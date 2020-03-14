Триллер перед карантином. Экхофф вернула Вирер Кубок мира на последней стрельбе

Было грустно наблюдать, как из календаря одно за другим исчезают последние, еще остававшиеся там международные соревнования.
Спринтерские гонки лыжников в Квебеке недотянули до старта 25 часов. Вчера от участия вдруг стали отказываться все подряд: Швеция, Финляндия, Германия, США, даже тамошняя Канада. Наши, итальянцы и французы держались до последнего (немудрено – Александр Большунов, Глеб Ретивых, Федерико Пеллегрино и Люка Шаннава сохраняли шансы отобрать малый Кубок мира у Йоханнеса Клэбо), но этого оказалось недостаточно. Продрав глаза по североамериканскому утру, организаторы огляделись вокруг, уразумели, что бежать почти некому, и выбросили белый флаг. Все - обратно по домам, ничего не будет.
Норвежцы, которые снялись с заокеанских этапов первыми и, в отличие от других сборных, не полетели туда вообще, подвергшись за это изрядной критике, обойти молчанием подобный конфуз, конечно, не могли. Клэбо в своих комментариях был - вся мировая скорбь. Мол, мы же говорили, почему в FIS этого не понимали, и все такое. Что ж, ситуация и правда вышла идиотская: концовку сезона, как хвост, иезуитски отрубали мелкими частями, пока от нее все равно не осталось ничего. Пусть Большунов и выиграл первый в истории лыжный мужской «глобус» в общем зачете под российским флагом.
Ладно, лыжи «похоронили», что там у нас еще? Нигде ни черта не видно.
Вдруг, непонятно откуда истошный крик: а-а-а-а, сноуборд идет!
Проверил - действительно идет. Причем в завирусованно-опасной Швейцарии. Борд-кросс в Вейзоннаце. Народу только мало: у мужчин - 26 участников, у женщин - вообще девять, не этап Кубка мира, а доходяга-анекдот. Плюс наших никого, в этом виде они сейчас мало на что претендуют.
Как только «кучка смертников» закончила свои куцые борд-заезды, тут же (видимо, машинально) отменили последний фристайл - через неделю в той же Швейцарии. Не осталось ни трамплина, ни горных лыж, ничего. Хана.
А биатлон - все еще жил, курилка!
К позднему вечеру пятницы стало окончательно ясно: именно субботние гонки преследования в Контиолахти будут последними международными соревнованиями весны 2020-го - перед всеобщим спортивным карантином «непонятно до когда».
Что ж, и то хлеб. Гульнем напоследок, не пропадать же добру?
И гульнули все, надо сказать, на славу. Сначала победные суперпроводы Фуркада. А под занавес женщины при жутком ветре (ни одна из 54-х не обошлась без промахов!) устроили такую карусель в борьбе за Кубок мира, что голова кругом шла!
Накануне Тириль Экхофф накануне приблизилась к Доротее Вирер вплотную: до разницы не в 26 очков, как следовало из официальных текущих протоколов, а всего до восьми – с учетом отбрасывания двух худших результатов в сезоне. И норвежка, согласно итогам спринта, сегодня ушла на дистанцию третьей, а итальянка – только 19-й, на старте виртуальный расклад между ними был «+18» уже в пользу Экхофф. Если бы вы знали, что с этим беднягой-раскладом происходило потом…
Первый огневой рубеж: Экхофф – два раза мимо, Вирер – один. И «+1» у итальянки по сумме, хотя она 14-я, а норвежка – восьмая.
Стрельба №2: по промахам – 1:1, по дистанции Экхофф - пятая, Вирер – девятая, по зачету – вообще ничья. Все с нуля!
Первая стойка: Экхофф попадает пять из пяти, у Вирер – два неточных выстрела. Казалось бы, все ясно: первое текущее место против 16-го, «+27» виртуальных очков…
Ага, щас. Это ж биатлон, тем более женский. На последнем рубеже уже норвежка, практически державшая Кубок мира в руках, допускает три промаха. Три! И все опять переворачивается с ног на голову.
Вирер попадает четырежды и снова выходит вперед - как на дистанции (11-я против 13-й), так и в математическом зачете («+10»). Отставание в пять секунд Экхофф за последний круг, конечно, ликвидировала, и пересекла финишную черту на шесть десятых раньше итальянки, но ту данный вариант устраивал вполне. Доротея Вирер второй год подряд стала сильнейшей биатлонисткой по итогам Кубка мира.
Наши, российские мини-надежды ненадолго ожили после третьей стрельбы, с которой Лариса Куклина убежала в четырех секундах от третьего места и в 13 от первого, но… Два мимо на последней стойке - и привет. А говорили, что она – снайпер…
Сезон завершен. Грустно, конечно, но хорошо хоть под занавес дали сюжетного «дрозда». До встречи…
Ей-богу, не знаю когда.
Кубок мира. 8-й этап. Контиолахти (Финляндия)
Гонка преследования 10 км. Женщины
Старт
Стрельба
Ход
Финиш
1
Жюли Симон (Франция)
11 (+57,0)
2 (0+1+1+0)
15 (+1.00,1)
30.43,5
2
Селина Гаспарин (Швейцария)
10 (+55,0)
4 (1+2+1+0)
6 (+35,0)
+17,3
3
Лиза Виттоцци (Италия)
4 (+37,0)
4 (1+1+1+1)
8 (+46,7)
+20,9
4
Кайса Макарайнен (Финляндия)
18 (+1.18,0)
4 (1+1+2+0)
1 (24.13,0)
+28,2
5
Моника Хойниш (Польша)
6 (+47,0)
2 (1+0+0+1)
28 (+1.22,3)
+39,8
…10
Тириль Экхофф (Норвегия)
3 (+32,0)
6 (2+1+0+3)
4 (+32,0)
+57,2
…11
Доротея Вирер (Италия)
19 (+1.19,0)
5 (1+1+2+1)
3 (+29,7)
+57,8
…13
Лариса Куклина (Россия)
7 (+48,0)
4 (1+1+0+2)
29 (+1.23,9)
+1.04,3
…22
Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)
46 (+1.56,0)
3 (0+0+2+1)
23 (+1.15,6)
+1.46,7
…46
Светлана Миронова (Россия)
43 (+1.52,0)
8 (3+2+2+1)
21 (+1.11,8)
+4.06,9
…47
Ирина Старых (Россия)
24 (+1.25,0)
6 (1+3+0+2)
50 (+2.33,3)
+4.21,7
Сборная России после огневых рубежей
1 (лежа)
2 (лежа)
3 (стоя)
4 (стоя)
Куклина
7 (+52,8)
7 (+46,4)
5 (+12,9)
8 (+1.01,6)
Юрлова-Перхт
28 (+1.40,4)
18 (+1.08,9)
26 (+1.30,4)
23 (+1.54,8)
Миронова
52 (+2.54,1)
54 (+3.17,0)
50 (+3.35,3)
47 (+4.06,4)
Старых
31 (+1.45,1)
45 (+2.48,2)
42 (+2.30,8)
46 (+4.00,3)
Общий зачет Кубка мира. Итог
1. Доротея Вирер (Италия) - 793
2. Тириль Экхофф (Норвегия) - 786
3. Денизе Херрманн (Германия) - 745
4. Ханна Оберг (Швеция) - 741
5. Марте Улсбю (Норвегия) - 597
…17. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 363
…21. Лариса Куклина (Россия) - 335
…23. Светлана Миронова (Россия) - 270