2.34,6) 23 (+2.15,5) 23 (+3.21,4) 30 (+3.52,6)

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