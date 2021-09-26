Усика поздравляют из России, Семин «не дожил» до «Локомотива», Фазеля сменил француз

Юрий Семин покинул «Ростов». Последней каплей, побудившей руководство клуба и знаменитого тренера прекратить сотрудничество, стало недавнее поражение в Кубке России от песчанокопской «Чайки» - 0:1. Палыч после своего прихода в команду на смену ушедшему в сборную Валерию Карпину заявлял, что Кубок крайне важен для дончан. Однако проигрыш клубу ПФЛ порушил планы достойного выступления и в этом турнире.

Нового чемпиона поздравляют пользователи интернета по всему миру. Особо отметим, что благожелательно настроены к украинцу россияне. Усик уже предложил «Олимпийский» в Киеве в качестве места для матча-реванша, а Джошуа подчеркнул, что обязательно вернется за своими поясами.

Для Усика это был 19 бой, во всех он выиграл, 13 из них нокаутом. Президент Украины Владимир Зеленский на радостях разразился постом в телеграме. «Украина возвращает своё! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO — снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу! Саня, спасибо! Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций! Тяжёлая, но от этого ещё более ценная победа. Браво, Чемпион! Мощь! Сила! Усик! УКРАИНА!!!»

Усик едва не отправил оппонента в нокаут в концовке поединка, но Джошуа устоял. Возможно, чуть помогло ему то, что гонг прозвучал немного ранее положенного. Но сути дела это не меняет: Усик в этот вечер был безоговорочно сильнее, что отметили в своих комментариях все специалисты. В том числе депутат Госдумы РФ Николай Валуев, сам в прошлом чемпион мира в тяжелом весе, назвавший разгромной победу украинца.

Главным событием выходных стала победа украинского боксера Александра Усика над чемпионом мира (теперь уже бывшим) по версиям WBA, WBO, IBF и IBO британцем Энтони Джошуа. 34-летний Усик выиграл единогласным решением судей: 117-112, 116-112, 115-113.

Ко всему прочему плохи дела «Ростова» в чемпионате. Предпоследнее место после восьми туров с шестью очками прогнозируют борьбу за выживание. Совсем недавно, пару сезонов назад, клуб находился в верху турнирной таблицы, бросая вызов фаворитам РПЛ. Но сейчас команда угодила в яму. Как отмечают эксперты, прежде всего это связано с потерей ключевых игроков. Многие были проданы в начале прошлого сезона, а совсем недавно ушел в аренду в английский «Норвич» лидер дончан норвежец Матиас Норманн.

74-летний Семин возглавлял «Ростов» всего полтора месяца, а после отставки объявил, что не намерен завершать свою карьеру. Любопытно, что в следующем 10- м туре дончане на выезде встречаются с «Локомотивом», из которого Палыча некрасиво убрали в мае 2020-го. Но «матч года» теперь потеряет свою актуальность.

ДЗЮБА СНОВА ЗАБИЛ, А «СПАРТАК» НАКОНЕЦ-ТО ВЫИГРАЛ

Возможно, Палыч пригодится «Локомотиву» в каком-то качестве? Железнодорожники забуксовали в чемпионате России, сыграв вторую кряду нулевую ничью — на этот раз с «Химками». Всего у красно-зеленых уже пять мирных исходов в РПЛ и отставание от «Зенита» уже в шесть очков. Недовольство Марко Николичем в клубе нарастает.

Питерцы вчера одержали дома волевую победу над «Крыльями Советов» - 2:1. Зиньковский отличился у гостей уже на 14-й минуте. Спас чемпиона Дзюба. На 35-й минуте Артем забил сам после стандарта, а в концовке заработал пенальти, который реализовал Сутормин.

У сине-бело-голубых 23 очка после девяти игр, у «Локо» - 17, на одно меньше у «Динамо», которое свой матч с «Рубином» за второе место играет сегодня.

Наконец-то выиграл в субботу «Спартак», прервав неудачную серию в игре с «Уфой» - 2:0. Настрой красно-белых на этот раз был хорошим, они уже к исходу получаса забивали оба гола (Понсе, Промес). Вероятно подействовала и акция фанатов, которые в начале матча повернулись к полю спинами. Давая понять, что показываемый командой Руя Витории футбол им противен.

«Спартак» набрал 13 очков, поднялся на восьмое место, но о выходе из кризиса говорить рано. В игре много проблем.

ТАРДИФ ВОЗГЛАВИЛ ИИХФ

Новым президентом ИИХФ избран француз Люк Тардиф. Россия поддерживала на выборах кандидатуру главы хоккейного союза Германии Франца Райндля, но он не прошел. Перед голосованием авторитетное немецкое издание Spiegel сообщило о подозрении спортивного функционера в «неправильных» платежах, которые несут признаки коррупции. Это ли повлияло на расклад сил или что еще — работать нам теперь с французом.

Что это значит для нашего хоккея? Ничего плохого. Тардиф приемлемый вариант. Десять лет он был казначеем у Рене Фазеля, который покинул свой пост, на котором просидел с 1994-го и стал большим другом России. Одно это говорит о том, что преемственность в Международной федерации хоккея сохранится. Жаль, что в первые вице-президенты прошел чех Петр Бржиза. Вот с ним отношения будут сложнее.

Что до Тардифа, то его поздравил президент России Владимир Путин. Также глава государства поблагодарил Фазеля за многолетнее сотрудничество и его вклад в развитие хоккея. Швейцарец действительно многое сделал для нашей страны, в том числе оказал весомую поддержку при выборе Сочи хозяйкой Игр-2014.

Тардиф подчеркнул, что ИИХФ должна оставаться вне политики, а также рассказал о планах по созданию клуба КХЛ во Франции. Планы есть, но их подвинул ковид и проблемы с ареной.