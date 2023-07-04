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Русского шахматиста цинично ограбили по наводке милиции. Он посмел проиграть американцу

Один матч сделал из великого гроссмейстера врага народа.
Русского шахматиста цинично ограбили по наводке милиции. Он посмел проиграть американцу
04 июля 2023 09:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: РИА Новости

Борис Спасский - один из величайших гроссмейстеров в истории. На его счету титул 10-го чемпиона мира и звание заслуженного мастера спорта СССР. Долгое время шахматист был настоящим народным любимцем, однако знаменитый матч против Бобби Фишера навсегда изменил отношение к спортсмену.

За поражение Спасский поплатился… своим имуществом.

Судьбоносный матч

В 1972 году в Рейкьявике состоялся один из самых скандальных финалов в истории шахмат: Бобби Фишер против Бориса Спасского. Правительства обеих стран требовали от своих представителей победы: спорт, как известно, был неотъемлемой частью идеологического противостояния США и СССР.

Трудности возникли еще до начала матча. Фишер требовал, чтобы игру провели в Югославии, тогда как советский шахматист предлагал в качестве принимающей стороны Исландию. Чтобы уговорить американца на поездку в Рейкьявик, его гонорар пришлось увеличить в три раза. На этом Бобби не остановился: во время самого противостояния шахматист продолжал истерить и срываться на окружающих.

Getty Images

После подобных попыток сорвать матч стало очевидно, что США решили победить грязным путем. Есть предположение, что в команде Спасского присутствовал западный шпион из Эстонии, который сливал информацию о тактике шахматиста, а правительство штатов распорядилось… облучать спортсмена. Об этом свидетельствуют его слова: на протяжении всей дуэли он плохо себя чувствовал.

- Были такие моменты, когда я не мог сосредоточиться, мне что-то необъяснимое мешало. Рационально сформулировать причины потери концентрации я не мог ни тогда, ни сейчас, — вспоминал гроссмейстер в интервью «Большой Москве».

Неизвестно до сих пор, является ли эта история правдивой, но факт остается фактом: Бобби Фишер одержал победу, которой американское правительство воспользовалось с целью унизить СССР. Самого же Спасского стали обвинять в подстроенном проигрыше и западном шпионаже, потому на протяжении всего пребывания в Исландии за ним пристально следили агенты КГБ.

Ограбление по-советски

В партии не посмотрели на несправедливость поражения и решили отомстить спортсмену за репутационный ущерб. Сначала обманом не пускали шахматиста на соревнования: каждый раз на приглашения в Спорткомитете отвечали, что Борис Васильевич болен.

РИА Новости

Этого оказалось мало, и правительство решило превратить жизнь спортсмена в ад. Однажды по пути домой Спасского два раза остановили сотрудники органов и сопроводили до квартиры. Вместе с ними шахматист обнаружил, что его жилище разграблено - милиционеры даже глазом не моргнули.

- Украли видеотехнику, вещи. Разорвали обои — думали, под ними что-то прячу. Больше всего жалко фотоархив. Его бросили в ванну с раствором, сверху сыпанули стиральный порошок. У меня было пять пакетов, распотрошили все, - рассказывал шахматист.

Спасский не стал мириться с таким положением дел и лично пошел к высокопоставленным сотрудникам милиции. Те не стали скрывать содеянного и с издевкой намекнули на состав преступления:

- Что ж, товарищ Спасский, нас подозреваете?! Мы — организация солидная, домушеничеством не занимаемся. В ваши дела вообще были вовлечены один-единственный раз — когда послали своего сотрудника в Рейкьявик исследовать стулья. А вас, скорее всего, обчистил приятель, - пересказывал гроссмейстер слова милиционеров.

Спустя некоторое время эта информация подтвердилась. Грабителем оказался старый знакомый, который тайно пробрался в квартиру и вынес оттуда все вплоть до стирального порошка. Ограбление осуществили с подачи властей - таким способом Спасскому дали понять, что на родине спокойной жизни не будет. Спортсмен не стал сопротивляться и в 1976 году уехал во Францию.

источник: «Советский спорт»
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