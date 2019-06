Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)

Напомним, что во втором раунде Гловацки нанес удар по затылку Бриедиса. В ответ латвиец ударил соперника локтем в челюсть. В моменте с первым нокдауном Майрис ударил поляка по затылку, а во второй нокдаун Бриедис отправил Гловацки уже после гонга об окончании раунда. В третьем раунде латвиец одержал досрочную победу.

– Сколько лет я работаю в боксе, но такого никогда не видел, – говорит Лапин.

– Давайте разберем с самого начала. Кшиштоф ударил Майриса по затылку…

– Да. Боксеры закрутились, и удар пришелся по затылку. Затем была команда «стоп». И Майрис ударил локтем в челюсть. Так бьет бывший чемпион мира по муай-тай. Это важно, Бриедис – бывший чемпион мира по тайскому боксу. Такой удар – его коронка.

– В этот момент мне подумалось, что за умышленный удар локтем в челюсть можно дисквалифицировать боксера или как минимум дать пять минут Гловацки на восстановление...

– Да, как минимум. Я не знаю, положено ли за это пять минут. Этот удар не был нокаутирующим, но он Кшиштофа потряс. И сильно. К этому можно добавить те самые десять секунд после гонга, когда абсолютно все кричали и даже секундант Бриедиса выскочил в ринг. Все кроме судьи слышали гонг. Даже Майрис признал это. После гонга он нанес два решающих удара. Гловацки не восстановился после удара локтем, а тут последовали еще два удара, которые все решили. За минуту он в себя не пришел. Если бы этих двух ударов не было, я думаю, что Кшиштоф успел бы восстановиться.

– Удары после гонга стали ключевыми?

– Нет, они уже все решили, а ключевым был удар локтем. Этим ударом Бриедис потряс Гловацки, а последними двумя добил. Я думаю, что 99% боксеров после такого удара локтем не встали бы.

– Но ведь был еще один нокдаун. Бриедис одним ударом потряс Кшиштофа, а затем ударом по затылку отправил его на настил. Получается Майрис в одном раунде три раза грубо нарушил правила. Это тянет на дисквалификацию?

– Думаю, да. В зале, конечно, была эйфория, и Майрис был очень доволен собой. Но если все зрители увидят повторы этих моментов – там все очевидно.

– Со стороны команды Гловацки что-то будет сделано, что опротестовать результат?

– Протест будет. Но промоутер Бриедиса Калле Зауэрланд сказал, что это смешно и ничем не поможет. Никак не ожидал, такое может произойти. Как вы сами сказали, три нарушения в одном раунде. Готовимся, ставки высоки и такое... Очень тяжело.

🥊WBSS CONTROVERSY



Hugely controversial fight in Riga as Briedis KOs Glowacki in the third round - this after he had elbowed him in the face after a behind the head punch and then landed a severe knockdown long after the bell had sounded. Wow! #BriedisGlowacki@WBSuperSeries pic.twitter.com/UrI1gTwwt6