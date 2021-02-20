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Сегодня или никогда. Спасут ли эстафеты этот ЧМ для сборной России? 
20 февраля 08:00
автор: Лев Тигай

Сегодня или никогда. Спасут ли эстафеты этот ЧМ для сборной России? 

В предпоследний день чемпионата мира шансов на медали у нашей команды должно быть больше, чем в любой другой. В субботу в Поклюке пройдут две эстафеты, мужская и женская. 

Уже завтра ЧМ-2021 станет историей. И пока все идет к тому, что российский биатлон в этой главе упоминаться не будет – так, словно его вообще на белом свете нет. Так, приезжали какие-то люди под непонятным названием RBU, побегали-постреляли, на подиуме ни разу не отметились – да и назад. Любители, видать, физкультурники…

Чтобы опровергнуть это, у нашей сборной остаются считанные часы. И на воскресные масс-старты я в этом смысле особо бы не рассчитывал. Да, представительство у России там неплохое – два человека в женском и аж четверо в мужском. Но мы уже вдоволь насмотрелись на наши «успехи» в личных гонках Поклюки, а масс-старт - это личная гонка в квадрате. Контактная мясорубка для звезд, в которой россияне, как правило, не блещут. Даже когда в их команде все окей.

Зато сегодняшние эстафеты – совсем другое дело. Наши исконные палочки-выручалочки. Так что или сейчас - или никогда.

УПРЯМИЦА ПАВЛОВА И СТАРТЕР ХАЛИЛИ

С составами «Советский спорт» вчера угадал почти все (активная ссылка https://www.sovsport.ru/biathlon/articles/2:974618). Единственная маленькая промашка – не та очередность у Карима Халили и Матвея Елисеева, которым предстоит начинать мужскую эстафету. Тренеры рискнули не только взять в квартет юного Халили, но и поставить его на ответственнейший первый этап, который еще в прошлом году считался вотчиной Елисеева – последнего начали переводить на второй только с января. С другой стороны, Халили не без успеха пробовался на роль стартера в Кубке мира предыдущего сезона. А главное – вчера в Поклюке он сам написал старшему тренеру мужской команды Юрию Каминскому, что хотел бы бежать именно первым. Видимо, это стало решающим доводом: раз молодой не боится – пусть начинает.

У женщин обошлось без сюрпризов. Евгения Павлова, в четверг жаловавшаяся на самочувствие после провала в спринтерском сингл-миксте, на следующее утро, как и следовало ожидась, заявила, что «чувствует себя нормально и будет бороться». После чего наставник прекрасной половины сборной Михаил Шашилов, не любящий менять свои планы в последний момент, с чистой совестью подтвердил: в субботу бежит вся золотая четверка с последнего этапа КМ в Антхольце. Павлова-Акимова-Миронова-Кайшева.

Тем временем Светлана Миронова и Ирина Казакевич вдруг сорвались со среднегорья Поклюки, где уже почти месяц базируется вся российская команда, и переехали вниз, на озеро Блед. Биатлонистки надеются, что это улучшит их состояние перед эстафетой и масс-стартом (см. жалобы Павловой), и, по информации «Матч ТВ», сами оплатили проживание в новом отеле. Главный тренер сборной Валерий Польховский воспринял «побег» спокойно – мол, девочки принимали решение не наобум, а совместно с Шашиловым, который является личным тренером обеих.

ЖЕНСКИЕ ШАНСЫ ВЫШЕ

Так будут у нас сегодня медали или нет?

Всерьез претендовать на призовое место безусловно должны обе российские четверки. Однако шансы женского квартета мне видятся повыше – и вот почему. У мужчин есть две суперкоманды, сплошь составленные из биатлонистов экстра-класса – Норвегия и Франция. Если они не ошибаются сверх нормы, бороться с ними крайне сложно – а для россиян, при всем уважении к финишеру Латыпову и храбрецу Халили, боюсь, что и невозможно. Правда, норвежцы слегка удивили составом без Йоханнеса Дале и с Ветле Кристиансеном, который еще не провел в Поклюке ни одной гонки, но сильно легче от этого их конкурентам, подозреваю, не станет. Поди продержись рядом с ними до Кристиансена - против Легрейда и братьев Бе.

А вот в женской эстафете таких «недырявых» команд не видно. Более того, российская четверка здесь - чуть ли не самая ровная из всех! Скажем, у немок есть Пройс и Херрманн, но за ними – провал. Шведки в декабре гребли медали мешками, а сейчас кроме Оберг-старшей у них глазу не на ком отдохнуть. И даже сборная Норвегии, чувствуя свою уязвимость, решила задвинуть трехкратную чемпионку Поклюки-21 Тириль Экхофф на второй этап, отдав третий Иде Лин. Сомневаюсь, что эту 23-летнюю дебютантку ЧМ взяли бы в российский квартет.

Кстати, в рамках Кубка мира-20/21 состоялись четыре женских эстафеты – и у каждой из них был новый победитель. А в соответствующем зачете малого КМ Россия стоит выше Норвегии и всего в 25 очках от лидера – то есть, сохраняет реальные шансы на Хрустальный глобус!

Так что поборемся, уважаемые зарубежные дамы, непременно поборемся. Только бы Павлова с Мироновой не переборщили с доппатронами и тогда – все может быть. Вплоть до золота. Даешь повторение Антхольца на словенской земле: мужчины – третьи, женщины – первые.

Чемпионат мира. Поклюка (Словения)

20 февраля, суббота

13.45 (мск). ЭСТАФЕТА 4х6 км. ЖЕНЩИНЫ

17.00. ЭСТАФЕТА 4х7,5 км. МУЖЧИНЫ

Составы ведущих команд

Женщины

Россия: Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева

Норвегия: Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф, Ида Лин, Марте Улсбю

Франция: Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Хлое Шевалье, Жюли Симон

Германия: Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Денизе Херрманн, Франциска Пройс

Швеция: Йоханна Скоттхейм, Линн Перссон, Эльвира Оберг, Ханна Оберг

Белоруссия: Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина

Италия: Лиза Виттоцци, Микела Каррара, Федерика Санфилиппо, Доротея Вирер

Украина: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко, Алена Пидгрушная

Австрия: Дуня Здуц, Катарина Иннерхофер, Юлия Швайгер, Лиза-Тереза Хаузер

Чехия: Джессика Жислова, Ева Пушкарчикова, Маркета Давыдова, Люси Харватова

Швейцария: Аита Гаспарин, Селина Гаспарин, Элиза Гаспарин, Лена Хэки

Мужчины

Россия: Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов

Норвегия: Стурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен

Франция: Антонен Гигонна, Кентен Фийон-Майе, Симон Дестье, Эмильен Жакелен

Германия: Эрик Лессер, Роман Реес, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль

Швеция: Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон

Италия: Дидье Бьоназ, Лукас Хофер, Томмасо Джакомель, Доминик Виндиш

Австрия: Давид Комац, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард

Украина: Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко

Чехия: Микулаш Карлик, Ондржей Моравец, Якуб Штвртецки, Михал Крчмар

Белоруссия: Никита Лобастов, Антон Смольский, Максим Воробей, Дмитрий Лозовский

Где смотреть

В прямом эфире женскую эстафету транслируют «Матч ТВ» и Eurosport 2, мужскую – Первый канал и Eurosport 1.

Как российские участники эстафет на ЧМ бежали эту гонку в Кубке мира-2020/21

Женщины

Павлова

Акимова

Миронова

Кайшева

5.12.2020

Контиолахти

4-е место

Этап 1

8 (+42,8)

0+2 0+2

-

Этап 3

8 (+2.26,1)

0+1 2+3

Этап 4

4 (+2.31,3)

0+0 0+0

12.12.2020

Хохфильцен

8-е место

Этап 1

5 (+10,7)

0+0 0+1

-

-

Этап 4

8 (+1.53,2)

0+0 0+0

16.01.2021

Оберхоф

4-е место

Этап 1

10 (+47,6)

0+0 1+3

-

Этап 3

4 (+30,9)

0+1 0+2

Этап 4

4 (+42,5)

0+0 0+0

24.01.2021

Антхольц

1-е место

Этап 1

3 (+16,9)

0+1 0+3

Этап 2

2 (+0,5)

0+0 0+1

Этап 3

2 (+3,8)

0+1 0+1

Этап 4

1 (-11,0)

0+0 0+2

Мужчины

Халили

Елисеев

Логинов

Латыпов

6.12.2020

Контиолахти

4-е место

-

Этап 1

5 (+9,5)

0+0 0+1

Этап 4

4 (+1.08,0)

0+0 0+3

Этап 3

5 (+49,6)

0+0 0+2

13.12.2020

Хохфильцен

4-е место

-

Этап 1

5 (+5,8)

0+1 0+0

Этап 4

4 (+1.13,5)

0+0 1+3

Этап 3

4 (+26,7)

0+1 0+2

15.01.2021

Оберхоф

4-е место

-

Этап 2

15 (+2.02,7)

0+2 0+2

Этап 3

7 (+2.06,0)

0+0 0+1

Этап 4

4 (+1.55,3)

0+1 0+0

23.01.2021

Антхольц

3-е место

-

Этап 2

1 (-12,8)

0+0 0+1

Этап 3

3 (+8,2)

0+0 1+3

Этап 4

3 (+50,8)

0+0 0+3

Зачет Кубка мира. Эстафеты

Женщины

1. Германия – 205

2. Франция – 196

3. Швеция – 192

4. Россия – 180

5. Норвегия – 168

6. Белоруссия - 154

Мужчины

1. Норвегия – 222

2. Франция – 192

3. Германия – 179

4. Россия – 177

5. Швеция – 176

6. Италия - 162

Эстафеты на предыдущем чемпионате мира

Женщины

1. Норвегия – 1:07.05,7 (1+9)

2. Германия – отставание 10,7 (0+9)

3. Украина – 18,4 (0+8)

4. Чехия – 31,1 (0+10)

5. Швеция – 44,9 (1+11)

…8. Россия (Юрлова-Перхт, Старых, Миронова, Куклина) – 1.02,6 (1+11)

…14. Франция – 3.44,2 (4+19)

Мужчины

1. Франция – 1:12.35,9 (0+4)

2. Норвегия – 21,5 (1+12)

3. Германия – 36,2 (1+8)

4. Россия (Гараничев, Елисеев, Поршнев, Логинов) – 1.44,7 (0+9)

5. Словения – 1.45,8 (0+8)

…10. Швеция – 3.28,9 (2+10)

Все медали ЧМ-2021

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Норвегия

4

1

3

8

2

Франция

2

2

2

6

3

Швеция

1

2

2

5

4

Чехия

1

0

0

1

5

Австрия

0

2

0

2

6

Германия

0

1

0

1

7

Белоруссия

0

0

1

1

Расписание до конца чемпионата

20 февраля, суббота

13.45 (мск). Эстафета 4х6 км. Женщины

17.00. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

21 февраля, воскресенье

14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины

17.15. Масс-старт 15 км. Мужчины

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