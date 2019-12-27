Тайсон Фьюри: Смотрите 22 февраля, как я нокаутирую Уайлдера - Советский спорт
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27 декабря 2019 20:45Бокс

Тайсон Фьюри: Смотрите 22 февраля, как я нокаутирую Уайлдера

Британский боксер Тайсон Фьюри объявил, что его второй бой с американцем Деонтеем Уайлдером состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

«22 февраля, MGM Grand Garden Arena, смотрите, как я нокаутирую Деонтея Уайлдера», - написал Фьюри в своем Twitter.

Напомним, что первый бой чемпиона WBC в тяжелом весе Уайлдера и экс-обладателя титулов WBA (Super), IBF и WBO Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью.

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