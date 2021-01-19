Магнус Первый. Как Карлсен стал самым богатым киберспортсменом

Рейтинг опубликовал авторитетный сайт Unikrn.com, специализирующийся на ставках на киберспорт. Вот первая десятка:

Помимо Карлсена и Накамуры в список вошел еще один шахматист – американец Уэсли Со, занявший 12-е место с годовым доходом чуть менее 250 тысяч долларов. К сожалению, ни один из россиян, игравший в прошлом году на платформе Chess24 (а это Сергей Карякин, Ян Непомнящий и Даниил Дубов), не вошли в Топ-50, хотя если бы букмекеры посчитали Топ-100, тот же Дубов наверняка в нем засветился бы.

Надо сказать, что Карлсен вовремя сориентировался, запустив с началом пандемии серию онлайн-турниров. Сайт Chess24, кстати, принадлежит норвежцу, и в условиях карантина он по-гроссмейстерски рассчитал комбинацию на несколько ходов вперед: как заработать денег и одновременно продвинуть свою интернет-площадку для игры в шахматы.

В интервью журналу GQ перед стартом первого турнира Магнус заявил, что настало время онлайн-шахмат, поскольку они достаточно универсальны и игра деревянными фигурами на доске ничем не отличается от управления виртуальными фигурами на экранах компьютеров или смартфонов. На самом деле онлайн-турниры – совсем не редкость, но впервые виртуальное соревнование прошло с участием почти всех лидеров рейтинга. Да и призовой фонд, который сумел собрать чемпион мира с помощью спонсоров, – стал самый большим в истории – 250 тысяч долларов за первый турнир, а общая сумма, которую разыграли шахматисты, – миллион долларов.