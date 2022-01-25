Фьюри организовал опрос о том, откажется ли Джошуа от боя-реванша с Усиком

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри запустил голосование на своей странице в твиттере.
Американский боксер интересуется у своих подписчиков, откажется ли британец Энтони Джошуа от поединка-реванша с украинцем Александром Усиком.
«Отойдет ли бомж в сторону?» — цитирует RT Фьюри со ссылкой на его твиттер.
Will the bum step aside?— TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 24, 2022
Американец предложил подписчикам три варианта ответа: «Да», «Нет», «У меня травма».
Ранее Усик победил в Лодоне Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса по версиям WBA, WBO и IBF.
Сообщалось, что британец может отказаться от реванша с украинцем, чтобы дать ему возможность провести объединительный бой с Фьюри.
источник: «RT на русском»