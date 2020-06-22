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22 июня 13:52
автор: Ефимов Андрей

Александр Красюк: Усик хочет стать первым абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях

Промоутер Александр Красюк, представляющий интересы Александра Усика, рассказал о планах украинского боксера.

– На данный момент у Усика нет планов завершать карьеру. Пока он остается победителем, то будет стремиться к более высоким результатам. Все рано или поздно завершают карьеру. Но Усик хочет войти в историю как единственный боксер, который станет абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях, - цитирует промоутера Sky Sports.

Напомним, что Усик в настоящий момент готовится к бою против британца Дерека Чисоры. Пока украинский тяжеловес не потерпел на профессиональном ринге ни одного поражения в 17 боях.

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Александр Красюк: Усик хочет стать первым абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях
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