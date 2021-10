Внук Мохаммеда Али одержал вторую победу подряд нокаутом (видео)

Нико Али Уолш, внук бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Мохаммеда Али, победил Джеймса Уэстли в США.

Уолш нокаутировал своего соперника в третьем раунде. Он одержал вторую досрочную победу в двух боях.

В своем дебютном бою Нико победил соотечественника Джордана Уикса техническим нокаутом в первом раунде.

