Александр Тихонов: Со стариками перезванивались – победа девчонок сродни дню рождения

«НОРВЕЖЦЫ ОСТАНУТСЯ В АНТЕРСЕЛЬВЕ. ПОЧЕМУ НАШИ ЕДУТ В ПОКЛЮКУ?»
- В последний раз мы беседовали в конце декабря. Тогда вы ругали наших ребят, а они-то – герои…
- Масс-старт показал, что герои на час. Вот сейчас наши отправляются готовиться к чемпионату мира в Поклюку, а норвежцы остаются в Антерсельве. Они живут выше всех, и остаются на этой же высоте. Там разница всего 250-300 метров, это не скажется на реакклиматизации. Норвежцы после этого на чемпионате мира будут так бежать, а Йоханнес, думаю, будет еще быстрее бегать.
- Раньше наши всегда готовились к ЧМ в Антерсельве. Чего изменили традиции?
- Не знаю. У нас же не любят перенимать опыт предыдущих поколений.
Но девчонки сегодня порадовали в эстафете. Я тут с нашими стариками перезванивался – победа девчонок сродни дню рождения! После таких мучений, разочарований, и наконец, такая победа в преддверии чемпионата мира.
- Кто из девушек вас порадовал?
- Сегодня все отработали хорошо, молодцы! Но Миронова должна быть лидером в любой гонке. Для нее нужно отобрать конкретные дисциплины на чемпионат мира. И к ним готовиться. Спринт она может отработать – мама не горюй. И дать ей три дня отдыха – никаких винтовок и лыж.
- Павлова, Акимова, Миронова, Кайшева – эстафетная команда сложилась?
- Думаю, сложилась.
«ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП В ЭСТАФЕТЕ ДОЛЖЕН БЕЖАТЬ ЛОГИНОВ»
- В Антерсельве наши всегда хорошо выступают. Не знаете, в чем причина?
- Потому что здесь Тихонов всегда много выигрывал, а также Круглов, Елизаров.
- Не только ваше поколение выигрывало здесь…
- Не знаю, трудно сказать. Но я сейчас про Сашу Логинова хочу сказать. Была у него трагедия, папу похоронил недавно. Ему удали четыре дня отдыха, поэтому он и выиграл индивидуалку. Был королем.
Сейчас нужно меньше тренироваться, три-четыре дня просто полежать. И будет результат.
Я бы его от сегодняшнего масс-старта освободил. Я же перед гонкой поспорил: дай бог, если кто-то заберется в десятку из мужиков. Мне стали возражать: «Да что ты? Да как же так?». И что получилось?
- На этот раз сделали работу над ошибками: начинал эстафету Бабиков, а не Стрельцов.
- Бабиков - только для эстафеты, его нужно сохранить. Медленно бежит? Зато хорошо стреляет, а для первого этапа это важно. Ну, проиграет Антон секунд 12 ходом, ничего страшного. Главное, чтобы из пяти пять стрелял на обоих рубежах.
Елисеева нельзя ни в коем случае ставить на первый этап, он хорош на втором. А дальше - Логинов, Латыпов. Будут свежими – медаль зацепим.
Надо теперь смотреть, в какой дисциплине у нас лучшие шансы. И к эстафете дать ребятам отдохнуть.
Если у нас нет шансов в масс-старте, не надо мучить ребят. Ну забежит Бабиков в первые пятнадцать и что? Медаль точно не выиграет.
- Что скажете про выступление Стрельцова на прошлой эстафете?
- Как можно новичка ставить на первый этап да еще с таким ходом? Так угробим пацана. Неужели нельзя было его поставить на второй? Второй этап как раз для новичков.
- Почему у нас Логинов с Латыповым поменялись этапами? Ведь в последние годы Логинов всегда завершал.
- Понятия не имею. Считаю, что они не правильно сделали. Эдику повезло два раза. Саша все-таки посильнее, он должен бежать на четвертом этапе. Он со своей скорострельностью может и рискнуть.
- Чего ждем от чемпионата мира?
- Главное, чтоб никто не заболел, и тогда медали будут.
Кубок мира. 7-й этап. Антхольц (Италия)
Масс-старт 15 км. Мужчины
Стрельба
Ход
Финиш
1
Йоханнес Бе (Норвегия)
1 (0+0+0+1)
3 (+3,5)
35.44,3
2
Кентен Фийон-Майе (Франция)
2 (1+0+0+1)
10 (+23,8)
+31,3
3
Яков Фак (Словения)
1 (0+0+1+0)
17 (+50,9)
+44,2
4
Ветле Кристиансен (Норвегия)
3 (1+0+1+1)
6 (+12,8)
+49,1
5
Арнд Пайффер (Германия)
2 (0+1+0+1)
11 (+30,0)
+49,1
…19
Александр Логинов (Россия)
4 (1+0+2+1)
14 (+43,2)
+1.48,6
…20
Эдуард Латыпов (Россия)
5 (1+1+2+1)
9 (+21,0)
+1.48,9
…28
Матвей Елисеев (Россия)
3 (1+0+1+1)
30 (+2.30,0)
+3.17,8
…30
Евгений Гараничев (Россия)
7 (3+1+2+1)
29 (+1.57,2)
+4.11,6
Сборная России после огневых рубежей
1 (лежа)
2 (лежа)
3 (стоя)
4 (стоя)
Логинов
22 (+25,4)
12 (+14,1)
19 (+1.09,4)
19 (+1.34,4)
Латыпов
18 (+23,4)
18 (+27,6)
22 (+1.18,2)
20 (+1.39,5)
Елисеев
20 (+24,1)
18 (+27,6)
21 (+1.12,9)
23 (+1.59,8)
Гараничев
29 (+1.11,1)
30 (+1.37,9)
30 (+2.55,6)
30 (+3.35,1)
Общий зачет Кубка мира
1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 709
2. Стурла Легрейд (Норвегия) - 645
3. Тарьей Бе (Норвегия) - 566
4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 545
5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 506
…17. Александр Логинов (Россия) – 347
…20. Матвей Елисеев (Россия) – 266
…23. Эдуард Латыпов (Россия) – 217
…30. Евгений Гараничев (Россия) - 132