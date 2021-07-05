Marathon-Tula выступит на Кубке наций в Санкт-Петербурге

Соревнования пройдут с 8 по 11 июля. Для некоторых лидеров сборной России этот турнир станет последней возможностью выступить на международных трековых соревнованиях в преддверии Олимпийских игр в Токио.

Marathon-Tula как трековая команда, получившая лицензию UCI, сможет выступить под своими цветами на этом турнире.

В Санкт-Петербурге стартует вся спринтерская группа команды: Александр Дубченко, Павел Ростов, Дмитрий Нестеров, Даниил Комков, Серафима Гришина.

Александр Егоров, генеральный менеджер команды: «В этом году у нас было не так много стартов на международном уровне из-за пандемии. Здесь предоставлен шанс выступить с конкуренцией на высоком уровне не выезжая при этом за пределы России. Для тех, кто поедет в Токио на Олимпиаду это еще один шанс проверить себя, для остальных - один из этапов подготовки к главным стартам осенней части сезона, в частности, чемпионату мира. Думаю, конкуренция будет серьезной, на эти соревнования заявилось большое количество команд из разных стран мира. Ждем от ребят лучшие секунды в командном спринте. В индивидуальных спринтерских видах им тоже по силам побороться за высокие места. Диана Климова и Гульназ Хатунцева ставят себе целью призовое место в мэдисоне на Кубке наций».