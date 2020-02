Зомби по имени Уайлдер. Фьюри победил американца унизительно легко (видео)

РЕКОРДЫ ВЕСА

Взвешивание в тяжелом дивизионе имеет формальное значение. Если в смешанных единоборствах нужно сохранять хотя бы видимость спортивной формы, уложившись в 120 кг, в боксе тяжелый вес лимита не имеет.

Перед первой встречей Уайлдер весил чуть менее 100 кг. Типичная история для американца. Большинство титульных боев он провел, будучи тяжелее на пару кг, но на многие поединки Деонтей выходил с приличным «недовесом» – в районе 98 кг. Накануне Уайлдер показал на весах рекордные 105 кг. Это максимальный вес боксера за карьеру. Никогда ранее он не весил так много. Но Деонтей все равно выглядел сухим и поджатым.

Тайсон Фьюри нашел, чем ответить. С момента первой встречи он прибавил аж восемь килограмм, 124 кг на весах. Тяжелее в карьере британец был лишь однажды – в поединке с Сефером Сефери после трехлетнего отсутствия в ринге. То есть тогда Фьюри был в своей худшей форме.

Как и любой другой боксер, Фьюри объяснил свой вес тем, что он работал исключительно над мышечной массой. Тоже самое рассказывал и Энди Руис перед поражением от Энтони Джошуа. С той лишь разницей, что его лишний вес бросался в глаза, а лишние килограммы Фьюри визуально не были видны от слова совсем.

ТЕНЬ МАКГРЕГОРА



Не обошелся вечер без Конора Макгрегора. Ирландец второй раз пришел в бокс, и на этот раз, видимо, надолго. Не лично, а рекламой своего алкогольного напитка. Да и выход на ринг главных участников вечера был максимально эпатажным. В духе знаменитого ирландца.

«Цыганского короля» буквально выкатили на ринг на троне, а Уайлдер вышел в ярком костюме с подсвеченными красными глазами. Эдакий Саурон из «Властелина колец». Дизайнеры над костюмом провели огромную работу. Таких ярких выходов на ринг не было со времен завершения карьеры Насима Хамеда.

Своим шоу до боя спортсмены определенно запомнились. На ринге их ждал рефери Кенни Бейлисс – авторитетный арбитр, которому предстояла тяжелая работа.

ТРАНСФОРМАЦИЯ УАЙЛДЕРА

Можно было легко поставить на победу нокаутом Уайлдера, но в досрочную победу Фьюри верилось с трудом. Американец по своей карьере не раз доказывал, что у него каменный подборок, а британец бывало падал так, что грохот слышали на соседней улице.

Однако с действующим чемпионом мира произошло неприятное преображение. По дороге к рингу он успел превратиться в зомби из фильмов Джорджа Ромеро. Покусал ли кто-то Уайлдера или он подхватил какой-то вирус, но его было не узнать с первых секунд.

Американец в принципе – не самый техничный боксер, но он всегда уверенно стоял на ногах. Соперники не могли его пробить, а в этот вечер уже после первых попаданий Фьюри Деонтей стал находиться в состоянии дроги. Неужели это джеб у британца стал таким тяжелым?

БОЙ

Тайсон забрал инициативу и обыгрывал чемпиона в каждом элементе. Уайлдер настолько замедлился и закис, что он больше напоминал 42-летнего Александра Устинова во встрече с Майклом Хантером.

Боксеры после первых попаданий быстро сближались в клинч, и рефери каждый раз стоило больших усилий разнять спортсменов, которые просто игнорировали его указания. Картина много раз повторялась. И тут, бах! Уайлдер оказался на канвасе в третьем раунде. Команда американца посетовала на удар по затылку, но в карьере Деонтея таких ударов было много. И зачастую наносил их именно он. Рефери претензии слушать не стал.

Удивительно, но падение не разозлило Уайлдера. Он не попытался реабилитироваться ни в концовке, ни в следующем раунде, попросту сливая бой. Пятый раунд. Деонтей вновь очень плох на ногах, а на руках еще хуже. Снова пропустил и упал.

HOLYSH*T 😱😱😱😱



DOWN GOES WILDER



Tyson Fury knocks down Deontay Wilder in the fourth round 🔥🔥🔥🔥#WilderFury2 pic.twitter.com/S8asOSOl6r — MMA India (@MMAIndiaShow) February 23, 2020

Стало понятно, что у него остался только один вариант – нокаутировать соперника, потому что вся первая половина боя основательно провалена. А как это сделать, если американец постоянно правой рукой опирался на канаты? Небольшую помощь соотечественнику оказал Бейлисс, снявший с Фьюри очко за удар после команды «стоп». Но это Уайлдеру не помогло, а Фьюри еще отметился тем, что прижав соперника к канатам, в прямом смысле слова попробовал кровь Деонтея на вкус, слизнув ее с шеи американца.

Tyson Fury doing his best Shakira impersonation pic.twitter.com/hFk2Z33D6h — NFL Memes (@NFL_Memes) February 23, 2020

Мучения Уайлдера продолжались еще два раунда. Наконец, Деонтей оказался зажат в углу. Перестал отвечать на удары и секунданты уже бывшего чемпиона мира не выдержали, выбросив полотенце, чтобы сохранить своему боксеру здоровье. Рефери остановил бой.

Tyson Fury hands Deontay Wilder his first Loss of his career stopping him in Round 7 #WilderFury2 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/5uLaLqi5Xp — BOXING CORNER 2️⃣4️⃣/7️⃣ (@boxingcorner247) February 23, 2020

ЧТО В ПЛАНАХ?

Драматургия поединка оказалась на высшем уровне. Но сейчас Фьюри имеет полное право не ввязываться в новое противостояние с Уайлдером после столь разгромной победы. У Деонтея не получилось ничего. Накануне боя он кричал, что нокаутировал бы Майка Тайсона в его лучшие годы, а в результате его нокаутировал боксер, которого назвали в честь «железного» Майка.

34-летнему Уайлдеру, если ему не отбили желание выходить на ринг, нужно будет доказать свою состоятельность в рейтинговых боях. Причем не один раз.

Для Фьюри же открыта дорога к встрече с Джошуа, который вернул титулы в конце прошлого года. Бой двух англичан в родной стране мог бы собрать «Уэмбли». Оба боксера получили бы рекордные гонорары. Но сам Тайсон говорил, что ему не нужен ни Джошуа, ни его пояса, а величайший бой истории завершился прошлым вечером.

Зная Тайсона Фьюри, можно быть уверенным, что британец играет на публику и в тяжелом весе грядет новый супербой.