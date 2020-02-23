Зомби по имени Уайлдер. Фьюри победил американца унизительно легко (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 февраля 2020 09:46БоксУсачев Владислав

Зомби по имени Уайлдер. Фьюри победил американца унизительно легко (видео)

Чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер не смог защитить свой титул в поединке с британцем Тайсоном Фьюри, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде.

РЕКОРДЫ ВЕСА

Взвешивание в тяжелом дивизионе имеет формальное значение. Если в смешанных единоборствах нужно сохранять хотя бы видимость спортивной формы, уложившись в 120 кг, в боксе тяжелый вес лимита не имеет.

Перед первой встречей Уайлдер весил чуть менее 100 кг. Типичная история для американца. Большинство титульных боев он провел, будучи тяжелее на пару кг, но на многие поединки Деонтей выходил с приличным «недовесом» – в районе 98 кг. Накануне Уайлдер показал на весах рекордные 105 кг. Это максимальный вес боксера за карьеру. Никогда ранее он не весил так много. Но Деонтей все равно выглядел сухим и поджатым.

Тайсон Фьюри нашел, чем ответить. С момента первой встречи он прибавил аж восемь килограмм, 124 кг на весах. Тяжелее в карьере британец был лишь однажды – в поединке с Сефером Сефери после трехлетнего отсутствия в ринге. То есть тогда Фьюри был в своей худшей форме.

Как и любой другой боксер, Фьюри объяснил свой вес тем, что он работал исключительно над мышечной массой. Тоже самое рассказывал и Энди Руис перед поражением от Энтони Джошуа. С той лишь разницей, что его лишний вес бросался в глаза, а лишние килограммы Фьюри визуально не были видны от слова совсем.

ТЕНЬ МАКГРЕГОРА

05

Не обошелся вечер без Конора Макгрегора. Ирландец второй раз пришел в бокс, и на этот раз, видимо, надолго. Не лично, а рекламой своего алкогольного напитка. Да и выход на ринг главных участников вечера был максимально эпатажным. В духе знаменитого ирландца.

«Цыганского короля» буквально выкатили на ринг на троне, а Уайлдер вышел в ярком костюме с подсвеченными красными глазами. Эдакий Саурон из «Властелина колец». Дизайнеры над костюмом провели огромную работу. Таких ярких выходов на ринг не было со времен завершения карьеры Насима Хамеда.

Своим шоу до боя спортсмены определенно запомнились. На ринге их ждал рефери Кенни Бейлисс – авторитетный арбитр, которому предстояла тяжелая работа.

ТРАНСФОРМАЦИЯ УАЙЛДЕРА

Можно было легко поставить на победу нокаутом Уайлдера, но в досрочную победу Фьюри верилось с трудом. Американец по своей карьере не раз доказывал, что у него каменный подборок, а британец бывало падал так, что грохот слышали на соседней улице.

Однако с действующим чемпионом мира произошло неприятное преображение. По дороге к рингу он успел превратиться в зомби из фильмов Джорджа Ромеро. Покусал ли кто-то Уайлдера или он подхватил какой-то вирус, но его было не узнать с первых секунд.

Американец в принципе – не самый техничный боксер, но он всегда уверенно стоял на ногах. Соперники не могли его пробить, а в этот вечер уже после первых попаданий Фьюри Деонтей стал находиться в состоянии дроги. Неужели это джеб у британца стал таким тяжелым?

БОЙ

Тайсон забрал инициативу и обыгрывал чемпиона в каждом элементе. Уайлдер настолько замедлился и закис, что он больше напоминал 42-летнего Александра Устинова во встрече с Майклом Хантером.

Боксеры после первых попаданий быстро сближались в клинч, и рефери каждый раз стоило больших усилий разнять спортсменов, которые просто игнорировали его указания. Картина много раз повторялась. И тут, бах! Уайлдер оказался на канвасе в третьем раунде. Команда американца посетовала на удар по затылку, но в карьере Деонтея таких ударов было много. И зачастую наносил их именно он. Рефери претензии слушать не стал.

Удивительно, но падение не разозлило Уайлдера. Он не попытался реабилитироваться ни в концовке, ни в следующем раунде, попросту сливая бой. Пятый раунд. Деонтей вновь очень плох на ногах, а на руках еще хуже. Снова пропустил и упал.

Стало понятно, что у него остался только один вариант – нокаутировать соперника, потому что вся первая половина боя основательно провалена. А как это сделать, если американец постоянно правой рукой опирался на канаты? Небольшую помощь соотечественнику оказал Бейлисс, снявший с Фьюри очко за удар после команды «стоп». Но это Уайлдеру не помогло, а Фьюри еще отметился тем, что прижав соперника к канатам, в прямом смысле слова попробовал кровь Деонтея на вкус, слизнув ее с шеи американца.

Мучения Уайлдера продолжались еще два раунда. Наконец, Деонтей оказался зажат в углу. Перестал отвечать на удары и секунданты уже бывшего чемпиона мира не выдержали, выбросив полотенце, чтобы сохранить своему боксеру здоровье. Рефери остановил бой.

ЧТО В ПЛАНАХ?

Драматургия поединка оказалась на высшем уровне. Но сейчас Фьюри имеет полное право не ввязываться в новое противостояние с Уайлдером после столь разгромной победы. У Деонтея не получилось ничего. Накануне боя он кричал, что нокаутировал бы Майка Тайсона в его лучшие годы, а в результате его нокаутировал боксер, которого назвали в честь «железного» Майка.

34-летнему Уайлдеру, если ему не отбили желание выходить на ринг, нужно будет доказать свою состоятельность в рейтинговых боях. Причем не один раз.

Для Фьюри же открыта дорога к встрече с Джошуа, который вернул титулы в конце прошлого года. Бой двух англичан в родной стране мог бы собрать «Уэмбли». Оба боксера получили бы рекордные гонорары. Но сам Тайсон говорил, что ему не нужен ни Джошуа, ни его пояса, а величайший бой истории завершился прошлым вечером.

Зная Тайсона Фьюри, можно быть уверенным, что британец играет на публику и в тяжелом весе грядет новый супербой.

10

Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай
Девушки за обыски не отомстили. Штрафной круг Мироновой лишил Россию шансов на медаль А ведь мы могли бороться даже за победу! Жаль, все испортила стрельба. Светлана Миронова в свой 26-й день рождения не справилась со стойкой, зашла на штрафной круг и лишила сборную возможности попасть на подиум. 22.02.2020 15:49 Биатлон Мысин Николай
Знарка не задушишь, не убьешь. Как «Спартак» победил «Ак Барс» В самом интересном матче хоккейного четверга «Спартак», трижды уступая в счете «Ак Барсу», победил 6:3 и максимально приблизился к «Динамо» в первом круге плей-офф. 20.02.2020 23:15 Хоккей Домрачев Владислав
В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль
Еще по теме:
Медведев не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Марселе, уступив Симону Федерер перенес операцию на колене и пропустит «Ролан Гаррос» Хачанов проиграл словенцу Бедене в первом круге турнира в Марселе
Зомби по имени Уайлдер. Фьюри победил американца унизительно легко (видео) Чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер не смог защитить свой титул в поединке с британцем Тайсоном Фьюри, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. 23.02.2020 09:46 Бокс Усачев Владислав
Грецкий ответил Капризову. Армеец перегнал Яшкина, а «зубр» забил первый гол в КХЛ Самые интересные моменты игрового дня – в обзоре «Советского спорта». 21.02.2020 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
«Рейнджерс» обязаны сохранить тройки Панарина и Бучневича Обозреватель «Советского спорта» - о важности российских хоккеистов для клуба из Нью-Йорка. 21.02.2020 00:00 Хоккей Славин Виталий
«Уайлдер – сильный, Фьюри – умный». Боксерский мир о предстоящей битве Бой пройдет в ночь с субботы на воскресенье. 21.02.2020 15:30 Бокс
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
«Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
10:21 Хоккей Александр Овечкин: Без родительского надзора моя карьера вряд ли была бы такой успешной
10:19 Бокс Деонтей Уайлдер: Сегодня победил лучший. Фьюри показал отличное выступление
10:08 Футбол Тимо Вернер: Возможно, я хорошо бы вписался в «Ливерпуль» со своим стилем игры
10:05 Хоккей Яромир Ягр: Рекорд Гретцки в опасности
09:52 Бокс Фьюри - после победы над Уайлдером: Король вернулся на трон
09:43 Футбол «Барселона» обошла «Реал» по забитым мячам за всю историю чемпионата Испании
09:41 Хоккей Тодд Рирден: Овечкин - настоящая суперзвезда и лучший снайпер, которого я когда-либо видел
09:27 Футбол Деннис Прат: «Лестер» проиграл одной из лучших команд Европы
09:26 Хоккей Уэйн Гретцки: У Овечкина есть все, чтобы побить мой рекорд
09:17 Футбол Габриэл Жезус: В моменте с голом я думал, что Марез сам пробьет по воротам
09:14 Хоккей Два очка Дадонова не спасли «Флориду» от поражения в игре против «Вегаса» (видео)
09:06 Футбол Брендан Роджерс: Гол «Манчестер Сити» в концовке был слишком легким
09:01 Хоккей Шестеркин повторил рекорд «Рейнджерс» 78-летней давности
08:49 Бокс Фьюри техническим нокаутом победил Уайлдера
08:47 Футбол Хосеп Гвардиола: Моя команда смогла хорошо отреагировать на незабитый пенальти
08:38 Футбол «Аякс» подписал полузащитника «Сан-Паулу»
08:28 Футбол Три матча чемпионата Италии перенесены из-за коронавируса
08:17 Хоккей Александр Овечкин: Рекорд Гретцки это вершина айсберга. Много нюансов должны сыграть так, как надо
08:04 Хоккей «Коламбус» по буллитам проиграл «Нэшвиллу», Гавриков набрал одно очко (видео)
07:48 Хоккей «Тампа» проиграла «Аризоне», Василевский пропустил семь шайб (видео)
США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе
23 февраля: об истоках праздника в Белгородской области и традициях времён СССР
Вспышки в небе, плата за парковку, репетиция встречи заразы: итоги недели в Карелии
Неделя в Башкирии: одним — совещания и ресторан, другим — пробки, отопление, буран
Глава Волгоградской области вошел в топ-50 мужчин России
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика