Карлсен выиграл онлайн-турнир своего имени, победив в финале Накамуру

В финальном матче онлайн-турнира по шахматам Magnus Carlsen Invitational действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил американского гроссмейстера Хикару Накамуру. Итоговый счет 2,5:1,5.

Карлсен взял обе партии, играя белыми фигурами, а Накамура – только одну. Четвертая партия завершилась вничью.

Призовой фонд турнира с участием восьмерых гроссмейстеров составил 250 тысяч долларов. 70 тысяч достанутся победителю Карлсену.

Congratulations to World Champion @MagnusCarlsen on winning his own #MagnusInvite tournament after beating Hikaru Nakamura in a thrilling final that ended 2.5:1.5! https://t.co/yWpKIo2mYj #c24live pic.twitter.com/T0S6yH3tbL