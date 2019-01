Вишванатан Ананд – о решении Крамника завершить карьеру: Я буду скучать по его сдержанному юмору

- Друг, соперник и конфидент. Один из самых влиятельных шахматистов нашего времени. Его соперничество было постоянным источником вдохновения.

На турнирах я буду скучать по его сдержанному юмору. Влади, желаю тебе всего наилучшего в твоем новом воплощении, - написал Ананд в своем аккаунте Twitter.

Четырнадцатый чемпион мира завоевал титул по шахматам в 2006 году, уже в 2008 он уступил престижное звание Вишванатану Ананду из Индии.

Vlady,a friend,rival and confidant. One of the most influential chess players of our times.His rivalry was a constant inspiration.I will miss his dry humour at tournaments. For me you will always be the Big Vlad from 89. All the best Vlady in your new avatar.#VladimirKramnik