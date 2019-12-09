Михаил Мамиашвили: Решение об отстранении российского спорта будет бесчеловечным Исполком WADA в понедельник обсудит санкции в отношении российского спорта.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что не ждет отстранения России от участия в крупных международных турнирах.

«Не думаю, что такое решение должно быть принято, это будет крайне несправедливо и бесчеловечно, – приводит RT слова Мамиашвили. – Огромное количество российских атлетов, которые живут Олимпийскими играми и готовятся к ним, являются абсолютно чистыми».

Напомним, в понедельник состоится заседание исполкома WADA, на котором будет рассматриваться вопрос санкций в отношении российского спорта.

Ранее комитет по соответствию WADA на основе анализа базы данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории, призвал исполком наказать Россию за манипуляции с данными. Исполкому WADA рекомендовано лишить Российского антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных турнирах (Олимпийские игры и чемпионаты мира) на четыре года.