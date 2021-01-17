Света в конце тоннеля. Миронова осталась без медали, но оставила надежду

По недавно установившейся традиции перед гонками Кубка мира приходят хорошие новости, связанные с российскими биатлонистками, с Кубка IBU. Утром в воскресенье наша женская сборная выиграла эстафету, а чуть позже пришла информация, что Татьяна Акимова вызвана в первую сборную на следующий этап Кубка мира в Антхольце. Хорошо, но мало. Ведь можно было бы вызвать и Валерию Васнецову, и Анастасию Шевченко. Но решать тренерам, за результат отвечают они.

Пока же регулярно давать результат в женской сборной способна только Светлана Миронова. Только она и Ульяна Кайшева представляли Россию в масс-старте, пожалуй, самой интересной личной биатлонной гонке, где спортсмены борются не с секундами и минутами, а друг с другом.

Вскоре после старта пелотон возглавили сестры Оберг. Лидерами шведки прибежали и на первую стрельбу, однако уйти так же им не удалось. Лидерство после лежки захватила Доротея Вирер, Жюли Симон ушла со стрельбища второй, Тириль Экхофф - третьей. Кайшева отстрелялась точно, а вот Миронова допустила один промах. Ульяна в итоге стала девятой, Светлана - 20-й.

Как и раньше у мужчин, у нашей женской сборной очень хорошо катили лыжи, правда, было заметно, что Кайшева функционально пребывает не в лучшей форме. После второй «лежки» россиянки ушли на дистанцию вместе: Миронова - 9-й, Кайшева - 10-й. Это притом, что перед вторым кругом их разделяли 25 секунд. Скорость Светы, что бега, что стрельбы просто восхищала. Правда, Вирер, Давидова и Оберг-старшая тоже стреляли феноменально. Они и составили промежуточную тройку лучших.

На «стойке» Вирер отстрелялась не хуже, и оторвалась от ближайшей преследовательницы - Ханны Оберг - на 23,5 секунды. Остальные лидеры, в том числе и Миронова, смазали, тем не менее Светлана ушла со штрафного круга пятой с хорошими шансами на медаль. Глядя, на уверенный бег и стрельбу Вирер, казалось, что шансы эти были только на серебро и бронзу, однако четвертая стрельба кардинально перемешала положение лидеров.