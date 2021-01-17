Света в конце тоннеля. Миронова осталась без медали, но оставила надежду

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Барыс 3 Амур 2
Кубок Испании окончен Эспаньол 0 Осасуна 2
Кубок Испании окончен Малага 1 Гранада 2
Италия - Серия А окончен Олимпия Милан 102 Реджана 73
Италия - Серия А окончен Наполи 6 Фиорентина 0
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Трактор 4 Локомотив 0
Франция - Лига 1 окончен Брест 1 Ренн 2
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Автомобилист 4 Авангард 1
Италия - Серия А окончен Кротоне 4 Беневенто 1
Италия - Серия А 4-я четверть Кремона 78 Триест 96
Франция - Лига 1 окончен Ницца 0 Бордо 3
Франция - Лига 1 окончен Страсбург 1 Сент-Этьен 0
КХЛ - регулярный чемпионат 3-й период Нефтехимик 3 Динамо Р 1 1.17 5.4 28
Италия - Серия А окончен Сассуоло 1 Парма 1
Англия - Премьер-лига окончен Шеффилд Юнайтед 1 Тоттенхэм Хотспур 3
КХЛ - регулярный чемпионат 3-й период Северсталь 0 Динамо Мн 1
Германия - Бундеслига окончен Фрапорт Скайлайнерс 72 С.Оливер Баскетс 80
Германия - Бундеслига 4-я четверть Ольденбург 87 Миттельдойчер 76
Франция - Лига 1 окончен Нант 1 Ланс 1
Германия - Бундеслига 4-я четверть Бавария 81 Гамбург Тауэрс 71
Германия - Бундеслига 2-й тайм, 73' Бавария 1 Фрайбург 1 1.85 2.45 11
КХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Динамо М 2 Сибирь 2
КХЛ - регулярный чемпионат перерыв Ак Барс 0 Торпедо 0
Кубок Испании перерыв Спортинг Хихон 0 Бетис 2
КХЛ - регулярный чемпионат 2-й период ЦСКА 1 СКА 0 1.45 4.5 6.9
Кубок Испании перерыв Навалькарнеро 1 Эйбар 1 5.3 2.75 1.95
Италия - Серия А не начался Канту 0 Виртус Болонья 0 6.3 1.12
Франция - Лига 1 не начался Лилль 0 Реймс 0 1.7 3.8 4.9
Италия - Серия А 19:15 Бриндизи 0 Умана Рейер 0
Италия - Серия А 19:15 Бриндизи 0 Умана Рейер 0
Света в конце тоннеля. Миронова осталась без медали, но оставила надежду
17 января 18:33
автор: Олег Чикирис

Света в конце тоннеля. Миронова осталась без медали, но оставила надежду

Масс-старт на шестом этапе Кубка мира по биатлону выиграла француженка Жюли Симон, Светлана Миронова - 11-я.

По недавно установившейся традиции перед гонками Кубка мира приходят хорошие новости, связанные с российскими биатлонистками, с Кубка IBU. Утром в воскресенье наша женская сборная выиграла эстафету, а чуть позже пришла информация, что Татьяна Акимова вызвана в первую сборную на следующий этап Кубка мира в Антхольце. Хорошо, но мало. Ведь можно было бы вызвать и Валерию Васнецову, и Анастасию Шевченко. Но решать тренерам, за результат отвечают они.

Пока же регулярно давать результат в женской сборной способна только Светлана Миронова. Только она и Ульяна Кайшева представляли Россию в масс-старте, пожалуй, самой интересной личной биатлонной гонке, где спортсмены борются не с секундами и минутами, а друг с другом.

Вскоре после старта пелотон возглавили сестры Оберг. Лидерами шведки прибежали и на первую стрельбу, однако уйти так же им не удалось. Лидерство после лежки захватила Доротея Вирер, Жюли Симон ушла со стрельбища второй, Тириль Экхофф - третьей. Кайшева отстрелялась точно, а вот Миронова допустила один промах. Ульяна в итоге стала девятой, Светлана - 20-й.

Как и раньше у мужчин, у нашей женской сборной очень хорошо катили лыжи, правда, было заметно, что Кайшева функционально пребывает не в лучшей форме. После второй «лежки» россиянки ушли на дистанцию вместе: Миронова - 9-й, Кайшева - 10-й. Это притом, что перед вторым кругом их разделяли 25 секунд. Скорость Светы, что бега, что стрельбы просто восхищала. Правда, Вирер, Давидова и Оберг-старшая тоже стреляли феноменально. Они и составили промежуточную тройку лучших.

На «стойке» Вирер отстрелялась не хуже, и оторвалась от ближайшей преследовательницы - Ханны Оберг - на 23,5 секунды. Остальные лидеры, в том числе и Миронова, смазали, тем не менее Светлана ушла со штрафного круга пятой с хорошими шансами на медаль. Глядя, на уверенный бег и стрельбу Вирер, казалось, что шансы эти были только на серебро и бронзу, однако четвертая стрельба кардинально перемешала положение лидеров.

Два промаха итальянки подарили надежду ее преследовательницам. Далеко не все справились с давлением на шею виртуальной награды. В том числе и Миронова. Тремя первыми выстрелами она поразила мишени, попади хотя бы раз из двух оставшихся, боролась бы за победу. Светлана очень долго выцеливала, сбилась с темпоритма и промахнулась дважды. И тем не менее, ее выступление подарило надежду: когда еще российская биатлонистка могла бороться с тремя промахами за победу в масс-старте?! Если Миронова сохранит такую форму до чемпионата мира, будет и там претендовать на самые высокие места.

А победа досталась француженке Жюли Симон, которая после третьей стрельбы проигрывала Вирер почти минуту и даже не входила в Топ-10 в тот момент. Второй финишировала немка Франциска Пройсс, третьей - Ханна Оберг.

Кубок мира. 6-й этап. Оберхоф (Германия)

Масс-старт 12,5 км. Женщины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Жюли Симон (Франция)

3 (0+1+2+0)

6 (+11,9)

40.11,1

2

Франциска Пройс (Германия)

2 (1+0+1+0)

11 (+27,0)

+3,9

3

Ханна Оберг (Швеция)

3 (1+0+1+1)

8 (+19,6)

+11,7

4

Ингрид Тандревольд (Норвегия)

2 (0+0+2+0)

10 (+22,1)

+13,0

5

Мона Брорссон (Швеция)

1 (1+0+0+0)

18 (+58,7)

+14,9

…11

Светлана Миронова (Россия)

4 (1+0+1+2)

3 (+4,5)

+33,3

…19

Ульяна Кайшева (Россия)

3 (0+0+2+1)

21 (+1.08,8)

+1.18,9

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа)

2 (лежа)

3 (стоя)

4 (стоя)

Миронова

20 (+32,4)

9 (+21,4)

5 (+35,2)

15 (+41,9)

Кайшева

9 (+7,7)

10 (+22,2)

19 (+1.18,5)

20 (+1.11,2)

Общий зачет Кубка мира

1. Марте Улсбю (Норвегия) - 579

2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 560

3. Ханна Оберг (Швеция) – 550

4. Доротея Вирер (Италия) – 442

5. Франциска Пройс (Германия) - 439

…21. Светлана Миронова (Россия) – 202

…27. Ульяна Кайшева (Россия) – 163

…30. Ирина Казакевич (Россия) – 129

…33. Евгения Павлова (Россия) - 121

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Названа дата реванш-боя Нганну и МиочичаЙоанна Енджейчик выпустила вторую книгу "В черно-белых тонах" ("Czarno na białym")Звезда Василевского, молчание Овечкина. Российский вратарь вновь обеспечивает победуСтало известно о серьезной болезни ДзюбыФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсетиСекс-символ мирового биатлона вернулась на подиум Кубка мира
С Акинфеевым будет работать тренер, дочка которого – крутая чемпионка. Ставка на красоту#5
Дмитрий Крамаренко отправился на первые зимние сборы ЦСКА в качестве нового тренера вратарей команды. А мы в традиционной рубрике представляем его дочь Лалу – трехкратную чемпинку мира по художественной гимнастике среди юниорок.
Свечников выбил сотню, Романов впервые победил, а у Белоруссии родилась «Легенда № 17». Обзор НХЛ (видео)
«Плеймейкер» рассказывает о матчах очередного игрового дня НХЛ, последовавших за подвигами Артемия Панарина, Павла Бучневича и Александра Георгиева в дерби Нью-Йорка.
Русские рейнджеры взорвали дерби Нью-Йорка: у Панарина и Бучневича по 2 гола, у Георгиева – сухарь (видео)
Во втором матче "Рейнджерс" и "Айлендерс" в стартовавшем сезоне НХЛ дубли Артемия Панарина и Павла Бучневича превратили в кошмар дебютный матч Ильи Сорокина.
Хабиб пока не вернулся, но шансы возросли. Глава UFC назвал условия
После переговоров с Даной Уайтом лучший боец в легком весе Хабиб Нурмагомедов не исключил возобновления карьеры. Но для этого надо выполнить ряд условий.
Кина не будет. Как «Спартак» и «Зенит» не договорились о матче в ОАЭ
Клубы из Москвы и Санкт-Петербурга снова спорят – теперь из-за товарищеской встречи в Дубае, которая не состоится.
Лундквиста оперировали пять часов. Одноклубник Овечкина может не вернуться в большой хоккей
Знаменитый голкипер Хенрик Лундквист, выступающий с этого сезона за "Вашингтон Кэпиталз", перенес открытую операцию на сердце.
«Ахмат» без ютуба, «Спартак» без Баду, «Зенит» без Дзюбы. Клубы РПЛ начинают сборы
«Плеймейкер» представляет обзор первых послеотпускных активностей клубов РПЛ.
Брянск проиграл в коронавирусный футбол. Минус 6 очков, 1,5 млн штрафа и пожизненный дисквал
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС разобрался с нашумевшим делом в ФНЛ.
«Лацио» против «Ромы», ЦСКА против «Барселоны»… Топ-5 событий 15 января 2021 года
«Плеймейкер» представляет события из мира спорта, которые вызовут интерес у болельщиков в предстоящие сутки.
Мастер-класс от НХЛ: пока в России обсуждали Плющенко и англицизмы, Америка слепила из Капризова суперзвезду
Умению НХЛ раскручивать спортсменов можно только позавидовать – новичок "Миннесоты" Кирилл Капризов за один день превратился за океаном в главного ньюсмейкера, в то время как у себя на родине несколько месяцев выслушивал потоки негатива в свой адрес.

Футбол. «Манчестер Юнайтед» vs «Бернли». «Атлетико» vs «Севилья». Хоккей. ЦСКА vs «Динамо» Рига.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика