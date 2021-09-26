ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Усика поздравляют из России, Семин «не дожил» до «Локомотива», Фазеля сменил француз
26 сентября 10:05
автор: Иван Сергеев
автор фото: Twitter Matchroom Boxing

Усика поздравляют из России, Семин «не дожил» до «Локомотива», Фазеля сменил француз

В рубрике «Пока вы спали» - о главном в спорте со вчерашнего вечера.

УСИК ПОБИЛ ДЖОШУА

Главным событием выходных стала победа украинского боксера Александра Усика над чемпионом мира (теперь уже бывшим) по версиям WBA, WBO, IBF и IBO британцем Энтони Джошуа. 34-летний Усик выиграл единогласным решением судей: 117-112, 116-112, 115-113.

Усик едва не отправил оппонента в нокаут в концовке поединка, но Джошуа устоял. Возможно, чуть помогло ему то, что гонг прозвучал немного ранее положенного. Но сути дела это не меняет: Усик в этот вечер был безоговорочно сильнее, что отметили в своих комментариях все специалисты. В том числе депутат Госдумы РФ Николай Валуев, сам в прошлом чемпион мира в тяжелом весе, назвавший разгромной победу украинца.

Для Усика это был 19 бой, во всех он выиграл, 13 из них нокаутом. Президент Украины Владимир Зеленский на радостях разразился постом в телеграме. «Украина возвращает своё! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO — снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу! Саня, спасибо! Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций! Тяжёлая, но от этого ещё более ценная победа. Браво, Чемпион! Мощь! Сила! Усик! УКРАИНА!!!»

Нового чемпиона поздравляют пользователи интернета по всему миру. Особо отметим, что благожелательно настроены к украинцу россияне. Усик уже предложил «Олимпийский» в Киеве в качестве места для матча-реванша, а Джошуа подчеркнул, что обязательно вернется за своими поясами.

СЕМИН РАССТАЛСЯ С «РОСТОВОМ»

Юрий Семин покинул «Ростов». Последней каплей, побудившей руководство клуба и знаменитого тренера прекратить сотрудничество, стало недавнее поражение в Кубке России от песчанокопской «Чайки» - 0:1. Палыч после своего прихода в команду на смену ушедшему в сборную Валерию Карпину заявлял, что Кубок крайне важен для дончан. Однако проигрыш клубу ПФЛ порушил планы достойного выступления и в этом турнире.

Ко всему прочему плохи дела «Ростова» в чемпионате. Предпоследнее место после восьми туров с шестью очками прогнозируют борьбу за выживание. Совсем недавно, пару сезонов назад, клуб находился в верху турнирной таблицы, бросая вызов фаворитам РПЛ. Но сейчас команда угодила в яму. Как отмечают эксперты, прежде всего это связано с потерей ключевых игроков. Многие были проданы в начале прошлого сезона, а совсем недавно ушел в аренду в английский «Норвич» лидер дончан норвежец Матиас Норманн.

74-летний Семин возглавлял «Ростов» всего полтора месяца, а после отставки объявил, что не намерен завершать свою карьеру. Любопытно, что в следующем 10- м туре дончане на выезде встречаются с «Локомотивом», из которого Палыча некрасиво убрали в мае 2020-го. Но «матч года» теперь потеряет свою актуальность.

ДЗЮБА СНОВА ЗАБИЛ, А «СПАРТАК» НАКОНЕЦ-ТО ВЫИГРАЛ

Возможно, Палыч пригодится «Локомотиву» в каком-то качестве? Железнодорожники забуксовали в чемпионате России, сыграв вторую кряду нулевую ничью — на этот раз с «Химками». Всего у красно-зеленых уже пять мирных исходов в РПЛ и отставание от «Зенита» уже в шесть очков. Недовольство Марко Николичем в клубе нарастает.

Питерцы вчера одержали дома волевую победу над «Крыльями Советов» - 2:1. Зиньковский отличился у гостей уже на 14-й минуте. Спас чемпиона Дзюба. На 35-й минуте Артем забил сам после стандарта, а в концовке заработал пенальти, который реализовал Сутормин.

У сине-бело-голубых 23 очка после девяти игр, у «Локо» - 17, на одно меньше у «Динамо», которое свой матч с «Рубином» за второе место играет сегодня.

Наконец-то выиграл в субботу «Спартак», прервав неудачную серию в игре с «Уфой» - 2:0. Настрой красно-белых на этот раз был хорошим, они уже к исходу получаса забивали оба гола (Понсе, Промес). Вероятно подействовала и акция фанатов, которые в начале матча повернулись к полю спинами. Давая понять, что показываемый командой Руя Витории футбол им противен.

«Спартак» набрал 13 очков, поднялся на восьмое место, но о выходе из кризиса говорить рано. В игре много проблем.

ТАРДИФ ВОЗГЛАВИЛ ИИХФ

Новым президентом ИИХФ избран француз Люк Тардиф. Россия поддерживала на выборах кандидатуру главы хоккейного союза Германии Франца Райндля, но он не прошел. Перед голосованием авторитетное немецкое издание Spiegel сообщило о подозрении спортивного функционера в «неправильных» платежах, которые несут признаки коррупции. Это ли повлияло на расклад сил или что еще — работать нам теперь с французом.

Что это значит для нашего хоккея? Ничего плохого. Тардиф приемлемый вариант. Десять лет он был казначеем у Рене Фазеля, который покинул свой пост, на котором просидел с 1994-го и стал большим другом России. Одно это говорит о том, что преемственность в Международной федерации хоккея сохранится. Жаль, что в первые вице-президенты прошел чех Петр Бржиза. Вот с ним отношения будут сложнее.

Что до Тардифа, то его поздравил президент России Владимир Путин. Также глава государства поблагодарил Фазеля за многолетнее сотрудничество и его вклад в развитие хоккея. Швейцарец действительно многое сделал для нашей страны, в том числе оказал весомую поддержку при выборе Сочи хозяйкой Игр-2014.

Тардиф подчеркнул, что ИИХФ должна оставаться вне политики, а также рассказал о планах по созданию клуба КХЛ во Франции. Планы есть, но их подвинул ковид и проблемы с ареной.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Юрий Сёмин покинул "Ростов"Скабелка уволен из "Локомотива", главным тренером стал НикитинHuawei официально представила смартфоны Nova 9 и Nova 9 Pro с операционной системой Harmony OS 2Семин не стал молчать после ухода из «Ростова»: заявил такоеДжошуа не стал молчать после поражения от УсикаЗаявление Джошуа после поражения от Усика
Когда поздравляют и президент Зеленский, и депутаты Госдумы РФ. Реакция на победу Усика над Джошуа
Александр Усик взорвал информационное пространство после победы над Энтони Джошуа в бою за звание чемпиона мира в супертяжелом весе на арене «Тоттенхэм Хотспур».
Торжество Крыма и Украины! Как Усик сенсационно разбил в Лондоне Джошуа и стал чемпионом мира в тяжелом весе
Уроженец Симферополя Александр Усик убедительно победил британца Энтони Джошуа на лондонской арене «Тоттенхэм Хотспур» и принес Украине сразу четыре чемпионских пояса - по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, оставшись непобедимым на профессиональном ринге.
«Спартак» преодолел «комплекс Газизова»? Как красно-белые победили дома «Уфу», да еще и уверенно
«Спартак» впервые за два с лишним года сумел забить на своем стадионе в Тушине уфимской команде, добившись победы в матче девятого тура РПЛ (2:0).
Путин не просто так говорит о новом чемпионате мира в России. Шансы на это есть, и вот почему
Владимир Путин во время видеоконференции с лидерами партий среди прочих тем высказался о возможности проведения еще одного чемпионата мира по футболу в нашей стране.
Вот это поворот! Семин покинул «Ростов» спустя месяц после назначения. Ждем в «Локомотиве»?
В Российской Премьер-Лиге состоялась громкая тренерская отставка - там, где ее не ждали.
Волкановски не стоит переводить Ортегу в партер, чтоб не попасть в ловушку. Расклад и лучшие ставки на UFC 266
26 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе пройдет грандиозный турнир UFC, главным событием которого станет чемпионская битва Алекса Волкановски и Брайана Ортеги. «Плеймейкер» представляет этот и другие поединки бойцовского вечера.
«Витория болен, «Спартак» обязательно пропустит от уфимцев». Прогноз Ловчева на матч РПЛ
По мнению лучшего футболиста страны 1972 года Евгения Ловчева, «фактор Газизова» будет иметь ключевое значение в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Уфой» (25 сентября, 19:00), которые должны сыграть 1:1.
«В вязкой игре «Локо» забьет в Химках один гол и победит». Ловчев — о матче 9-го тура РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев проанализировал для «Плеймейкера» состояние «Химок» и «Локомотива» в преддверии их очной встречи в девятом туре Российской Премьер-Лиги (25 сентября, 14:00).
В хоккейном «Локомотиве» почти как в футбольном «Спартаке»: 21-й тренер за 18 лет! Теперь Никитин вместо Скабелки
Андрей Скабелка уволен за неудачный старт команды в регулярном чемпионате КХЛ. Его сменил экс-наставник ЦСКА Игорь Никитин.
«Теперь Россия точно побьется за золото Пекина». Кожевников — о сенсационном возвращении Знарка в сборную
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Олега Знарка главным тренером сборной России.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика