Фьюри организовал опрос о том, откажется ли Джошуа от боя-реванша с Усиком

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри запустил голосование на своей странице в твиттере.

Американский боксер интересуется у своих подписчиков, откажется ли британец Энтони Джошуа от поединка-реванша с украинцем Александром Усиком.

«Отойдет ли бомж в сторону?» — цитирует RT Фьюри со ссылкой на его твиттер.

Will the bum step aside?