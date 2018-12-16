Альварес готов в третий раз сразиться с Головкиным - Советский спорт
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    • Бокс16 декабря 2018 13:07Источник: Boxing SceneАвтор: Спирин Дмитрий

    Альварес готов в третий раз сразиться с Головкиным

    Мексиканец Сауль Альварес отметил, что готов в третий раз выйти на ринг против представителя Казахстана Геннадия Головкина.

    «Мне нужны большие бои и не важно, будет ли на кону пояс или нет. Касательно противостояния с Головкиным, то считаю, что все было сказано 15 сентября. Я ведь показал, что лучше его. Нам удалось провести два классных поединка. Но если люди хотят наш третий бой, то можем его организовать», - приводит слова мексиканца BoxingScene.

    15 сентября Альварес в Лас-Вегасе в повторном бою победил Головкина судейским решением - 114:114, 115:113, 115:113. В 2017 году их первый бой завершился вничью.

    Минувшей ночью Сауль нокаутировал британца Рокки Филдинга и отобрал у него чемпионский пояс WBA в суперсреднем весе.

    #альварес сауль#головкин геннадий
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