Альварес готов в третий раз сразиться с Головкиным

Бокс 16 декабря 2018 13:07 Источник: Boxing Scene Автор: Спирин Дмитрий

Мексиканец Сауль Альварес отметил, что готов в третий раз выйти на ринг против представителя Казахстана Геннадия Головкина.

«Мне нужны большие бои и не важно, будет ли на кону пояс или нет. Касательно противостояния с Головкиным, то считаю, что все было сказано 15 сентября. Я ведь показал, что лучше его. Нам удалось провести два классных поединка. Но если люди хотят наш третий бой, то можем его организовать», - приводит слова мексиканца BoxingScene.

15 сентября Альварес в Лас-Вегасе в повторном бою победил Головкина судейским решением - 114:114, 115:113, 115:113. В 2017 году их первый бой завершился вничью.

Минувшей ночью Сауль нокаутировал британца Рокки Филдинга и отобрал у него чемпионский пояс WBA в суперсреднем весе.