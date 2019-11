Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео)

Россиянин Сергей Ковалев лишился титула чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг), проиграв мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу.

Последний год все пояса полутяжелого веса распределились между боксерами из России и Украины, поэтому ожидания объединительных встреч в данном дивизионе ожидалось с особым трепетом.

Долгое время ближе всех к выяснению отношений были Сергей Ковалев и обладатель титула WBA Дмитрий Бивол. Они планировали выявить лучшего в конце прошлого года, но планам не было суждено сбыться из-за неожиданного поражения Сергея от Элейдера Альвареса, а когда боксер из Челябинска взял реванш разговоры не тему объединительного боя притихли.

Причина в том, что неожиданно о желании встретиться с Ковалевым выразил другой Альварес – Сауль, который является самым высокооплачиваемым боксером мира. Понимая это, Бивол спокойно «уступил дорогу» старшему товарищу. Для 36-летнего Сергея – это шанс заработать рекордные в жизни деньги, которые он заслужил.

Альварес планировал стать чемпионом в четырех весовых категориях, несмотря на то, что в полутяжелом весе он не выступал никогда. В прошлом году он победил во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Рокки Филдинга и отобрал у него пояс WBA Regular. По сути, данный титул можно назвать «побрякушкой». Но чисто формально «Канело» покорил дивизион. Затем мексиканец вернулся в средний вес (до 72,5 кг) и весной победил Дэниэла Джейкобса. После боя Сауль подтвердил, что ради встречи с Ковалевым готов подняться на два дивизиона.

Почему? Потому что, несмотря на огромный опыт и массу побед, Сергей выглядел слабым звеном на фоне ярких выступлений своих молодых коллег Бивола, а также Артура Бетербиева (IBF) и Александра Гвоздика (WBC), которые уже выяснили отношения между собой.

Две встречи с Андре Уордом показали, что у Ковалева есть проблемы с выносливостью. Колумбийский Альварес вообще нокаутировал россиянина, а форма Сергея в бою с Энтони Ярдом опять оставила вопросы. Тем более – с момента этой встречи прошло только 70 дней. «Канело» шел на просчитанный риск.

Крайне занятным получилась церемония официального взвешивания за день до поединка. Альварес первым встал на весы и без проблем уместился в новый дивизион, показав 79,2 кг, а первая попытка Сергея оказалась неудачной. Он превысил допустимый вес на 100 грамм.

Вторая попытка: россиянин снял крест, но сбросил только 50 грамм. Третий заход уже без одежды. Осталось 25 грамм. Ковалеву предоставили один час, но он вернулся на весы буквально через 10 минут и уложился тютелька в тютельку.

Интересно то, что Сергей перед официальной процедурой взвесился на своих весах, которые были отрегулированы под официальные. На них у россиянина был запас в 150 грамм, который загадочным образом исчез и появился небольшой перевес.

Больших проблем Сергею это не доставило, но сразу появились мысли о подковерных играх команды его оппонента. Тем более, сразу стало известно, что на следующее будет повторное взвешивание, на котором вес участников не должен превышать 84 кг, что очень выгодно мексиканскому боксеру.

Разогревочный бой между Райаном Гарсией и Ромело Дуно завершился уже в первом раунде, поэтому выход главных героев встречи ожидался в любую минуту. Но Ковалев и Альварес были вынуждены провести в раздевалке еще лишний час, не столько из-за раннего нокаута Гарсия, сколько из-за UFC.

Самый кассовый боксер в мире и самый высокооплачиваемый спортсмен Сауль Альварес выл вынужден гулять по своей раздевалке, потому что организаторы не намерены были начинать бой до окончания главного события на турнире UFC. Причем там ведь даже был не титульный бой.

Болельщики смешанных единоборств посчитали остановку боя Хорхе Масвидаля и Нэйта Диаса скандальной (врач не дал продолжить Диасу встречу в перерыве между третьим и четвертым раундами), но фанаты бокса встретили ее аплодисментами.

Однако раз смешанные единоборства заставили самого Альварес помедлить с выходом на ринг, можно уже констатировать бокс уже не проигрывает конкуренцию ММА. Он ее полностью проиграл.

Прозвучали гимны трех стран: России, Мексики и США. Начался бой. Не было еще такого случая, когда Ковалев проигрывал своему сопернику первую половину боя. Обычно он доминировал, но сейчас первые пять раундов получились совершенно равными, а это явно не то, на что нужно было рассчитывать российскому боксеру.

Дальше ситуация только осложнилась. Альварес добавил скоростей и следующие два раунда уверенно забрал себе. Так что даже на судейских карточках поклонников Сергея впереди был мексиканский боксер. Казалось, что сейчас откроется шоссе с односторонним движением.

Но внезапно Альварес сменил тактику. Восьмой и девятый раунды он отдал россиянину, а сам «гонял» на велосипеде. Не нужно хорошо разбираться в боксе, чтобы понять: Сауль предоставил Ковалеву возможность поработать и потратить все силы.

Сергей явно не выигрывал бой с огромным запасом и должен был активнее цепляться за возможность, но россиянин действовал слишком осторожно. Альварес тем временем начал использовать сэкономленные силы и с десятого раунда он стал работать намного более интенсивно, чем в самые активные моменты встречи этого боя ранее.

Развязка наступила в 11-м раунде. Ковалев уже в предыдущем раунде зевнул пару атак, а Альварес нащупал брешь. Сауль чисто попал левым боковым и добавил прямой справа. Наковал свалился на настил и повис на канатах. Рефери Расселл Мора остановил бой, не открывая счет.

The slow-mo of Canelo knocking out Kovalev is something to behold #CaneloKovalev (via @DAZN_USA) pic.twitter.com/F0YYYJlJ6v