Триллер перед карантином. Экхофф вернула Вирер Кубок мира на последней стрельбе - Советский спорт
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14 марта 2020 19:30Биатлон

Триллер перед карантином. Экхофф вернула Вирер Кубок мира на последней стрельбе

Женской гонкой преследования в финском Контиолахти завершился не только биатлонный, но и весь зимний мировой сезон-2019/20. Досрочно - из-за коронавируса.

Было грустно наблюдать, как из календаря одно за другим исчезают последние, еще остававшиеся там международные соревнования.

АГОНИЯ ЛЫЖ И СНОУБОРДА

Спринтерские гонки лыжников в Квебеке недотянули до старта 25 часов. Вчера от участия вдруг стали отказываться все подряд: Швеция, Финляндия, Германия, США, даже тамошняя Канада. Наши, итальянцы и французы держались до последнего (немудрено – Александр Большунов, Глеб Ретивых, Федерико Пеллегрино и Люка Шаннава сохраняли шансы отобрать малый Кубок мира у Йоханнеса Клэбо), но этого оказалось недостаточно. Продрав глаза по североамериканскому утру, организаторы огляделись вокруг, уразумели, что бежать почти некому, и выбросили белый флаг. Все - обратно по домам, ничего не будет.

Норвежцы, которые снялись с заокеанских этапов первыми и, в отличие от других сборных, не полетели туда вообще, подвергшись за это изрядной критике, обойти молчанием подобный конфуз, конечно, не могли. Клэбо в своих комментариях был - вся мировая скорбь. Мол, мы же говорили, почему в FIS этого не понимали, и все такое. Что ж, ситуация и правда вышла идиотская: концовку сезона, как хвост, иезуитски отрубали мелкими частями, пока от нее все равно не осталось ничего. Пусть Большунов и выиграл первый в истории лыжный мужской «глобус» в общем зачете под российским флагом.

Ладно, лыжи «похоронили», что там у нас еще? Нигде ни черта не видно.

Вдруг, непонятно откуда истошный крик: а-а-а-а, сноуборд идет!

Проверил - действительно идет. Причем в завирусованно-опасной Швейцарии. Борд-кросс в Вейзоннаце. Народу только мало: у мужчин - 26 участников, у женщин - вообще девять, не этап Кубка мира, а доходяга-анекдот. Плюс наших никого, в этом виде они сейчас мало на что претендуют.

Как только «кучка смертников» закончила свои куцые борд-заезды, тут же (видимо, машинально) отменили последний фристайл - через неделю в той же Швейцарии. Не осталось ни трамплина, ни горных лыж, ничего. Хана.

А биатлон - все еще жил, курилка!

К позднему вечеру пятницы стало окончательно ясно: именно субботние гонки преследования в Контиолахти будут последними международными соревнованиями весны 2020-го - перед всеобщим спортивным карантином «непонятно до когда».

Что ж, и то хлеб. Гульнем напоследок, не пропадать же добру?

КАЧЕЛИ ЭКХОФФ-ВИРЕР

И гульнули все, надо сказать, на славу. Сначала победные суперпроводы Фуркада. А под занавес женщины при жутком ветре (ни одна из 54-х не обошлась без промахов!) устроили такую карусель в борьбе за Кубок мира, что голова кругом шла!

Накануне Тириль Экхофф накануне приблизилась к Доротее Вирер вплотную: до разницы не в 26 очков, как следовало из официальных текущих протоколов, а всего до восьми – с учетом отбрасывания двух худших результатов в сезоне. И норвежка, согласно итогам спринта, сегодня ушла на дистанцию третьей, а итальянка – только 19-й, на старте виртуальный расклад между ними был «+18» уже в пользу Экхофф. Если бы вы знали, что с этим беднягой-раскладом происходило потом…

Первый огневой рубеж: Экхофф – два раза мимо, Вирер – один. И «+1» у итальянки по сумме, хотя она 14-я, а норвежка – восьмая.

Стрельба №2: по промахам – 1:1, по дистанции Экхофф - пятая, Вирер – девятая, по зачету – вообще ничья. Все с нуля!

Первая стойка: Экхофф попадает пять из пяти, у Вирер – два неточных выстрела. Казалось бы, все ясно: первое текущее место против 16-го, «+27» виртуальных очков…

Ага, щас. Это ж биатлон, тем более женский. На последнем рубеже уже норвежка, практически державшая Кубок мира в руках, допускает три промаха. Три! И все опять переворачивается с ног на голову.

Вирер попадает четырежды и снова выходит вперед - как на дистанции (11-я против 13-й), так и в математическом зачете («+10»). Отставание в пять секунд Экхофф за последний круг, конечно, ликвидировала, и пересекла финишную черту на шесть десятых раньше итальянки, но ту данный вариант устраивал вполне. Доротея Вирер второй год подряд стала сильнейшей биатлонисткой по итогам Кубка мира.

Наши, российские мини-надежды ненадолго ожили после третьей стрельбы, с которой Лариса Куклина убежала в четырех секундах от третьего места и в 13 от первого, но… Два мимо на последней стойке - и привет. А говорили, что она – снайпер…

Сезон завершен. Грустно, конечно, но хорошо хоть под занавес дали сюжетного «дрозда». До встречи…

Ей-богу, не знаю когда.

Кубок мира. 8-й этап. Контиолахти (Финляндия)

Гонка преследования 10 км. Женщины

Старт

Стрельба

Ход

Финиш

1

Жюли Симон (Франция)

11 (+57,0)

2 (0+1+1+0)

15 (+1.00,1)

30.43,5

2

Селина Гаспарин (Швейцария)

10 (+55,0)

4 (1+2+1+0)

6 (+35,0)

+17,3

3

Лиза Виттоцци (Италия)

4 (+37,0)

4 (1+1+1+1)

8 (+46,7)

+20,9

4

Кайса Макарайнен (Финляндия)

18 (+1.18,0)

4 (1+1+2+0)

1 (24.13,0)

+28,2

5

Моника Хойниш (Польша)

6 (+47,0)

2 (1+0+0+1)

28 (+1.22,3)

+39,8

10

Тириль Экхофф (Норвегия)

3 (+32,0)

6 (2+1+0+3)

4 (+32,0)

+57,2

11

Доротея Вирер (Италия)

19 (+1.19,0)

5 (1+1+2+1)

3 (+29,7)

+57,8

13

Лариса Куклина (Россия)

7 (+48,0)

4 (1+1+0+2)

29 (+1.23,9)

+1.04,3

22

Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

46 (+1.56,0)

3 (0+0+2+1)

23 (+1.15,6)

+1.46,7

46

Светлана Миронова (Россия)

43 (+1.52,0)

8 (3+2+2+1)

21 (+1.11,8)

+4.06,9

47

Ирина Старых (Россия)

24 (+1.25,0)

6 (1+3+0+2)

50 (+2.33,3)

+4.21,7

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа)

2 (лежа)

3 (стоя)

4 (стоя)

Куклина

7 (+52,8)

7 (+46,4)

5 (+12,9)

8 (+1.01,6)

Юрлова-Перхт

28 (+1.40,4)

18 (+1.08,9)

26 (+1.30,4)

23 (+1.54,8)

Миронова

52 (+2.54,1)

54 (+3.17,0)

50 (+3.35,3)

47 (+4.06,4)

Старых

31 (+1.45,1)

45 (+2.48,2)

42 (+2.30,8)

46 (+4.00,3)

Общий зачет Кубка мира. Итог

1. Доротея Вирер (Италия) - 793

2. Тириль Экхофф (Норвегия) - 786

3. Денизе Херрманн (Германия) - 745

4. Ханна Оберг (Швеция) - 741

5. Марте Улсбю (Норвегия) - 597

…17. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 363

…21. Лариса Куклина (Россия) - 335

…23. Светлана Миронова (Россия) - 270

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