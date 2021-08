Внук Мухаммеда Али победил нокаутом в дебютном поединке (видео)

Американский боксер Нико Али Уолш, являющийся внуком легендарного Мухаммеда Али, нокаутировал оппонента в своем дебютном поединке на профессиональном ринге.

Он одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над соотечественником Джорданом Уиксом на турнире в городе Катоса. 21-летний Али Уолша выступает в среднем весе. На счету Уикса теперь четыре победы при двух поражениях.

And the pro career for the grandson of The Greatest is officially up and running 😤@NicoAliX74 (1-0, 1 KO) earns the first round stoppage!#FrancoMoloney3 | ESPN pic.twitter.com/kFOqPDZrSY