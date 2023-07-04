Русского шахматиста цинично ограбили по наводке милиции. Он посмел проиграть американцу

Борис Спасский - один из величайших гроссмейстеров в истории. На его счету титул 10-го чемпиона мира и звание заслуженного мастера спорта СССР. Долгое время шахматист был настоящим народным любимцем, однако знаменитый матч против Бобби Фишера навсегда изменил отношение к спортсмену.

За поражение Спасский поплатился… своим имуществом.

Судьбоносный матч

В 1972 году в Рейкьявике состоялся один из самых скандальных финалов в истории шахмат: Бобби Фишер против Бориса Спасского. Правительства обеих стран требовали от своих представителей победы: спорт, как известно, был неотъемлемой частью идеологического противостояния США и СССР.

Трудности возникли еще до начала матча. Фишер требовал, чтобы игру провели в Югославии, тогда как советский шахматист предлагал в качестве принимающей стороны Исландию. Чтобы уговорить американца на поездку в Рейкьявик, его гонорар пришлось увеличить в три раза. На этом Бобби не остановился: во время самого противостояния шахматист продолжал истерить и срываться на окружающих.

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После подобных попыток сорвать матч стало очевидно, что США решили победить грязным путем. Есть предположение, что в команде Спасского присутствовал западный шпион из Эстонии, который сливал информацию о тактике шахматиста, а правительство штатов распорядилось… облучать спортсмена. Об этом свидетельствуют его слова: на протяжении всей дуэли он плохо себя чувствовал.

- Были такие моменты, когда я не мог сосредоточиться, мне что-то необъяснимое мешало. Рационально сформулировать причины потери концентрации я не мог ни тогда, ни сейчас, — вспоминал гроссмейстер в интервью «Большой Москве».

Неизвестно до сих пор, является ли эта история правдивой, но факт остается фактом: Бобби Фишер одержал победу, которой американское правительство воспользовалось с целью унизить СССР. Самого же Спасского стали обвинять в подстроенном проигрыше и западном шпионаже, потому на протяжении всего пребывания в Исландии за ним пристально следили агенты КГБ.

Ограбление по-советски

В партии не посмотрели на несправедливость поражения и решили отомстить спортсмену за репутационный ущерб. Сначала обманом не пускали шахматиста на соревнования: каждый раз на приглашения в Спорткомитете отвечали, что Борис Васильевич болен.

РИА Новости

Этого оказалось мало, и правительство решило превратить жизнь спортсмена в ад. Однажды по пути домой Спасского два раза остановили сотрудники органов и сопроводили до квартиры. Вместе с ними шахматист обнаружил, что его жилище разграблено - милиционеры даже глазом не моргнули.

- Украли видеотехнику, вещи. Разорвали обои — думали, под ними что-то прячу. Больше всего жалко фотоархив. Его бросили в ванну с раствором, сверху сыпанули стиральный порошок. У меня было пять пакетов, распотрошили все, - рассказывал шахматист.

Спасский не стал мириться с таким положением дел и лично пошел к высокопоставленным сотрудникам милиции. Те не стали скрывать содеянного и с издевкой намекнули на состав преступления:

- Что ж, товарищ Спасский, нас подозреваете?! Мы — организация солидная, домушеничеством не занимаемся. В ваши дела вообще были вовлечены один-единственный раз — когда послали своего сотрудника в Рейкьявик исследовать стулья. А вас, скорее всего, обчистил приятель, - пересказывал гроссмейстер слова милиционеров.

Спустя некоторое время эта информация подтвердилась. Грабителем оказался старый знакомый, который тайно пробрался в квартиру и вынес оттуда все вплоть до стирального порошка. Ограбление осуществили с подачи властей - таким способом Спасскому дали понять, что на родине спокойной жизни не будет. Спортсмен не стал сопротивляться и в 1976 году уехал во Францию.