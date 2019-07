«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»

Боксер из Пуэрто-Рико Субриэль Матиас, после боя с которым умер Максим Дададшев, нашел в себе силы высказаться только спустя несколько дней после трагедии.

– Никто не хочет умирать на пути к своим цели и мечте. Мы выходим в ринг ради благополучия своих семей и не знаем, чем все это закончится. Лети высоко, великий воин. Я всегда буду тебя уважать. Покойся с миром, Максим Дадашев, – приводит слова пуэрториканского боксера американский телеканал NBC.

До Матиаса высказались многие другие спортсмены.

– Этот случай нам еще раз доказывает, что спорт это не самое главное, есть вещи куда важнее. Каждый раз когда я вижу или слышу такие новости я начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьем.

Все временно, слава, деньги, титулы, и вся наша жизнь, мы все уйдём с этого мира, никто не останется. Стоит задуматься. Терпения всем родным и близким Максима.

Творите добро и пусть Всевышний вознаградит нас за наши дела и поступки в следующей жизни, и простит нам наши грехи.

– Жаль парня. Не вернешь. Смерть подстерегает в самом неожиданном месте. И не надо здесь винить бокс. Земля пухом, мир и память!».

– Очень трагическое известие. Такое чувство, что я потерял своего брата. В первую очередь, соболезную его родителям, семье, родным. Не знаю, как такое можно пережить, но придется. К сожалению, это суровая правда нашего вида спорта. Мне об этом папа говорил с самого детства. Просто когда говорят, а тебя вроде бы не касается, не обращаешь внимания. Все до единого боксеры-профессионалы находятся в группе риска. Сейчас можно говорить все что угодно. Решает команда спортсмена, но винить тренера ни в коем случае нельзя. Опытный тренер должен понимать, что ни один боксер не скажет: «Я не пойду». А уж тем более, боксер из России.

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев.

– Все, кто считает, что тренер уговаривал Максима остановить бой, ошибаются.

Бадди для себя уже решил остановить бой и не выпускать Максима на 12 раунд. Эти слова, кажущиеся уговором, остановить бой, лишь формальность, чтобы не быть в конфликте с боксёром. Ведь никто не думал о печальном.

Я считаю, что грубейшую ошибку допустил рефери этого боя. Это ведь не дворник с улицы, а человек, обученный судить боксёрские поединки. Он должен был здраво оценить нулевые шансы на победу Дадашева, уже после 8-го раунда.

Но рефери, к сожалению, не остановил бой, чтобы сохранить здоровье и жизнь Максу, он продолжал участвовать в избиении Макса, на потеху и зрелища зрителям... P. S. Это моё личное мнение!

– Он был бойцом до последнего вздоха. Иногда наш вид спорта очень жесток. Максим умер в 28 лет, получив тяжёлые травмы головы во время боя. Упокой, Господь, его душу.

This fella Maxim Dadashev was a fighter until his last breath, it’s a brutal cruel sport at times, he died aged 28 after suffering severe brain injuries during his defeat to Subriel Matias on Friday. May god rest his soul #RIPChamp pic.twitter.com/YY0ZajAceJ

– Очень грустно это слышать. Соболезную жене Максима Елизавете, его сыну и семье. Молюсь за вас. Вот почему бокс – это не игра. Мы, боксёры, знаем, что каждый бой может стать для нас последним выходом на ринг и молимся, чтобы это было не так. Успокойся с миром, Максим.

Very sad to hear this. 🙏🏾Prayers are with his wife Elizabeth, son and family. This is why you don’t PLAY boxing. It’s not a game. As fighters, we all know each bout could be our last time stepping into a ring... we just pray that it isn’t. Rest easy Maxim. Bless! https://t.co/Qn5qvaqcnB