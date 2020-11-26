Пронесло. Россия все-таки стартует в Кубке мира, но без Бабикова и Гараничева

Напомним, что в среду тесты четырех человек из российской команды, включая одного спортсмена, показали наличие в их организмах коронавирусной инфекции. После этого всю сборную изолировали, и она оказалась под угрозой снятия со стартового этапа КМ.

Сегодня утром стали известны имена тех, чьи тесты оказались положительными. Это биатлонист Антон Бабиков, массажист Валерий Лашин и два врача – Роман Лейфер и Евгений Шутов. После этого оставалось лишь ждать – результатов повторного тестирования и последующего решения специальной комиссии. Россияне сидели в отеле, покидать номера им было запрещено, еду приносили в специальных контейнерах.

Благую весть о снятии карантина первым, примерно в половине пятого по московскому времени, опубликовал телекомментатор Дмитрий Губерниев. А через несколько минут эту информацию подтвердили и в Союзе биатлонистов России. Наша сборная все-таки стартует в Контиолахти в субботу и воскресенье – правда, без Бабикова и постоянно контактировавшего с ним соседа по гостиничному номеру Евгения Гараничева.

Поскольку россияне привезли на этап семь биатлонистов, то получается, что 28 и 29 ноября – в индивидуальной гонке и спринте соответственно – мы сможем выставить по пять человек вместо разрешенных шести, одно место останется незаполненным. В женской команде потерь нет, все семь человек должны быть допущены к этапу.

События в Контиолахти продолжают развиваться. Только что старший тренер мужской сборной Юрий Каминский заявил в интервью агентству «Р-Спорт»: поскольку перед отъездом тесты Бабикова были отрицательными, наша команда хотела добиться, чтобы в Финляндии его проверили еще раз. Но пока эти усилия результата не принесли.

Коронавирус нашли не только у российских биатлонистов. Вчера было объявлено о случаях заражения в сборных Латвии и Молдавии, а сегодня к ним добавились Франция и Румыния. Причем случай с французами получился необычным – их даже не стали сажать в карантин, так как зараженный (имя не называется) уже… успел переболеть.

Вот что рассказал директор сборной Франции Стефан Бутье в интервью газете L’Equipe. Дело в том, что вирус у этого человека обнаружили еще месяц тому назад, а сейчас болезнь позади – все проверки перед отъездом были отрицательными. Однако тест, который провели в Финляндии, оказался намного точнее французских, и показал наличие следов вируса в организме. Бутье пришлось до глубокой ночи объясняться с финскими властями и посылать им документы, доказывавшие его правоту. В итоге аргументы французской стороны были приняты, и все обошлось без карантина.

А вот лыжной сборной Норвегии, также готовящейся стартовать в КМ-2020/21 на финских трассах в предстоящий уик-энд – только не в Контиолахти, а в Руке – пришлось, как нашим биатлонистам, посидеть несколько часов под замком. Там коронавирус нашли у одного из тренеров команды Эрика Носсума. В итоге скандинавов тоже пронесло – повторный тест Носсума оказался отрицательным.

Напомню, что в Руке будут соревноваться не только лыжники-гонщики, но и двоеборцы, и прыгуны с трамплина. И сборная России по прыжкам, в отличие от биатлонной, пострадала целиком – ее отстранили, когда тест одного из спортсменов Михаила Максимочкина, взятый в конце прошлой недели после предыдущего этапа КМ в Польше, показал наличие коронавируса.

РАСПИСАНИЕ ПЕРВОГО ЭТАПА КУБКА МИРА

28 ноября, среда

13.00 (мск). Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины

16.20. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины

29 ноября, четверг

12.30. Спринт 10 км. Мужчины

15.40. Спринт 7,5 км. Женщины

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Семен Сучилов, Петр Пащенко

Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Семен Сучилов, Петр Пащенко Женщины: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева

КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА-2020/21