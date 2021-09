Плант и Альварес устроили потасовку во время дуэли взглядов (видео)

Калеб Плант и Канело Альварес подрались после пресс-конференции перед боем за титул абсолютного чемпиона мира в суперсредней весовой категории.

Как сообщает RT, во время дуэли взглядов 31-летний мексиканец оттолкнул 29-летнего американца. Судя по видеозаписи в твиттере SHOWTIME Boxing это спровоцировало потасовку. Она переросла в драку, в результате которой Плант получил рассечение рядом с правым глазом.

Hot start to #CaneloPlant presser



Stream it now: https://t.co/YYcTzKVSzR pic.twitter.com/ZrhlRdm0NA