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Коронавирус поиздевался над Клэбо. Норвежцев едва не сняли с первого этапа Кубка мира
26 ноября 17:00
автор: Лев Тигай

Коронавирус поиздевался над Клэбо. Норвежцев едва не сняли с первого этапа Кубка мира

В пятницу в Финляндии стартует Кубок мира по лыжным гонкам. Он мог начаться без сборной Норвегии – из-за положительного теста на коронавирус у одного из тренеров.

История с норвежцами в Руке в точности повторила ту, что случилась вчера с российскими биатлонистами в другом финском местечке – Контиолахти. В этих и других зимних Кубках мира команды, прибывающие к месту соревнований, проходят поголовно-обязательное тестирование, и, если у кого-то находят коронавирус, его сборная тут же изолируется.

Так было в среду, когда стало известно о заражениях Антона Бабикова, двух врачей и массажиста в нашей биатлонной команде. А в четверг из-за положительного теста у тренера Эрика Носсума аналогичная участь постигла Йоханнеса Клэбо и прочих норвежских лыжников. Сидя в карантине, они ждали анализа повторных тестов и окончательного решения – причем не международной федерации, а финских медиков и властей.

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА

С точки зрения FIS ситуация была аховой, ведь Норвегия – это лыжная держава №1. Пусть в этом году Александр Большунов впервые за пять лет отобрал у нее Большой хрустальный глобус, обоими Кубками наций скандинавы продолжают владеть аж с 2014-го. И в плане спонсоров, телевидения роль этой страны тоже очень велика. Кубок мира по лыжам без Норвегии – это не Кубок, а профанация.

FIS этой осенью уже не раз подвергалась жесткой критике – за то, что, в отличие от биатлонных коллег из IBU, не использует формат сдвоенных этапов (меньше переездов – меньше проблем с вирусом) и не берет на себя финансирование тестов, которые влетят участникам в копеечку. В нашей лыжной федерации прикинули, что тестирование сборной за весь сезон обойдется примерно в полмиллиона евро. Таких денег у ФЛГР сейчас просто нет, и ее президент Елена Вяльбе всерьез подумывала отказаться от участия в КМ до январского «Тур де Ски». А ведь сама суть Кубка мира заключается в том, что это – затяжное соревнование. Если претенденты станут то и дело выпадать из борьбы (скажем, из-за заражения других людей в своих командах), вся затея сразу потеряет смысл. По словам той же Вяльбе, это будет «трата денег непонятно на что».

К счастью, первая тревога, похоже, оказалась ложной: пару часов назад норвежские СМИ сообщили, что повторный тест Носсума дал отрицательный результат. Если информация подтвердится официально, финские власти дадут «зеленый свет», а коронавирус до утра воздержится от новых «шуточек», то завтра Клэбо, Большунов и их многочисленная «свита» все-таки выйдут на старт квалификации классического спринта.

Этот сезон и без всяких вирусов должен быть особенным – предолимпийским, с чемпионатом мира. А еще – с присутствием всех кубковых этапов на российском телевидении. «Матч ТВ», не показывавшее лыжный КМ в последние годы, приобрело, наконец, соответствующие права и собирается транслировать в прямом эфире все пять гонок из Руки. На своем главном, общенациональном канале и с олимпийским чемпионом Александром Легковым в роли комментатора.

НАЧИНАЕМ БЕЗ УСТЮГОВА

Сборная России начинает КМ-2020/21 в не совсем обычном составе. Прежде всего – без двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова, который из-за недавней болезни пока находится не в лучшей форме. На последнем сборе в финском Муонио, где наши провели несколько контрольных гонок, Устюгов 22 ноября бежал 15-километровую «разделку» коньковым стилем и занял только 30-е место. Комментируя его отсутствие в Руке, Вяльбе подчеркнула: как только Устюгов будет готов, он присоединится к команде. Это может произойти в середине декабря на этапе в Давосе, который с недавних пор – после отмены гонок в норвежском Лиллехаммере – значится в календаре вторым.

Большунов на неудачной для Устюгова контрольной «пятнашке» показал третье время, уступив секунду Андрею Мельниченко и восемь десятых – Алексею Червоткину. Днем раньше он выиграл в Муонио классический спринт, причем в финале опередил не партнеров по команде, а итальянца Федерико Пеллегрино и трех французов, включая Люку Шанава. Для полного интернационального комплекта не хватало только норвежцев с Клэбо. В третьей гонке – опять на 15 км, но уже «классикой», первенствовал Евгений Белов, опередивший на 4,3 секунды Червоткина.

У женщин в обеих «разделках» лучшей довольно неожиданно стала Татьяна Сорина. Эту лыжницу болельщики лучше знают, как Алешину, хотя под девичьей фамилией она особых успехов не добивалась, пребывая в сборной на вторых ролях. А тут взяла и дважды обыграла всех – включая признанного лидера команды Наталью Непряеву (второе место в «классике» и 11-е в «коньке») и призера Игр-2018 в Пхенчхане Юлию Белорукову-Ступак (пятое и седьмое), также вернувшуюся в большой спорт после рождения ребенка.

Еще одна молодая мама Анастасия Седова-Кулешова выступать на уровне КМ пока не готова. Кроме того, многие в сборной (по оценке Вяльбе – процентов 40 от основного состава!) за последнее время переболели коронавирусом, причем не всем это удалось в легкой форме. Например, у обладателя трех олимпийских медалей Дениса Спицова были по-настоящему поражены легкие.

И все-таки сезон начинается. Вопреки всем бедам и пандемиям.

РАСПИСАНИЕ ПЕРВОГО ЭТАПА КУБКА МИРА

27 ноября, пятница

  • 14.30 (мск). Спринт. Классический стиль. Мужчины, женщины

28 ноября, суббота

  • 11.40. Индивидуальная гонка 10 км. Классический стиль. Женщины
  • 14.45. Индивидуальная гонка 15 км. Классический стиль. Мужчины

29 ноября, воскресенье

  • 13.50. Гонка преследования 10 км. Свободный стиль. Женщины
  • 14.50. Гонка преследования 15 км. Свободный стиль. Мужчины

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

  • Мужчины: Александр Большунов, Евгений Белов, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Илья Семиков, Илья Порошкин, Ермил Воркуев
  • Женщины: Наталья Непряева, Юлия Белорукова-Ступак, Татьяна Алешина-Сорина, Яна Кирпиченко, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Христина Мацокина

КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА-2020/21

  • 27-29 декабря. Кубок мира. Этап 1. Рука (Финляндия)
  • 12-13 декабря. Кубок мира. Этап 2. Давос (Швейцария)
  • 19-20 декабря. Кубок мира. Этап 3. Дрезден (Германия)
  • 1-3 января. Кубок мира. Этап 4. Тур де Ски. Валь Мюстар (Швейцария)
  • 5-6 января. Кубок мира. Этап 5. Тур де Ски. Тоблах (Италия)
  • 8-10 января. Кубок мира. Этап 6. Тур де Ски. Валь-ди-Фиемме (Италия)
  • 16-17 января. Кубок мира. Этап 7. Ульрисехамм (Швеция)
  • 23-24 января. Кубок мира. Этап 8. Лахти (Финляндия)
  • 30-31 января. Кубок мира. Этап 9. Фалун (Швеция)
  • 20-21 февраля. Кубок мира. Этап 10. Нове-Место (Чехия)
  • 24 февраля – 7 марта. Чемпионат мира. Оберстдорф (Германия)
  • 12-14 марта. Кубок мира. Этап 11. Холменколлен (Норвегия)
  • 19-21 марта. Кубок мира. Финал. Пекин (Китай)

источник: «Советский спорт»
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