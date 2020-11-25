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Карантин вместо Кубка мира? В Финляндии у сборной России нашли коронавирус
25 ноября 21:19
автор: Лев Тигай

Карантин вместо Кубка мира? В Финляндии у сборной России нашли коронавирус

Российская команда может пропустить стартовый этап Кубка мира, который должен начаться в субботу 28 ноября. Некоторые тесты, сданные нашими по приезде в финский Контиолахти, оказались положительными.

Информация об этом была опубликована сегодня в 19.27 по московскому времени на странице Международного союза биатлонистов в «Твиттере». Там сказано, что коронавирус также обнаружен в командах Латвии и Молдавии. Эти сборные изолированы, их участие в первом этапе Кубка мира находится под вопросом.

Телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что речь идет об одном из биатлонистов мужской команды и что коронавирус подозревают еще у трех человек «из персонала», то есть, не из числа спортсменов. «Если подтвердится, на старт сборная России не выйдет», - написал Губерниев. Имена заразившихся пока не называются. Позже Губерниев добавил, что «заболевшие» чувствуют себя прекрасно, и россияне намерены требовать повторных тестов.

Главный тренер сборной Валерий Польховский в интервью агентству РИА «Новости» подтвердил: «Да, в нашей команде есть случаи заражения коронавирусом. Вся команда изолирована до завтрашнего утра. Сегодня вечером будет заседать комиссия, и там должно быть принято решение».

Российские биатлонисты прибыли в Контиолахти 21 ноября - на автобусе, из Санкт-Петербурга и в следующем составе: мужчины - Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Семен Сучилов, Петр Пащенко, женщины - Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева.

В октябре и начале ноября в команде уже было зафиксировано семь случаев заражения - у Петра Пащенко, Александра Поварницына, Никиты Поршнева, Кирилла Стрельцова, Виктории Сливко, Анастасии Шевченко и Валерии Васнецовой. Все переболели в легкой форме, а Пащенко после этого успел, сдав отрицательный тест, показать второе время в одной из контрольных гонок в Ханты-Мансийске и отобраться в основной состав сборной на КМ.

В понедельник и вторник трассу в Контиолахти закрывали из-за нехватки снега. На субботу, 28 ноября, запланированы две индивидуальные гонки, а на следующий день – две спринтерские. Здесь же с 3 по 6 декабря должен пройти второй этап, после чего команды переедут в австрийский Хохфильцен.

Также сегодня стало известно, что на этапе КМ в Финляндии в ближайший уик-энд - только не в Контиолахти, а в Руке – не выступит сборная России по прыжкам с трамплина. Михаил Максимочкин сдал положительный тест после предыдущего турнира в Польше, и всю команду посадили на карантин. Несколькими днями ранее такая же история приключилась в Латвии с нашей сборной по бобслею. Она пропустила первый этап и пропустит второй.

источник: «Советский спорт»
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