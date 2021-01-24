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Александр Тихонов: Со стариками перезванивались – победа девчонок сродни дню рождения
24 января 19:12
автор: Юрий Волохов

Александр Тихонов: Со стариками перезванивались – победа девчонок сродни дню рождения

Четырехкратный олимпийский чемпион подвел итоги этапа Кубка мира в Антерсельве.

«НОРВЕЖЦЫ ОСТАНУТСЯ В АНТЕРСЕЛЬВЕ. ПОЧЕМУ НАШИ ЕДУТ В ПОКЛЮКУ?»

- В последний раз мы беседовали в конце декабря. Тогда вы ругали наших ребят, а они-то – герои…
- Масс-старт показал, что герои на час. Вот сейчас наши отправляются готовиться к чемпионату мира в Поклюку, а норвежцы остаются в Антерсельве. Они живут выше всех, и остаются на этой же высоте. Там разница всего 250-300 метров, это не скажется на реакклиматизации. Норвежцы после этого на чемпионате мира будут так бежать, а Йоханнес, думаю, будет еще быстрее бегать.

- Раньше наши всегда готовились к ЧМ в Антерсельве. Чего изменили традиции?
- Не знаю. У нас же не любят перенимать опыт предыдущих поколений.

Но девчонки сегодня порадовали в эстафете. Я тут с нашими стариками перезванивался – победа девчонок сродни дню рождения! После таких мучений, разочарований, и наконец, такая победа в преддверии чемпионата мира.

- Кто из девушек вас порадовал?
- Сегодня все отработали хорошо, молодцы! Но Миронова должна быть лидером в любой гонке. Для нее нужно отобрать конкретные дисциплины на чемпионат мира. И к ним готовиться. Спринт она может отработать – мама не горюй. И дать ей три дня отдыха – никаких винтовок и лыж.

- Павлова, Акимова, Миронова, Кайшева – эстафетная команда сложилась?
- Думаю, сложилась.

«ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП В ЭСТАФЕТЕ ДОЛЖЕН БЕЖАТЬ ЛОГИНОВ»

- В Антерсельве наши всегда хорошо выступают. Не знаете, в чем причина?
- Потому что здесь Тихонов всегда много выигрывал, а также Круглов, Елизаров.

- Не только ваше поколение выигрывало здесь
- Не знаю, трудно сказать. Но я сейчас про Сашу Логинова хочу сказать. Была у него трагедия, папу похоронил недавно. Ему удали четыре дня отдыха, поэтому он и выиграл индивидуалку. Был королем.

Сейчас нужно меньше тренироваться, три-четыре дня просто полежать. И будет результат.

Я бы его от сегодняшнего масс-старта освободил. Я же перед гонкой поспорил: дай бог, если кто-то заберется в десятку из мужиков. Мне стали возражать: «Да что ты? Да как же так?». И что получилось?

- На этот раз сделали работу над ошибками: начинал эстафету Бабиков, а не Стрельцов.
- Бабиков - только для эстафеты, его нужно сохранить. Медленно бежит? Зато хорошо стреляет, а для первого этапа это важно. Ну, проиграет Антон секунд 12 ходом, ничего страшного. Главное, чтобы из пяти пять стрелял на обоих рубежах.

Елисеева нельзя ни в коем случае ставить на первый этап, он хорош на втором. А дальше - Логинов, Латыпов. Будут свежими – медаль зацепим.

Надо теперь смотреть, в какой дисциплине у нас лучшие шансы. И к эстафете дать ребятам отдохнуть.

Если у нас нет шансов в масс-старте, не надо мучить ребят. Ну забежит Бабиков в первые пятнадцать и что? Медаль точно не выиграет.

- Что скажете про выступление Стрельцова на прошлой эстафете?
- Как можно новичка ставить на первый этап да еще с таким ходом? Так угробим пацана. Неужели нельзя было его поставить на второй? Второй этап как раз для новичков.

- Почему у нас Логинов с Латыповым поменялись этапами? Ведь в последние годы Логинов всегда завершал.
- Понятия не имею. Считаю, что они не правильно сделали. Эдику повезло два раза. Саша все-таки посильнее, он должен бежать на четвертом этапе. Он со своей скорострельностью может и рискнуть.

- Чего ждем от чемпионата мира?
- Главное, чтоб никто не заболел, и тогда медали будут.

Кубок мира. 7-й этап. Антхольц (Италия)

Масс-старт 15 км. Мужчины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Йоханнес Бе (Норвегия)

1 (0+0+0+1)

3 (+3,5)

35.44,3

2

Кентен Фийон-Майе (Франция)

2 (1+0+0+1)

10 (+23,8)

+31,3

3

Яков Фак (Словения)

1 (0+0+1+0)

17 (+50,9)

+44,2

4

Ветле Кристиансен (Норвегия)

3 (1+0+1+1)

6 (+12,8)

+49,1

5

Арнд Пайффер (Германия)

2 (0+1+0+1)

11 (+30,0)

+49,1

19

Александр Логинов (Россия)

4 (1+0+2+1)

14 (+43,2)

+1.48,6

20

Эдуард Латыпов (Россия)

5 (1+1+2+1)

9 (+21,0)

+1.48,9

28

Матвей Елисеев (Россия)

3 (1+0+1+1)

30 (+2.30,0)

+3.17,8

30

Евгений Гараничев (Россия)

7 (3+1+2+1)

29 (+1.57,2)

+4.11,6

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа)

2 (лежа)

3 (стоя)

4 (стоя)

Логинов

22 (+25,4)

12 (+14,1)

19 (+1.09,4)

19 (+1.34,4)

Латыпов

18 (+23,4)

18 (+27,6)

22 (+1.18,2)

20 (+1.39,5)

Елисеев

20 (+24,1)

18 (+27,6)

21 (+1.12,9)

23 (+1.59,8)

Гараничев

29 (+1.11,1)

30 (+1.37,9)

30 (+2.55,6)

30 (+3.35,1)

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 709

2. Стурла Легрейд (Норвегия) - 645

3. Тарьей Бе (Норвегия) - 566

4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 545

5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 506

…17. Александр Логинов (Россия) – 347

…20. Матвей Елисеев (Россия) – 266

…23. Эдуард Латыпов (Россия) – 217

…30. Евгений Гараничев (Россия) - 132

источник: «Советский спорт»
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