Павел Колобков: Более трех миллионов человек занимаются в России футболом Среди лидеров также легкая атлетика, единоборства, волейбол и баскетбол.

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков рассказал о том, какими видами спорта занимаются в России больше всего.

«Это легкая атлетика, единоборства, – приводит News.ru слова Колобкова. – Из игровых – это, конечно же, футбол, волейбол, баскетбол. Лыжными гонками очень активно занимаются, но понятно, что не все регионы, это зависит от климатических условий. Но футбол безусловно лидер – более 3 млн человек им занимаются».

Также Колобков анонсировал новую стратегию развития физической культуры и спорта до 2030 года, которая будет представлена к октябрю следующего года на форуме «Россия – спортивная держава».