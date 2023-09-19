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Российского боксёра освистали после крутой победы. Возмутился даже соперник!

Скандальное золото Евгения Тищенко.
Российского боксёра освистали после крутой победы. Возмутился даже соперник!
19 сентября 2023 08:00
автор: Глеб Томашевский
автор фото: РИА Новости

На Олимпиаде в Рио российские боксёры выступили не лучшим образом. Однако одно золото нашим спортсменам добыть всё-таки удалось: спасибо Евгению Тищенко, который стал лучшим в категории до 91 кг.

Битва за главный приз Игр получилась крайне напряжённой. У нашего боксёра даже пошла кровь, но он всё равно дотянул до победы.

Болельщикам результат поединка не понравился.

Пролилась кровь

В финале Олимпиады Тищенко предстояло встретиться с казахстанским боксёром Василием Левитом. Оба довольно легко дошли до решающего поединка, однако эксперты полагали, что в очном противостоянии активнее должен будет выглядеть именно Левит.

Прогнозы отчасти оправдались. Тищенко старался действовать на контратаках, но поначалу получалось у россиянина далеко не всё. Соперник наносил больше ударов и вообще задал довольно высокий темп. Первый раунд остался за представителем Казахстана, хотя под конец Евгений начал всё же постепенно привыкать к сопернику.

Во втором раунде Тищенко уже смотрелся смелее: этот отрезок полностью остался за ним. Однако в третьем раунде, после одного из контактов с оппонентом, у него начало кровоточить рассечение, полученное ещё в первой трёхминутке. Судье даже пришлось останавливать бой, чтобы врачи привели боксёра в порядок. Евгений впоследствии признавался, что кровь довольно сильно мешала ему.

«Рассечение было на голове, и, хотя кровь мешала мне, угрозы остановки боя не было. Я смог отбоксировать все три раунда. Соперник видел это, шел вперёд, но на все его выпады я отвечал контратаками, старался действовать умнее», — цитирует Тищенко Lenta.ru.

Getty Images

Концовку третьего раунда россиянин вновь провёл ударно. Досрочной победы не случилось, поэтому решить судьбу золото предстояло судьям. Они отдали победу Тищенко — 3:0 по раундам.

Свист с трибун

Болельщикам такое решение арбитров почему-то не понравилось. С трибун понёсся недовольный гул и свист. Любопытно, но такое поведение болельщиков возмутило даже проигравшего Левита. Он приложил палец к губам, призывая таким образом разбушевавшихся фанатов успокоиться.

«Это, наверное, солидарность с другими боксёрами. Все, кто выходят на ринг, достойны уважения, и это не вина Тищенко, что всё так получилось», — цитирует Левита Sport.kz.

Василий также добавил, что был уверен в победе. Впрочем, его рассуждения после боя были весьма философскими: мол, на всё воля божья. На следующей Олимпиаде Левит выступил гораздо хуже, вылетев ещё в 1/8 финала. Зато после поражения в Рио казахстанец взял две бронзы чемпионата мира, а также медали всех достоинств на чемпионате Азии.

Что касается Тищенко, то его реакция трибун, разумеется, порадовать никак не могла. Евгений признался, что не почувствовал поддержки со стороны болельщиков.

«Слышал , и это было не очень приятно. Да и болели, как мне показалось, больше за соперника. Печально, что зрители меня освистали. Я к публике отношусь с уважением. Я приложил все силы для этой золотой медали, чтобы одержать победу. Я же не виноват, что судьи отдали предпочтение мне. Это их профессиональное суждение. Значит, я этого заслуживаю. После боя я абсолютно не понимал, выиграл я или нет. Если я выиграл несправедливо, могу принести своему сопернику извинения», — приводит слова Тищенко Lenta.ru.

РИА Новости

Интересно, что через три года судей, которые вынесли решение в пользу россиянина, не пустили работать на Олимпиаде в Токио —такое вот своеобразное наказание. Впрочем, победы Тищенко это не умаляет. Впоследствии Евгений ещё не раз подтвердил свой высокий класс. После бразильских Игр он выиграл чемпионат Европы, а также одержал несколько хороших побед на профессиональном уровне.

источник: «Советский спорт»
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