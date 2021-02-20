Сегодня или никогда. Спасут ли эстафеты этот ЧМ для сборной России? 

Уже завтра ЧМ-2021 станет историей. И пока все идет к тому, что российский биатлон в этой главе упоминаться не будет – так, словно его вообще на белом свете нет. Так, приезжали какие-то люди под непонятным названием RBU, побегали-постреляли, на подиуме ни разу не отметились – да и назад. Любители, видать, физкультурники…
Чтобы опровергнуть это, у нашей сборной остаются считанные часы. И на воскресные масс-старты я в этом смысле особо бы не рассчитывал. Да, представительство у России там неплохое – два человека в женском и аж четверо в мужском. Но мы уже вдоволь насмотрелись на наши «успехи» в личных гонках Поклюки, а масс-старт - это личная гонка в квадрате. Контактная мясорубка для звезд, в которой россияне, как правило, не блещут. Даже когда в их команде все о’кей.
Зато сегодняшние эстафеты – совсем другое дело. Наши исконные палочки-выручалочки. Так что или сейчас - или никогда.
УПРЯМИЦА ПАВЛОВА И СТАРТЕР ХАЛИЛИ
С составами «Советский спорт» вчера угадал почти все (активная ссылка https://www.sovsport.ru/biathlon/articles/2:974618). Единственная маленькая промашка – не та очередность у Карима Халили и Матвея Елисеева, которым предстоит начинать мужскую эстафету. Тренеры рискнули не только взять в квартет юного Халили, но и поставить его на ответственнейший первый этап, который еще в прошлом году считался вотчиной Елисеева – последнего начали переводить на второй только с января. С другой стороны, Халили не без успеха пробовался на роль стартера в Кубке мира предыдущего сезона. А главное – вчера в Поклюке он сам написал старшему тренеру мужской команды Юрию Каминскому, что хотел бы бежать именно первым. Видимо, это стало решающим доводом: раз молодой не боится – пусть начинает.
У женщин обошлось без сюрпризов. Евгения Павлова, в четверг жаловавшаяся на самочувствие после провала в спринтерском сингл-миксте, на следующее утро, как и следовало ожидась, заявила, что «чувствует себя нормально и будет бороться». После чего наставник прекрасной половины сборной Михаил Шашилов, не любящий менять свои планы в последний момент, с чистой совестью подтвердил: в субботу бежит вся золотая четверка с последнего этапа КМ в Антхольце. Павлова-Акимова-Миронова-Кайшева.
Тем временем Светлана Миронова и Ирина Казакевич вдруг сорвались со среднегорья Поклюки, где уже почти месяц базируется вся российская команда, и переехали вниз, на озеро Блед. Биатлонистки надеются, что это улучшит их состояние перед эстафетой и масс-стартом (см. жалобы Павловой), и, по информации «Матч ТВ», сами оплатили проживание в новом отеле. Главный тренер сборной Валерий Польховский воспринял «побег» спокойно – мол, девочки принимали решение не наобум, а совместно с Шашиловым, который является личным тренером обеих.
ЖЕНСКИЕ ШАНСЫ ВЫШЕ
Так будут у нас сегодня медали или нет?
Всерьез претендовать на призовое место безусловно должны обе российские четверки. Однако шансы женского квартета мне видятся повыше – и вот почему. У мужчин есть две суперкоманды, сплошь составленные из биатлонистов экстра-класса – Норвегия и Франция. Если они не ошибаются сверх нормы, бороться с ними крайне сложно – а для россиян, при всем уважении к финишеру Латыпову и храбрецу Халили, боюсь, что и невозможно. Правда, норвежцы слегка удивили составом без Йоханнеса Дале и с Ветле Кристиансеном, который еще не провел в Поклюке ни одной гонки, но сильно легче от этого их конкурентам, подозреваю, не станет. Поди продержись рядом с ними до Кристиансена - против Легрейда и братьев Бе.
А вот в женской эстафете таких «недырявых» команд не видно. Более того, российская четверка здесь - чуть ли не самая ровная из всех! Скажем, у немок есть Пройс и Херрманн, но за ними – провал. Шведки в декабре гребли медали мешками, а сейчас кроме Оберг-старшей у них глазу не на ком отдохнуть. И даже сборная Норвегии, чувствуя свою уязвимость, решила задвинуть трехкратную чемпионку Поклюки-21 Тириль Экхофф на второй этап, отдав третий Иде Лин. Сомневаюсь, что эту 23-летнюю дебютантку ЧМ взяли бы в российский квартет.
Кстати, в рамках Кубка мира-20/21 состоялись четыре женских эстафеты – и у каждой из них был новый победитель. А в соответствующем зачете малого КМ Россия стоит выше Норвегии и всего в 25 очках от лидера – то есть, сохраняет реальные шансы на Хрустальный глобус!
Так что поборемся, уважаемые зарубежные дамы, непременно поборемся. Только бы Павлова с Мироновой не переборщили с доппатронами и тогда – все может быть. Вплоть до золота. Даешь повторение Антхольца на словенской земле: мужчины – третьи, женщины – первые.
Чемпионат мира. Поклюка (Словения)
13.45 (мск). ЭСТАФЕТА 4х6 км. ЖЕНЩИНЫ
17.00. ЭСТАФЕТА 4х7,5 км. МУЖЧИНЫ
Россия: Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева
Норвегия: Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф, Ида Лин, Марте Улсбю
Франция: Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Хлое Шевалье, Жюли Симон
Германия: Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Денизе Херрманн, Франциска Пройс
Швеция: Йоханна Скоттхейм, Линн Перссон, Эльвира Оберг, Ханна Оберг
Белоруссия: Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина
Италия: Лиза Виттоцци, Микела Каррара, Федерика Санфилиппо, Доротея Вирер
Украина: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко, Алена Пидгрушная
Австрия: Дуня Здуц, Катарина Иннерхофер, Юлия Швайгер, Лиза-Тереза Хаузер
Чехия: Джессика Жислова, Ева Пушкарчикова, Маркета Давыдова, Люси Харватова
Швейцария: Аита Гаспарин, Селина Гаспарин, Элиза Гаспарин, Лена Хэки
Россия: Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов
Норвегия: Стурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен
Франция: Антонен Гигонна, Кентен Фийон-Майе, Симон Дестье, Эмильен Жакелен
Германия: Эрик Лессер, Роман Реес, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль
Швеция: Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон
Италия: Дидье Бьоназ, Лукас Хофер, Томмасо Джакомель, Доминик Виндиш
Австрия: Давид Комац, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард
Украина: Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко
Чехия: Микулаш Карлик, Ондржей Моравец, Якуб Штвртецки, Михал Крчмар
Белоруссия: Никита Лобастов, Антон Смольский, Максим Воробей, Дмитрий Лозовский
В прямом эфире женскую эстафету транслируют «Матч ТВ» и Eurosport 2, мужскую – Первый канал и Eurosport 1.
Как российские участники эстафет на ЧМ бежали эту гонку в Кубке мира-2020/21
Зачет Кубка мира. Эстафеты
Эстафеты на предыдущем чемпионате мира
1. Норвегия – 1:07.05,7 (1+9)
2. Германия – отставание 10,7 (0+9)
…8. Россия (Юрлова-Перхт, Старых, Миронова, Куклина) – 1.02,6 (1+11)
…14. Франция – 3.44,2 (4+19)
1. Франция – 1:12.35,9 (0+4)
2. Норвегия – 21,5 (1+12)
4. Россия (Гараничев, Елисеев, Поршнев, Логинов) – 1.44,7 (0+9)
5. Словения – 1.45,8 (0+8)
…10. Швеция – 3.28,9 (2+10)
Расписание до конца чемпионата
13.45 (мск). Эстафета 4х6 км. Женщины
17.00. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины
17.15. Масс-старт 15 км. Мужчины