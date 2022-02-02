Итальянский журналист: Любопытно, что сможет сделать на Олимпиаде переболевший коронавирусом Латыпов

Итальянский журналист Дарио Пуппо назвал фаворитов предстоящей Олимпиады в Пекине в мужском биатлоне.

«Я считаю, что на Олимпиаде мы не увидим одной доминирующей фигуры у мужчин, медалистов будет много. Легрейд - это тот, за кем нужно будет пристально следить, он уже не раз признавал, что в начале сезона его форма была далеко от оптимальной. Сейчас он готовится к большому событию. Большой сюрприз могут преподнести Теро Сеппяля или даже Витаутас Строля. Мне очень любопытно посмотреть на то, что сможет сделать Эдуард Латыпов после ковида, полагаю, произошедшее придаст ему мотивации для того, чтобы преуспеть в Пекине. Также стоит не упускать Доминика Виндиша, форма которого взлетела до небес в январе», - приводит слова Пуппо пресс-служба IBU.

Напомним, 6 января Латыпов сдал положительный тест перед этапом Кубка мира в Оберхофе и отправился на карантин. Также 12 января аналогичная ситуация произошла у немецкого спортсмена Йоханнеса Кюна. Однако немцу по истечении срока карантина разрешили тренироваться и заявиться на этап в итальянском Антхольце, а россиянину объявили, что он должен дополнительно провести еще восемь дней на изоляции.

Как позже сообщила пресс-служба IBU разница в случаях биатлонистов в том, что Кюн привит вакциной, одобренной в ЕС, в то время как российский «Спутник», которым вакцинировался Латыпов, по-прежнему не признан на Западе.

Позже СБР удалось сократить срок пребывания спортсмена в изоляции, и он смог принять участие в некоторых гонках этапа в Антхольце.

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля.