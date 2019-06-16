Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)

ИЗМЕНИВШАЯСЯ СУПЕРСЕРИЯ

Если первый сезон Всемирной боксерской Суперсерии получился ярким и динамичным, второй сезон пока буксует. Александру Усику потребовалось меньше года, чтобы завладеть всеми поясами и стать абсолютным чемпионом. На том же отрезке сейчас только начались полуфиналы. Причем утром в день боя стало известно, что президент WBC Маурисио Сулейман снял титул своей организации с боя Бриедис – Гловацки. Таким образом, в турнире остались только пояса IBF и WBO.

Сулейман не назвал конкретных причин своего решения, но в его заявлении прозвучали следующие слова: «Руководство Всемирной боксерской суперсерии не смогло обеспечить честность боя и проигнорировали правила и положения WBC. WBC решительно отвергает досадную дискриминацию и злоупотребление властью, направленные против добросовестности нашей организации».

На русский язык слова Сулеймана переводятся как: «WBC – коммерческая организация. Прейскурант извольте уважать». Но слова Сулеймана можно вспомнить после окончания боя.

КЛАУДИО – ЛУЧШИЙ

Первым на ринг вышли не Майрис Бриедис и Кшиштоф Гловацки, а Юриер Дортикос и Эндрю Табити. Зрелищного бокса от встречи кубинца и американца мало кто ожидал. Табити – чистейший спойлер, боксер портящий бокс. Американец очень хорош в защите, но нагнетать атмосферу сам не любит и не считает нужным. Он хорошо использует ошибки соперника, что показал его бой с Русланом Файфером, в котором россиянин практически проиграл сам себе. Дортикос – более известный боксер, но со времен поединка кубинца с Муратом Гассиевым, в Юниере многие порядком разочаровались. Дортикос прямолинеен как гладильная доска. Все его действия заточены на то, чтобы выйти на правый кросс. Боковыми ударами и апперкотами кубинец попросту не пользуется.

Табити это понимал, поэтому сделал ставку на клинч, лишая Юниера удобной средней дистанции. К несчастью для американца, рефери этого поединка оказался принципиальный Эдди Клаудио. Судья моментально реагировал на любые попытки превратить бокс в борьбу и даже снял с Табити очко в пятом раунде.

К более активным действиям Эндрю не приступил даже когда у Дортикоса появилось опасное рассечение над правым глазом. Но понимая, что одно очко он потерял, а поединок получается равным, восстановить статус-кво Табити решил тем, что в течение минуты в седьмом раунде объяснял, как сильно на нем сказался удар ниже пояса от Дортикоса. Эдди Клаудио не купился на жалобы и вернул Табити в бой.

Последующие раунды также оказались лишены чего-то интересного. Все шло к тому, что придется считать очки. Но в десятом раунде Дортикос попал справа вразрез и наглухо вырубил Табити, став новым чемпионом по версии IBF.

ГЛУХОЙ БЕРД

Главный бой вечера получился скоротечным, но куда более насыщенным. Три раунда стали таким «Биг Драма шоу», которого не было ни в одном поединке Геннадия Головкина.

Что может случиться, если в ринге сойдутся грязный боксер, еще более грязный боксер и 77-летний рефери с потерей слуха? Цирк.

Шапито-шоу началось во втором раунде, когда Кшиштоф Гловацки с размаха ударил Майриса Бриедиса по затылку. Рефери Роберт Берд успел призвать боксеров остановиться и был готов вынести замечание поляку, как Бриедис с локтя точно едва не снес челюсть сопернику. Выглядело так, как будто именно эту комбинацию латвиец отрабатывал в тренировочном лагере. В результате он был наказан снятым очком, но при этом Берд почему-то не дал Гловацки времени на восстановление, хотя регламент позволял поляку взять паузу на пять минут.

Бой продолжился, и в голову, не пришедшего в себя, Кшиштофа пришлись еще два удара, которые отправили его на настил. При этом второй удар Бриедис также как и до это Гловацки нанес точно по затылку. Рефери проигнорировал этот факт и отсчитал нокдаун.

Поляка серьезно шатало, но он сумел простоять до сигнала об окончании раунда. И уже после гонга началась главная клоунада. Как признался Бриедис после боя, в отличие от Роберта Берд он услышал гонг, но решил продолжить бой и отправил Гловацки в третий раз на настил. При этом на ринг успели подняться посторонние люди, с ринг-сайда все сигнализировали рефери, что раунд окончен, а Берд продолжал стоять словно статуя Свободы.

Сначала он объявил победу Бриедиса нокаутом, затем послушал коллег и выяснил, что поторопился. В результате за запрещенный удар со стороны латвийца он отсчитал нокдаун поляку, который вновь мог только мечтать о положенных ему пяти минутах передышки.

За один раунд рефери превзошел свою жену Аделаиду Берд, которая, будучи официальным судьей, насчитала скандальные 118-110 в пользу Сауля Альвареса в первой встрече боксеров.

За отведенную минуту между раундами Кшиштоф не успел восстановиться и пошел в рубку. Другого плана в такой ситуации у него и не могло быть. На этот раз Бриедис уже не нарушая правил в очередной раз опрокинул Гловацки. Кшиштоф поднялся на ноги, но и слепой бы увидел, что после четырех падений он находится в состоянии дроги. К счастью, к проблемам со слухом у Берда не добавились и проблемы со зрением, и бой был остановлен.

🥊WBSS CONTROVERSY



Hugely controversial fight in Riga as Briedis KOs Glowacki in the third round - this after he had elbowed him in the face after a behind the head punch and then landed a severe knockdown long after the bell had sounded. Wow! #BriedisGlowacki@WBSuperSeries pic.twitter.com/UrI1gTwwt6 — Boxing-UK 🥊🇬🇧 (@Boxing_UK_) 15 июня 2019 г.

И уже слова Сулеймана про честность боя и игнорирования правил не кажутся необоснованными. Победа Бриедиса получилась с душком. Но и Гловацки не стоит жалеть. В четвертьфинале при попустительстве рефери Селестино Руиса он победил россиянина Максима Власова. Гловацки уже в первом раунде после команды «стоп» пробил в челюсть соперника сильнейшим левым боковым, а в третьем раунде поставил подножку россиянину, записав на свой счет нокдаун. Таким образом, судьба расплатилась с Кшиштофом сполна.