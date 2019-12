Тайсон Фьюри: Смотрите 22 февраля, как я нокаутирую Уайлдера

«22 февраля, MGM Grand Garden Arena, смотрите, как я нокаутирую Деонтея Уайлдера», - написал Фьюри в своем Twitter.

Напомним, что первый бой чемпиона WBC в тяжелом весе Уайлдера и экс-обладателя титулов WBA (Super), IBF и WBO Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью.

It?s on! Feb. 22 at MGM Grand Garden Arena, watch me knock out Deontay Wilder AKA The Big Dosser.? Tickets on sale TOMORROW at 10 a.m. PT (6 p.m. UK).? Get your tickets at ;https://t.co/YXkHQubNzQ#WilderFury2 pic.twitter.com/DAxjHE3ghr