У россиян – два золота для Белоруссии. Для себя - серебро

Сам по себе чемпионат Европы – турнир, застрявший в табели о рангах где-то посередине между этапом Кубка мира и Кубком IBU. Звезды сюда не приезжают (не в этот раз точно), топ-команды выставляют вторые-третьи составы, а засветиться в призерах могут спортсмены, которых с очень уж большим трудом представляешь на подиуме в действительно представительских гонках. Это, впрочем, не значит, что медали европейского первенства не особо ценны. Ценны, даже очень! Но, все же, больше для самих биатлонистов. Для болельщиков – по крайней мере, в России – сам турнир – это скорее площадка, чтобы внимательно сравнить уровень членов главной команды с теми, кто находится в ближнем резерве. И, возможно, понять – правы ли были тренеры, что на недавнем ЧМ в Антхольце оставили без стартов Карима Халили и Кристину Резцову?
И вот вам ответ – Резцова лишь из-за плохих лыж и далекого стартового номера осталась без медали в спринте («Трасса была разбитой, грязной, лыжи все это впитали и не катились совсем, даже на спусках», - рассказала спортсменка). А в гонке преследования с двумя промахами на рубежах примчалась на финиш второй – вслед за Еленой Кручинкиной. Ладно, сравнить ее результаты с результатами, например, Куклиной и Старых, не получится – Лариса и Ирина в Раубичи не приехали. А вот превосходство Халили над Эдуардом Латыповым и Никитой Поршневым стало очевидным! В спринте он опередил их с запасом (и ходом, и на рубежах), а в пасьюте «уделал» даже Матвея Елисеева (который, правда, провалил стрельбу). Внимание, вопрос – так может стоило его использоваться в Италии? Неужто тренерский штаб настолько сомневался в готовности Карима?
Впрочем, это вопрос риторический.
- Во всех личных гонках судьба наград решалась на заключительном огневом рубеже. И все три раза у меня немного не сложилось, - рассказывал молодой россиянин в эфире «Матч ТВ». – Дело не в физической усталости. Концентрация тоже была высока. Просто немного недоработал. Желание подхлестнуло. Все было близко, но… не получилось. В любом случае, тот факт, что я был стабильно не ниже восьмого места, можно назвать положительным. Да, здесь не самые топовые соперники, но много сильных ребят, выступающих в Кубке мира. И раз я составил им конкуренцию, значит, смогу бороться и там.
Понятно, речь – не о победах на этапах. Речь об очках, возможно – о местах в топ-20, в топ-10… Но то, что может – это факт.
И это, в общем, единственный позитив, которые можно вынести из турнира в Раубичах. Победа Елисеева, конечно, хороша… Но, согласитесь, при такой конкуренции она мало что значит. А вот готовность остальных наших спортсменов – из главной сборной! – мы увидели во всей красе.
Если честно – никакая готовность…
И да, один важный факт – оба победителя воскресных гонок в Минске когда-то были кандидатами в сборную Россию. Но остались за бортом команды, даже без шансов в нее войти. В итоге переехали в Белоруссию, и вот результат – за несколько сезонов дошли до уровня чемпионов Европы. Причем, в случае с Кручинкиной (Бочарникову, все-таки, уже 32 года) – это хороший задел для карьеры! Ей-то всего 24, вся спортивная жизнь впереди! Вот почему их разглядели там? Почему смогли вывести на этот уровень? Почему этого не сделали в России?
Ни с Сергей, ни Елена к нам в команду бы не попали. И это показатель того, что у нас много хороших спортсменов. Просто мы не можем рассмотреть всех на расстоянии, - развел руками глава СБР Владимир Драчев. – Сейчас они обыгрывают наших? Да, так и есть. Но это вопросы к тренерскому штабу.
Открытый чемпионат Европы. Раубичи (Белоруссия)
Гонка преследования 12,5 км. Мужчины
Старт
Стрельба
Ход
Финиш
1
Сергей Бочарников (Белоруссия)
5 (+28,0)
2 (0+0+0+2)
10 (+24,5)
35.03,9
2
Стурла Легрейд (Норвегия)
12 (+56,0)
2 (1+0+0+1)
5 (+11,8)
+6,7
3
Сиверт Баккен (Норвегия)
20 (+1.15,0)
2 (0+0+1+1)
8 (+18,7)
+23,9
…6
Карим Халили (Россия)
8 (+39,0)
3 (0+0+1+2)
12 (+39,9)
+52,1
…7
Матвей Елисеев (Россия)
1 (-4,0)
5 (2+1+1+1)
22 (+1.05,7)
+1.04,4
…8
Никита Поршнев (Россия)
11 (+55,0)
3 (0+0+1+2)
19 (+53,9)
+1.14,8
…12
Эдуард Латыпов (Россия)
28 (+1.36,0)
4 (0+3+0+1)
2 (+4,2)
+1.32,2
…14
Кирилл Стрельцов (Россия)
9 (+44,0)
3 (1+0+1+1)
27 (+1.27,8)
+1.49,9
…36
Василий Томшин (Россия)
27 (+1.35,0)
6 (1+2+1+2)
15 (+41,8)
+3.03,0
Сборная России после огневых рубежей
1 (лежа)
2 (лежа)
3 (стоя)
4 (стоя)
Халили
3 (+17,8)
2 (+27,0)
3 (+1.01,8)
7 (+1.12,5)
Елисеев
5 (+28,8)
6 (+53,8)
6 (+1.21,3)
5 (+1.02,6)
Поршнев
8 (+38,2)
4 (+45,7)
5 (+1.15,0)
8 (+1.22,8)
Латыпов
20 (+1.10,6)
35 (+2.20,2)
14 (+2.23,1)
12 (+1.53,8)
Стрельцов
14 (+1.00,5)
9 (+1.07,0)
11 (+1.56,1)
13 (+1.54,6)
Томшин
36 (+1.41,0)
43 (+2.43,1)
36 (+3.12,6)
30 (+3.25,9)
Гонка преследования 10 км. Женщины
Старт
Стрельба
Ход
Финиш
1
Елена Кручинкина (Белоруссия)
11 (+1.04,0)
0 (0+0+0+0)
1 (24.34,9)
29.21,1
2
Кристина Резцова (Россия)
4 (+20,0)
2 (1+0+0+1)
3 (+24,0)
+17,6
3
Элизабет Хогберг (Швеция)
1 (-14,0)
3 (0+1+0+2)
4 (+30,4)
+35,1
…7
Ульяна Кайшева (Россия)
23 (+1.36,0)
1 (0+0+0+1)
10 (+42,4)
+1.33,7
…14
Екатерина Глазырина (Россия)
22 (+1.35,0)
2 (0+0+0+2)
19 (+1.05,1)
+2.38,1
…17
Виктория Сливко (Россия)
41 (+2.21,0)
2 (1+1+0+0)
18 (+1.04,5)
+3.09,1
…22
Валерия Васнецова (Россия)
59 (+3.00,0)
3 (0+1+2+0)
13 (+48,1)
+3.55,8
…28
Анастасия Поршнева (Россия)
27 (+1.50,0)
5 (1+0+2+2)
25 (+1.18,3)
+4.12,4
Сборная России после огневых рубежей
1 (лежа)
2 (лежа)
3 (стоя)
4 (стоя)
Резцова
4 (+50,0)
4 (+28,0)
2 (+23,0)
2 (+6,7)
Кайшева
16 (+1.41,3)
8 (+1.17,9)
8 (+1.24,6)
9 (+1.26,1)
Глазырина
18 (+1.43,8)
12 (+1.25,9)
10 (+1.33,2)
12 (+2.07,3)
Сливко
32 (+2.58,9)
31 (+3.10,3)
26 (+3.23,8)
18 (+2.53,5)
Васнецова
38 (+3.13,8)
34 (+3.12,9)
37 (+4.12,2)
24 (+3.37,6)
Поршнева
25 (+2.34,6)
23 (+2.15,5)
23 (+3.21,4)
30 (+3.52,6)
Все медали ЧЕ-2020
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Белоруссия
3
0
1
4
2
Россия
2
2
0
4
3
Норвегия
1
2
3
6
4
Украина
1
1
2
4
5
Швеция
1
0
1
2
6-8
Германия
0
1
0
1
6-8
Латвия
0
1
0
1
6-8
Чехия
0
1
0
1
9
Франция
0
0
1
1