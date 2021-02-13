Девятые, десятые и девятнадцатые. А мы все про соцсети, музыку и флаги

Биатлонисты пишут письма. Просят вернуть цветную эмблему и флаг на форму наших спортсменов на чемпионате мира. В январе отправляли послание в IBU, но безрезультатно. Теперь грозятся обратиться в CAS, если ничего не изменится после очередного письма. Кричат об этом громко, чтобы слышали все, даже в самых высоких кабинетах.

Еще им очень мешает, что в соцсетях во время турнира в Поклюке не разрешают использовать государственную символику по причине бана российского спорта, который мы заслужили сполна допинговыми махинациями. А зачем нам флаг и гимн на ЧМ? Три гонки – пока полный позор. В былые времена с такими результатами с глаз подальше пытались от возмущенной общественности скрыться. А сейчас всем всё по барабану.

Заваленная смешанная эстафета, девятое место, впереди кого только нет. Итальянцы, канадцы, украинцы… Провальные спринты у мужчин и женщин. Лучшие из эсбээрэшников – десятый Латыпов и девятнадцатая Казакевич. Отвратительная стрельба. Ужасный бег.Тушите свет. А мы все про соцсети, музыку и песни.

На этом фоне Дмитрий Губерниев уверяет страну, что черное – это белое, что десятый лучший из наших Латыпов– это вовсе не неудачник гонки, а человек «ворвавшийся в элиту». Вот-вот он должен был порвать конкурентов, разметать норвежцев с французами в сказочных грезах «голоса биатлона». Но мы смотрели на экран, на бегущие цифры отставаний, и не понимали, как он мог вклиниться в призы после стрельбы на стойке. Его не выхватывали камеры, понимая, что не светит россиянину медаль. Но Губерниев не унимался: «Это санкции, раз Латыпова не показываете?»

Можно понять комментатора, в своих интересах убеждающего страну с экрана «Матч ТВ», что совсем не так, как нам видится, надо относиться к десятым местам. «Если человек в одном выстреле от медали, значит, подготовка дает плоды». В том числе и такое вранье с экрана уводит от реального положения дел и привело нашу биатлонную сборную на задворки мировой элиты. Когда начнем включать мозги, заставлять себя противиться навязываемой определенными людьми выгодной им информации и научимся анализировать? По-настоящему станемценить тех, кто действительно того достоин, вместо того, чтобы продолжать ловить каждый чих и обсуждать каждое слово никчемных персонажей?