И Миронова туда же. Шесть промахов в последней гонке ЧМ!

За последние шесть лет женская сборная России завоевала на чемпионатах мира одну медаль, и как ни странно, это случилось именно в масс-старте - два года назад в шведском Эстерсунде Екатерина Юрлова-Перхт финишировала второй, лишь в пяти секундах позади итальянки Доротеи Вирер. Россиянка допустила два промаха, что для той гонки было равнозначно стрельбе «на ноль»: все, кроме Юрловой и Вирер, допустили на огневых рубежах минимум три ошибки.

Нынче Юрлова пребывает в декретном отпуске, а роль лидера нашей женской команды перешла к Светлане Мироновой. В субботу, сразу после спонтанного переезда из горной гостиницы, расположенной рядом с трассой, вниз, на озеро Блед, Миронова на своем этапе эстафеты показала второе время (целиком, с учетом стрельбы), всего 1,4 уступив чемпионке Поклюки-2021 в индивидуальной гонке Маркете Давыдовой и превзойдя всех остальных, причем «ходом» Светлана выиграла и у чешки. К борьбе за вчерашние медали это отношения не имело - Миронова стартовала с двухминутным отставанием, доставшимся ей «в наследство» от Татьяны Акимовой – зато давало кое-какие перспективы на сегодняшнюю, последнюю гонку.

МИМО, МИМО, МИМО – И ЕЩЕ РАЗ МИМО

Увы, эти надежды Миронова похоронила сама. Первую половину гонки она прошла в достаточно экономном режиме, особо не стремясь отыгрывать позиции на трассе, и при этом на двух «лежках» ограничилась единственным «штатным» промахом. По идее, неплохая позиция для атаки, но… Придя на первую «стойку», Светлана сразу махнула мимо четыре выстрела подряд! Ну и дела…

Опять две минуты, все те же безнадежные две минуты. Только на сей раз Миронова сотворила их сама, без какой-либо посторонней помощи. Вся ее экономия на первых километрах моментально превратилась в бессмыслицу.

Мироновская напарница по «побегу» из гостиницы Ирина Казакевич поначалу шла еще лучше, на роковую стрельбу №3 приехала в пятерке лидеров – и тоже намазала. «Всего» дважды, однако и этого хватило за глаза. Впрочем, на 23-летнюю дебютантку ЧМ мы в этой гонке особо и не рассчитывали. Проблемы со «стойкой» у Казакевич пока носят хронический характер – примерно, как у Мироновой пару лет назад.