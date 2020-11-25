Карантин вместо Кубка мира? В Финляндии у сборной России нашли коронавирус

Информация об этом была опубликована сегодня в 19.27 по московскому времени на странице Международного союза биатлонистов в «Твиттере». Там сказано, что коронавирус также обнаружен в командах Латвии и Молдавии. Эти сборные изолированы, их участие в первом этапе Кубка мира находится под вопросом.

Телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что речь идет об одном из биатлонистов мужской команды и что коронавирус подозревают еще у трех человек «из персонала», то есть, не из числа спортсменов. «Если подтвердится, на старт сборная России не выйдет», - написал Губерниев. Имена заразившихся пока не называются. Позже Губерниев добавил, что «заболевшие» чувствуют себя прекрасно, и россияне намерены требовать повторных тестов.

Главный тренер сборной Валерий Польховский в интервью агентству РИА «Новости» подтвердил: «Да, в нашей команде есть случаи заражения коронавирусом. Вся команда изолирована до завтрашнего утра. Сегодня вечером будет заседать комиссия, и там должно быть принято решение».

Российские биатлонисты прибыли в Контиолахти 21 ноября - на автобусе, из Санкт-Петербурга и в следующем составе: мужчины - Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Семен Сучилов, Петр Пащенко, женщины - Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева.

В октябре и начале ноября в команде уже было зафиксировано семь случаев заражения - у Петра Пащенко, Александра Поварницына, Никиты Поршнева, Кирилла Стрельцова, Виктории Сливко, Анастасии Шевченко и Валерии Васнецовой. Все переболели в легкой форме, а Пащенко после этого успел, сдав отрицательный тест, показать второе время в одной из контрольных гонок в Ханты-Мансийске и отобраться в основной состав сборной на КМ.