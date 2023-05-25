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Тина Тернер заставила рыдать лютых фанатов. Ей обязаны жизнью регби и АПЛ

Легендарная певица собирала на «Маракане» больше людей, чем Пеле и Неймар.
Тина Тернер заставила рыдать лютых фанатов. Ей обязаны жизнью регби и АПЛ
25 мая 2023 20:14
автор: Никита Плохих
автор фото: Getty Images

Вечером 24 мая поклонники всемирно известной певицы Тины Тернер увидели страшную новость: американка после долгого лечения умерла от рака. Ей было 83 года. Королева рок-н-ролла была неравнодушна к спорту. Более того, ее персона оставила в нем неизгладимый след.

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СУПЕРБОУЛЕ И МИРОВОЙ РЕКОРД НА «МАРАКАНЕ»

Тернер часто выступала перед спортивными событиями. Пожалуй, одним из крупнейших ее перфомансов можно считать Супербоул 2000 года. Она спела национальный гимн, а также в перерыве матча выступила вместе с такими знаменитостями, как Фил Коллинз, Кристина Агилера, Энрике Иглесиас и Тони Брэкстон.

Источник фото: Getty Images

Также певица выступала на крупнейших спортивных стадионах планеты. В 1988 году она побила мировой рекорд и попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своему выступлению на стадионе «Маракане» в Рио-де Жанейро. Финал олимпийского турнира по футболу 2016 года собрал на трибунах в три раза меньше болельщиков.

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ ДЛЯ ФАНАТОВ ШЕФФИЛДА

В 2008 году певица с альбомом «Private Dancer» отправилась в свое последнее в карьере турне. Последним в карьере Тернер стало выступление на домашней арене команды «Шеффилд Юнайтед».

Кроме фанатов певицы, на него пришли болельщики местной команды. По ходу всего выступления они запевали кричалку «Юнайтед». Одну из своих последних песен тем вечером Тернер посвятила именно футбольным фанатам. Многие из них были весьма тронуты таким поступком певицы.

ИКОНА РЕГБИ

В 1980-х годах австралийская регбийная лига резко теряла популярность: число телезрителей падало, а собрать полную арену на матчах было почти нереально. Тернер все изменила. Певица снялась в клипе для интро турнира. В нем она представила хит «What You Get Is What You See».

«С тех пор, как в 1989 году началась реклама Тины Тернер, посещаемость игр лиги регби увеличилась более чем в два раза. Телевизионные рейтинги взлетели, и женщины стали посещать игры в большом количестве», — вспоминал репортер CNN Джон Редлер.

Источник фото: Getty Images

В 1990 году Тернер снялась в еще одной рекламе под песню The Best. В ней она сыграла в регби на пляже с главными звездами лиги тех лет. Ролик стал настолько популярным что, что к 30-летнем юбилею в 2020 году лига снова сделала ее заглавной.

Многие отмечали, что Тернер вывела регби на совершенно другой уровень популярности. Одним из них был Кен Артурсон. «С Тиной было приятно иметь дело. Она была профессионалом, энергичной, теплой. Она вывела лигу регби на новый уровень. Это была самая выдающаяся и успешная спортивная маркетинговая кампания, которую я могу вспомнить», — сказал он.

ДУША НОВОЙ ЭРЫ АПЛ

Через несколько лет Тернер вдохновила новых боссов Английской Премьер-лиги. Они создали похожий клип под музыку «Alive and Kicking» рок-группы Simple Minds, которая чем-то напоминала мотив песен Тернер. В этом ролике игроки АПЛ играли в футбол со своими детьми.

Источник фото: Getty Images

С помощью этой рекламной кампании АПЛ смогла привлечь больше семейных зрителей. Таким образом, легендарная певица вдохновила лигу сменить стратегию, которой она придерживается по сей день.

источник: «Советский спорт»
Тина Тернер заставила рыдать лютых фанатов. Ей обязаны жизнью регби и АПЛ
Тина Тернер заставила рыдать лютых фанатов. Ей обязаны жизнью регби и АПЛ
Легендарная певица собирала на «Маракане» больше людей, чем Пеле и Неймар.
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