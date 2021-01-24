Александр Тихонов: Со стариками перезванивались – победа девчонок сродни дню рождения

- Кто из девушек вас порадовал? - Сегодня все отработали хорошо, молодцы! Но Миронова должна быть лидером в любой гонке. Для нее нужно отобрать конкретные дисциплины на чемпионат мира. И к ним готовиться. Спринт она может отработать – мама не горюй. И дать ей три дня отдыха – никаких винтовок и лыж.

Но девчонки сегодня порадовали в эстафете. Я тут с нашими стариками перезванивался – победа девчонок сродни дню рождения! После таких мучений, разочарований, и наконец, такая победа в преддверии чемпионата мира.

- Раньше наши всегда готовились к ЧМ в Антерсельве. Чего изменили традиции? - Не знаю. У нас же не любят перенимать опыт предыдущих поколений.

- В последний раз мы беседовали в конце декабря. Тогда вы ругали наших ребят, а они-то – герои… - Масс-старт показал, что герои на час. Вот сейчас наши отправляются готовиться к чемпионату мира в Поклюку, а норвежцы остаются в Антерсельве. Они живут выше всех, и остаются на этой же высоте. Там разница всего 250-300 метров, это не скажется на реакклиматизации. Норвежцы после этого на чемпионате мира будут так бежать, а Йоханнес, думаю, будет еще быстрее бегать.

«ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП В ЭСТАФЕТЕ ДОЛЖЕН БЕЖАТЬ ЛОГИНОВ»

- В Антерсельве наши всегда хорошо выступают. Не знаете, в чем причина?

- Потому что здесь Тихонов всегда много выигрывал, а также Круглов, Елизаров.

- Не только ваше поколение выигрывало здесь…

- Не знаю, трудно сказать. Но я сейчас про Сашу Логинова хочу сказать. Была у него трагедия, папу похоронил недавно. Ему удали четыре дня отдыха, поэтому он и выиграл индивидуалку. Был королем.

Сейчас нужно меньше тренироваться, три-четыре дня просто полежать. И будет результат.

Я бы его от сегодняшнего масс-старта освободил. Я же перед гонкой поспорил: дай бог, если кто-то заберется в десятку из мужиков. Мне стали возражать: «Да что ты? Да как же так?». И что получилось?

- На этот раз сделали работу над ошибками: начинал эстафету Бабиков, а не Стрельцов.

- Бабиков - только для эстафеты, его нужно сохранить. Медленно бежит? Зато хорошо стреляет, а для первого этапа это важно. Ну, проиграет Антон секунд 12 ходом, ничего страшного. Главное, чтобы из пяти пять стрелял на обоих рубежах.

Елисеева нельзя ни в коем случае ставить на первый этап, он хорош на втором. А дальше - Логинов, Латыпов. Будут свежими – медаль зацепим.

Надо теперь смотреть, в какой дисциплине у нас лучшие шансы. И к эстафете дать ребятам отдохнуть.

Если у нас нет шансов в масс-старте, не надо мучить ребят. Ну забежит Бабиков в первые пятнадцать и что? Медаль точно не выиграет.

- Что скажете про выступление Стрельцова на прошлой эстафете?

- Как можно новичка ставить на первый этап да еще с таким ходом? Так угробим пацана. Неужели нельзя было его поставить на второй? Второй этап как раз для новичков.

- Почему у нас Логинов с Латыповым поменялись этапами? Ведь в последние годы Логинов всегда завершал.

- Понятия не имею. Считаю, что они не правильно сделали. Эдику повезло два раза. Саша все-таки посильнее, он должен бежать на четвертом этапе. Он со своей скорострельностью может и рискнуть.

- Чего ждем от чемпионата мира?

- Главное, чтоб никто не заболел, и тогда медали будут.

Кубок мира. 7-й этап. Антхольц (Италия)

Масс-старт 15 км. Мужчины

Стрельба Ход Финиш 1 Йоханнес Бе (Норвегия) 1 (0+0+0+1) 3 (+3,5) 35.44,3 2 Кентен Фийон-Майе (Франция) 2 (1+0+0+1) 10 (+23,8) +31,3 3 Яков Фак (Словения) 1 (0+0+1+0) 17 (+50,9) +44,2 4 Ветле Кристиансен (Норвегия) 3 (1+0+1+1) 6 (+12,8) +49,1 5 Арнд Пайффер (Германия) 2 (0+1+0+1) 11 (+30,0) +49,1 …19 Александр Логинов (Россия) 4 (1+0+2+1) 14 (+43,2) +1.48,6 …20 Эдуард Латыпов (Россия) 5 (1+1+2+1) 9 (+21,0) +1.48,9 …28 Матвей Елисеев (Россия) 3 (1+0+1+1) 30 (+2.30,0) +3.17,8 …30 Евгений Гараничев (Россия) 7 (3+1+2+1) 29 (+1.57,2) +4.11,6

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа) 2 (лежа) 3 (стоя) 4 (стоя) Логинов 22 (+25,4) 12 (+14,1) 19 (+1.09,4) 19 (+1.34,4) Латыпов 18 (+23,4) 18 (+27,6) 22 (+1.18,2) 20 (+1.39,5) Елисеев 20 (+24,1) 18 (+27,6) 21 (+1.12,9) 23 (+1.59,8) Гараничев 29 (+1.11,1) 30 (+1.37,9) 30 (+2.55,6) 30 (+3.35,1)

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 709

2. Стурла Легрейд (Норвегия) - 645

3. Тарьей Бе (Норвегия) - 566

4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 545

5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 506

…17. Александр Логинов (Россия) – 347

…20. Матвей Елисеев (Россия) – 266

…23. Эдуард Латыпов (Россия) – 217

…30. Евгений Гараничев (Россия) - 132