Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео) - Советский спорт
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16 июня 2019 02:55БоксУсачев Владислав

Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)

В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.

ИЗМЕНИВШАЯСЯ СУПЕРСЕРИЯ

Если первый сезон Всемирной боксерской Суперсерии получился ярким и динамичным, второй сезон пока буксует. Александру Усику потребовалось меньше года, чтобы завладеть всеми поясами и стать абсолютным чемпионом. На том же отрезке сейчас только начались полуфиналы. Причем утром в день боя стало известно, что президент WBC Маурисио Сулейман снял титул своей организации с боя Бриедис – Гловацки. Таким образом, в турнире остались только пояса IBF и WBO.

Сулейман не назвал конкретных причин своего решения, но в его заявлении прозвучали следующие слова: «Руководство Всемирной боксерской суперсерии не смогло обеспечить честность боя и проигнорировали правила и положения WBC. WBC решительно отвергает досадную дискриминацию и злоупотребление властью, направленные против добросовестности нашей организации».

На русский язык слова Сулеймана переводятся как: «WBC – коммерческая организация. Прейскурант извольте уважать». Но слова Сулеймана можно вспомнить после окончания боя.

КЛАУДИО – ЛУЧШИЙ

Первым на ринг вышли не Майрис Бриедис и Кшиштоф Гловацки, а Юриер Дортикос и Эндрю Табити. Зрелищного бокса от встречи кубинца и американца мало кто ожидал. Табити – чистейший спойлер, боксер портящий бокс. Американец очень хорош в защите, но нагнетать атмосферу сам не любит и не считает нужным. Он хорошо использует ошибки соперника, что показал его бой с Русланом Файфером, в котором россиянин практически проиграл сам себе. Дортикос – более известный боксер, но со времен поединка кубинца с Муратом Гассиевым, в Юниере многие порядком разочаровались. Дортикос прямолинеен как гладильная доска. Все его действия заточены на то, чтобы выйти на правый кросс. Боковыми ударами и апперкотами кубинец попросту не пользуется.

Табити это понимал, поэтому сделал ставку на клинч, лишая Юниера удобной средней дистанции. К несчастью для американца, рефери этого поединка оказался принципиальный Эдди Клаудио. Судья моментально реагировал на любые попытки превратить бокс в борьбу и даже снял с Табити очко в пятом раунде.

К более активным действиям Эндрю не приступил даже когда у Дортикоса появилось опасное рассечение над правым глазом. Но понимая, что одно очко он потерял, а поединок получается равным, восстановить статус-кво Табити решил тем, что в течение минуты в седьмом раунде объяснял, как сильно на нем сказался удар ниже пояса от Дортикоса. Эдди Клаудио не купился на жалобы и вернул Табити в бой.

Последующие раунды также оказались лишены чего-то интересного. Все шло к тому, что придется считать очки. Но в десятом раунде Дортикос попал справа вразрез и наглухо вырубил Табити, став новым чемпионом по версии IBF.

ГЛУХОЙ БЕРД

Бриедис - Гловацки delfi4

Главный бой вечера получился скоротечным, но куда более насыщенным. Три раунда стали таким «Биг Драма шоу», которого не было ни в одном поединке Геннадия Головкина.

Что может случиться, если в ринге сойдутся грязный боксер, еще более грязный боксер и 77-летний рефери с потерей слуха? Цирк.

Шапито-шоу началось во втором раунде, когда Кшиштоф Гловацки с размаха ударил Майриса Бриедиса по затылку. Рефери Роберт Берд успел призвать боксеров остановиться и был готов вынести замечание поляку, как Бриедис с локтя точно едва не снес челюсть сопернику. Выглядело так, как будто именно эту комбинацию латвиец отрабатывал в тренировочном лагере. В результате он был наказан снятым очком, но при этом Берд почему-то не дал Гловацки времени на восстановление, хотя регламент позволял поляку взять паузу на пять минут.

Бой продолжился, и в голову, не пришедшего в себя, Кшиштофа пришлись еще два удара, которые отправили его на настил. При этом второй удар Бриедис также как и до это Гловацки нанес точно по затылку. Рефери проигнорировал этот факт и отсчитал нокдаун.

Поляка серьезно шатало, но он сумел простоять до сигнала об окончании раунда. И уже после гонга началась главная клоунада. Как признался Бриедис после боя, в отличие от Роберта Берд он услышал гонг, но решил продолжить бой и отправил Гловацки в третий раз на настил. При этом на ринг успели подняться посторонние люди, с ринг-сайда все сигнализировали рефери, что раунд окончен, а Берд продолжал стоять словно статуя Свободы.

Сначала он объявил победу Бриедиса нокаутом, затем послушал коллег и выяснил, что поторопился. В результате за запрещенный удар со стороны латвийца он отсчитал нокдаун поляку, который вновь мог только мечтать о положенных ему пяти минутах передышки.

За один раунд рефери превзошел свою жену Аделаиду Берд, которая, будучи официальным судьей, насчитала скандальные 118-110 в пользу Сауля Альвареса в первой встрече боксеров.

За отведенную минуту между раундами Кшиштоф не успел восстановиться и пошел в рубку. Другого плана в такой ситуации у него и не могло быть. На этот раз Бриедис уже не нарушая правил в очередной раз опрокинул Гловацки. Кшиштоф поднялся на ноги, но и слепой бы увидел, что после четырех падений он находится в состоянии дроги. К счастью, к проблемам со слухом у Берда не добавились и проблемы со зрением, и бой был остановлен.

И уже слова Сулеймана про честность боя и игнорирования правил не кажутся необоснованными. Победа Бриедиса получилась с душком. Но и Гловацки не стоит жалеть. В четвертьфинале при попустительстве рефери Селестино Руиса он победил россиянина Максима Власова. Гловацки уже в первом раунде после команды «стоп» пробил в челюсть соперника сильнейшим левым боковым, а в третьем раунде поставил подножку россиянину, записав на свой счет нокдаун. Таким образом, судьба расплатилась с Кшиштофом сполна.

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