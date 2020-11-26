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Пронесло. Россия все-таки стартует в Кубке мира, но без Бабикова и Гараничева
26 ноября 19:00
автор: Лев Тигай

Пронесло. Россия все-таки стартует в Кубке мира, но без Бабикова и Гараничева

Со сборной России сняли карантин, в котором она оказалась из-за положительных тестов на коронавирус. В субботу в Контиолахти наши побегут первые гонки КМ-2020/21.

Напомним, что в среду тесты четырех человек из российской команды, включая одного спортсмена, показали наличие в их организмах коронавирусной инфекции. После этого всю сборную изолировали, и она оказалась под угрозой снятия со стартового этапа КМ.

Сегодня утром стали известны имена тех, чьи тесты оказались положительными. Это биатлонист Антон Бабиков, массажист Валерий Лашин и два врача – Роман Лейфер и Евгений Шутов. После этого оставалось лишь ждать – результатов повторного тестирования и последующего решения специальной комиссии. Россияне сидели в отеле, покидать номера им было запрещено, еду приносили в специальных контейнерах.

Благую весть о снятии карантина первым, примерно в половине пятого по московскому времени, опубликовал телекомментатор Дмитрий Губерниев. А через несколько минут эту информацию подтвердили и в Союзе биатлонистов России. Наша сборная все-таки стартует в Контиолахти в субботу и воскресенье – правда, без Бабикова и постоянно контактировавшего с ним соседа по гостиничному номеру Евгения Гараничева.

Поскольку россияне привезли на этап семь биатлонистов, то получается, что 28 и 29 ноября – в индивидуальной гонке и спринте соответственно – мы сможем выставить по пять человек вместо разрешенных шести, одно место останется незаполненным. В женской команде потерь нет, все семь человек должны быть допущены к этапу.

События в Контиолахти продолжают развиваться. Только что старший тренер мужской сборной Юрий Каминский заявил в интервью агентству «Р-Спорт»: поскольку перед отъездом тесты Бабикова были отрицательными, наша команда хотела добиться, чтобы в Финляндии его проверили еще раз. Но пока эти усилия результата не принесли.

Коронавирус нашли не только у российских биатлонистов. Вчера было объявлено о случаях заражения в сборных Латвии и Молдавии, а сегодня к ним добавились Франция и Румыния. Причем случай с французами получился необычным их даже не стали сажать в карантин, так как зараженный (имя не называется) уже… успел переболеть.

Вот что рассказал директор сборной Франции Стефан Бутье в интервью газете LEquipe. Дело в том, что вирус у этого человека обнаружили еще месяц тому назад, а сейчас болезнь позади – все проверки перед отъездом были отрицательными. Однако тест, который провели в Финляндии, оказался намного точнее французских, и показал наличие следов вируса в организме. Бутье пришлось до глубокой ночи объясняться с финскими властями и посылать им документы, доказывавшие его правоту. В итоге аргументы французской стороны были приняты, и все обошлось без карантина.

А вот лыжной сборной Норвегии, также готовящейся стартовать в КМ-2020/21 на финских трассах в предстоящий уик-энд – только не в Контиолахти, а в Руке – пришлось, как нашим биатлонистам, посидеть несколько часов под замком. Там коронавирус нашли у одного из тренеров команды Эрика Носсума. В итоге скандинавов тоже пронесло – повторный тест Носсума оказался отрицательным.

Напомню, что в Руке будут соревноваться не только лыжники-гонщики, но и двоеборцы, и прыгуны с трамплина. И сборная России по прыжкам, в отличие от биатлонной, пострадала целиком ее отстранили, когда тест одного из спортсменов Михаила Максимочкина, взятый в конце прошлой недели после предыдущего этапа КМ в Польше, показал наличие коронавируса.

РАСПИСАНИЕ ПЕРВОГО ЭТАПА КУБКА МИРА

28 ноября, среда

  • 13.00 (мск). Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины
  • 16.20. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины

29 ноября, четверг

  • 12.30. Спринт 10 км. Мужчины
  • 15.40. Спринт 7,5 км. Женщины

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

  • Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Семен Сучилов, Петр Пащенко
  • Женщины: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева

КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА-2020/21

  • 28-29 ноября. Кубок мира. Этап 1. Контиолахти (Финляндия)
  • 3-6 декабря. Кубок мира. Этап 2. Контиолахти (Финляндия)
  • 11-13 декабря. Кубок мира. Этап 3. Хохфильцен (Австрия)
  • 17-20 декабря. Кубок мира. Этап 4. Хохфильцен (Австрия)
  • 7-10 января. Кубок мира. Этап 5. Оберхоф (Германия)
  • 13-17 января. Кубок мира. Этап 6. Оберхоф (Германия)
  • 21-24 января. Кубок мира. Этап 7. Антхольц (Италия)
  • 27-31 января. Чемпионат Европы. Дужники-Здрой (Польша)
  • 10-21 февраля. Чемпионат мира. Поклюка (Словения)
  • 4-7 марта. Кубок мира. Этап 8. Нове-Место (Чехия)
  • 11-14 марта. Кубок мира. Этап 9. Нове-Место (Чехия)
  • 18-21 марта. Кубок мира. Этап 10. Холменколлен (Норвегия)

источник: «Советский спорт»
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