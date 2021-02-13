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Девятые, десятые и девятнадцатые. А мы все про соцсети, музыку и флаги
13 февраля 19:23
автор: Дмитрий Кузнецов

Девятые, десятые и девятнадцатые. А мы все про соцсети, музыку и флаги

На фоне провала на биатлонном ЧМ удивительны призывы к использованию государственных символов.

Биатлонисты пишут письма. Просят вернуть цветную эмблему и флаг на форму наших спортсменов на чемпионате мира. В январе отправляли послание в IBU, но безрезультатно. Теперь грозятся обратиться в CAS, если ничего не изменится после очередного письма. Кричат об этом громко, чтобы слышали все, даже в самых высоких кабинетах.

Еще им очень мешает, что в соцсетях во время турнира в Поклюке не разрешают использовать государственную символику по причине бана российского спорта, который мы заслужили сполна допинговыми махинациями. А зачем нам флаг и гимн на ЧМ? Три гонки – пока полный позор. В былые времена с такими результатами с глаз подальше пытались от возмущенной общественности скрыться. А сейчас всем всё по барабану.

Заваленная смешанная эстафета, девятое место, впереди кого только нет. Итальянцы, канадцы, украинцы… Провальные спринты у мужчин и женщин. Лучшие из эсбээрэшников – десятый Латыпов и девятнадцатая Казакевич. Отвратительная стрельба. Ужасный бег.Тушите свет. А мы все про соцсети, музыку и песни.

На этом фоне Дмитрий Губерниев уверяет страну, что черное – это белое, что десятый лучший из наших Латыпов– это вовсе не неудачник гонки, а человек «ворвавшийся в элиту». Вот-вот он должен был порвать конкурентов, разметать норвежцев с французами в сказочных грезах «голоса биатлона». Но мы смотрели на экран, на бегущие цифры отставаний, и не понимали, как он мог вклиниться в призы после стрельбы на стойке. Его не выхватывали камеры, понимая, что не светит россиянину медаль. Но Губерниев не унимался: «Это санкции, раз Латыпова не показываете?»

Можно понять комментатора, в своих интересах убеждающего страну с экрана «Матч ТВ», что совсем не так, как нам видится, надо относиться к десятым местам. «Если человек в одном выстреле от медали, значит, подготовка дает плоды». В том числе и такое вранье с экрана уводит от реального положения дел и привело нашу биатлонную сборную на задворки мировой элиты. Когда начнем включать мозги, заставлять себя противиться навязываемой определенными людьми выгодной им информации и научимся анализировать? По-настоящему станемценить тех, кто действительно того достоин, вместо того, чтобы продолжать ловить каждый чих и обсуждать каждое слово никчемных персонажей?

Конькобежцы в субботу показали, как надо любить свою страну. Выиграли впервые за четверть века женскую 500-метровку на ЧМ. В честь победы Ангелины Голиковой зазвучал фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского. Музыка – величественная. Звучит гордо, солидно, красиво. Весь мир знает и мелодию, и автора. Какая тут «Катюша» с деревенскими напевами, которую предлагают сделать гимном на Олимпиаде. Какие биатлонные «звезды».

Как профессионально все конькобежцы сделали. Как здорово выступают на своем ЧМ. Только порадоваться можно за них. Живы наши коньки. Но где восторженные возгласы толпы? Где гордость нации и всенародная слава?

В тренде - личная популярность, хайп, клики, резкие и поверхностные скандальные выкрики. Александр Тихонов призывает из Белоруссии, где проживает ныне четырехкратный олимпийский чемпион, винить во всем Кремль. Все перепечатывают очередной бред уважаемого ветерана. Причина биатлонных мест в сердце страны точно не добралась. Другая сторона впадает в иную крайность. На первом месте не спортивные результаты - в головах все те же флаги, музыка и соцсети. Ладно, что у болельщиков – им простительно. Но у ответственных людей то же самое. Оно и неудивительно. Политически правильная позиция в наше время прикроет от провала.

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