«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем» - Советский спорт
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26 июля 2019 10:13БоксКлюкина Анастасия

«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»

Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка. 

Боксер из Пуэрто-Рико Субриэль Матиас, после боя с которым умер Максим Дададшев, нашел в себе силы высказаться только спустя несколько дней после трагедии.

– Никто не хочет умирать на пути к своим цели и мечте. Мы выходим в ринг ради благополучия своих семей и не знаем, чем все это закончится. Лети высоко, великий воин. Я всегда буду тебя уважать. Покойся с миром, Максим Дадашев, – приводит слова пуэрториканского боксера американский телеканал NBC.

До Матиаса высказались многие другие спортсмены.

Боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов:

– Этот случай нам еще раз доказывает, что спорт это не самое главное, есть вещи куда важнее. Каждый раз когда я вижу или слышу такие новости я начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьем.

Все временно, слава, деньги, титулы, и вся наша жизнь, мы все уйдём с этого мира, никто не останется. Стоит задуматься. Терпения всем родным и близким Максима.

Творите добро и пусть Всевышний вознаградит нас за наши дела и поступки в следующей жизни, и простит нам наши грехи.

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Этот случай нам ещё раз доказывает, что спорт это не самое главное, есть вещи куда важнее. Каждый раз когда я вижу или слышу такие новости я начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьем. Все временно, слава, деньги, титулы, и вся наша жизнь, мы все уйдём с этого мира, никто не останется. Стоит задуматься. Терпения всем родным и близким Максима. Творите добро и пусть Всевышний вознаградит нас за наши дела и поступки в следующей жизни, и простит нам наши грехи.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Экс-чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев:

– Жаль парня. Не вернешь. Смерть подстерегает в самом неожиданном месте. И не надо здесь винить бокс. Земля пухом, мир и память!».

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Жаль парня. Не вернёшь. Смерть подстерегает в самом неожиданном месте. И не надо здесь винить бокс. Земля пухом,мир и память!

Публикация от Николай Валуев (@nickvaluev)

Чемпион мира WBA Super (2012-2018) и IBF (2016) в первом тяжелом весе Денис Лебедев:

– Очень трагическое известие. Такое чувство, что я потерял своего брата. В первую очередь, соболезную его родителям, семье, родным. Не знаю, как такое можно пережить, но придется. К сожалению, это суровая правда нашего вида спорта. Мне об этом папа говорил с самого детства. Просто когда говорят, а тебя вроде бы не касается, не обращаешь внимания. Все до единого боксеры-профессионалы находятся в группе риска. Сейчас можно говорить все что угодно. Решает команда спортсмена, но винить тренера ни в коем случае нельзя. Опытный тренер должен понимать, что ни один боксер не скажет: «Я не пойду». А уж тем более, боксер из России.

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев.

– Все, кто считает, что тренер уговаривал Максима остановить бой, ошибаются.

Бадди для себя уже решил остановить бой и не выпускать Максима на 12 раунд. Эти слова, кажущиеся уговором, остановить бой, лишь формальность, чтобы не быть в конфликте с боксёром. Ведь никто не думал о печальном.

Я считаю, что грубейшую ошибку допустил рефери этого боя. Это ведь не дворник с улицы, а человек, обученный судить боксёрские поединки. Он должен был здраво оценить нулевые шансы на победу Дадашева, уже после 8-го раунда.

Но рефери, к сожалению, не остановил бой, чтобы сохранить здоровье и жизнь Максу, он продолжал участвовать в избиении Макса, на потеху и зрелища зрителям... P. S. Это моё личное мнение!

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🇷🇺Все, кто считает, что тренер уговаривал Максима остановить бой, то ошибаются. Бадди для себя уже решил остановить бой и не выпускать Максима на 12 раунд. Эти слова, кажущиеся уговором, остановить бой, лишь формальность, чтобы не быть в конфликте с боксёром. Ведь никто не думал о печальном. Бадди, хоть и опытный тренер, но немного тоже опоздал с остановкой боя. Но ведь никто, кроме Макса не чувствовал пропущенных им ударов и его состояние, поэтому винить угол неуместно. Я считаю, что грубейшую ошибку допустил рефери этого боя. Это ведь не дворник с улицы, а человек, обученный судить боксёрские поединки. Он должен был здраво оценить нулевые шансы на победу Дадашева, уже после 8 раунда. За эти 8 раундов уже было понятно, что практически все раунды макс проиграл и шансов на победу нокаутом, даже не просматривалось. За оставшиеся четыре раунда бой невозможно было выиграть. Смысли тогда его продолжать при таком избиении? Но рефери к сожалению не остановил бой, чтобы сохранить здоровье и жизнь Максу, он продолжал участвовать в избиении Макса, на потеху и зрелища зрителям... P. S. Это моё личное мнение! Но сколько людей, столько и мнений☝🏼 #гибельдадашева

Публикация от Sergey «KRUSHER» Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

Энтони Фаулер (Великобритания):

– Он был бойцом до последнего вздоха. Иногда наш вид спорта очень жесток. Максим умер в 28 лет, получив тяжёлые травмы головы во время боя. Упокой, Господь, его душу.

Леннокс Льюис (США):

– Очень грустно это слышать. Соболезную жене Максима Елизавете, его сыну и семье. Молюсь за вас. Вот почему бокс – это не игра. Мы, боксёры, знаем, что каждый бой может стать для нас последним выходом на ринг и молимся, чтобы это было не так. Успокойся с миром, Максим.

Чемпион мира по версии WBO (2013–2014) Руслан Проводников:

- Конечно, это боль… Очень горько, что Максим ушел в самом расцвете сил. Я соболезную его близким, родным и друзьям. Могу сказать так. Я никогда не питал иллюзий, всегда понимал, что бокс – очень опасный вид спорта. Каждый раз выходил в ринг, как в последний раз. Понимал, что со мной может что-то случиться, но делал это осознанно.

Случилось так, как случилось. Мы видели бои, в которых боксёры пропускали намного больше ударов и более сильных. Взять даже меня. В каждом бою всегда был по колено в крови, очень много пропускал, но пока, слава Богу, здоров. А другой может выходить, выигрывать с минимальным ущербом для себя, никогда не пропускать, но один шальной удар – и всё. Это бокс. Надо это принять. Таков слепой жребий, - сказал Проводников в интервью «Московскому комсомольцу».

Напомним, 20 июля во время боя Максим Дадашев получил несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму. Ему была сделана трепанация черепа, но сердце бойца не выдержало. Боксер скончался 23 июля в США в возрасте 28 лет.

Как стало известно впоследствии, Атлетическая комиссия штата Мэриленд, где проходил бой Дадашева с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, проведет расследование в связи со смертью российского спортсмена.

По решению супруги Дадашева, он будет похоронен в Петербурге.

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