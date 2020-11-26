Коронавирус поиздевался над Клэбо. Норвежцев едва не сняли с первого этапа Кубка мира

История с норвежцами в Руке в точности повторила ту, что случилась вчера с российскими биатлонистами в другом финском местечке – Контиолахти. В этих и других зимних Кубках мира команды, прибывающие к месту соревнований, проходят поголовно-обязательное тестирование, и, если у кого-то находят коронавирус, его сборная тут же изолируется.

Так было в среду, когда стало известно о заражениях Антона Бабикова, двух врачей и массажиста в нашей биатлонной команде. А в четверг из-за положительного теста у тренера Эрика Носсума аналогичная участь постигла Йоханнеса Клэбо и прочих норвежских лыжников. Сидя в карантине, они ждали анализа повторных тестов и окончательного решения – причем не международной федерации, а финских медиков и властей.

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА

С точки зрения FIS ситуация была аховой, ведь Норвегия – это лыжная держава №1. Пусть в этом году Александр Большунов впервые за пять лет отобрал у нее Большой хрустальный глобус, обоими Кубками наций скандинавы продолжают владеть аж с 2014-го. И в плане спонсоров, телевидения роль этой страны тоже очень велика. Кубок мира по лыжам без Норвегии – это не Кубок, а профанация.

FIS этой осенью уже не раз подвергалась жесткой критике – за то, что, в отличие от биатлонных коллег из IBU, не использует формат сдвоенных этапов (меньше переездов – меньше проблем с вирусом) и не берет на себя финансирование тестов, которые влетят участникам в копеечку. В нашей лыжной федерации прикинули, что тестирование сборной за весь сезон обойдется примерно в полмиллиона евро. Таких денег у ФЛГР сейчас просто нет, и ее президент Елена Вяльбе всерьез подумывала отказаться от участия в КМ до январского «Тур де Ски». А ведь сама суть Кубка мира заключается в том, что это – затяжное соревнование. Если претенденты станут то и дело выпадать из борьбы (скажем, из-за заражения других людей в своих командах), вся затея сразу потеряет смысл. По словам той же Вяльбе, это будет «трата денег непонятно на что».

К счастью, первая тревога, похоже, оказалась ложной: пару часов назад норвежские СМИ сообщили, что повторный тест Носсума дал отрицательный результат. Если информация подтвердится официально, финские власти дадут «зеленый свет», а коронавирус до утра воздержится от новых «шуточек», то завтра Клэбо, Большунов и их многочисленная «свита» все-таки выйдут на старт квалификации классического спринта.