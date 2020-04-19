«Спартак» с привилегиями. Про Старостина, Белова, Якушева и Черенкова

Сейчас нам не до празднований. Тем не менее ТАСС посвятил юбилею «Спартака» подробную заметку. Начинается она с перечисления «величайших» (это цитата) спортсменов, ковавших славу не менее великому обществу. Из футболистов выделили Игоря Нетто и Федора Черенкова, из хоккеистов такой чести удостоились Борис Майоров и Вячеслав Старшинов.

Не забыли и голос советского спорта - Николая Озерова, назвавшего «Спартак» народной командой. В кратком списке нет футболистов Никиты Симоняна, Евгения Ловчева, Рината Дасаева, хоккеиста Александра Якушева… Двое последних прославили наш спорт за рубежом, а Якушев – и по ту сторону океана.

Спартаковцем быть почетно, даже в наши дни. К спартаковцам приковано повышенное внимание. Их успехи не проходят незамеченными, а порой выпячиваются. Взять хотя бы молодого футбольного вратаря Александра Максименко. Парень только-только обрел уверенность, а его уже в сборную сватают. Хотя совсем недавно он пропускал с центра поля, дарил мячи соперникам. Дасаев на заре карьеры тоже играл с правом на ошибку, но в «Спартаке», сражавшемся за медали. В этот период лишь дважды - в 1978-м и 1988-м - красно-белые остались за пьедесталом. Признание к Дасаеву пришло не сразу – а только после испанского ЧМ-1982.

Черенкова эрзац-историк вообще включил в десятку лучших советских спортсменов. Но разве капитан «Спартака» и сборной Нетто или киевлянин Александр Заваров, купленный «Ювентусом» за сумасшедшие в 1980-е 5 миллионов долларов, были слабее? Или плеймейкер красно-белых Юрий Гаврилов? Черенков, нелишне будет напомнить, хоть и признавался футболистом года (дважды!), ни разу не сыграл за сборную на крупных турнирах.

Другой плодовитый на буквы автор, превративший убийство «Спартака» в сериал, утверждает, что роль начальника команды Николая Старостина в чемпионстве красно-белых в 1987 году, была весомее, чем тренера Константина Бескова. Как можно сравнивать режиссера-постановщика игры с интриганом, которого, к слову именно Бесков вернул в «Спартак», возглавив его после вылета из высшей лиги?! Вернул, кстати, по просьбе своего друга Андрея Старостина, они бок о бок работали в сборной СССР: первый - тренером, второй – начальником команды.

Бесков комплектовал «Спартак» по остаточному принципу, вернул его в класс сильнейших и дважды приводил к чемпионству. При этом тренер, выходец из «Динамо», сохранил погоны, что не давало покоя Николаю Старостину, люто ненавидящему бело-голубых.

Осенью 1987-го умер его младший брат Андрей, и Николай Петрович перешел в атаку на Бескова. В 1988-м тренера из «Спартака» убрали.

А в 1990-м Старостину вручили Золоту звезду Героя Социалистического Труда. Такой чести из спортсменов удостоился только Лев Яшин, да и то за несколько дней до смерти. К тому времени у Николая Петровича уже было два ордена Ленина. И тут Золотая звезда… О ней не мечтали те, кто ковал славу отечественного спорта на международной арене - Анатолий Тарасов и Аркадий Чернышев, Виктор Тихонов, Александр Гомельский и Владимир Кондрашин, Ирина Роднина и Владислав Третьяк, Лариса Латынина и Владимир Сальников…

Ладно бы футбольный «Спартак», где начальствовал Старостин-старший, выиграл еврокубок. Так нет же. В 1970-м красно-белые оконфузились в Кубке европейских чемпионов на глазах товарища Леонида Ильича Брежнева и отвадили генсека от футбола.

Конечно, основатель общества «Спартак» Старостин – герой труда, но в спартаковской системе координат. В футбольном клубе же главенствовал Бесков, принимавший все кадровые решения. К кому пришел проситься назад мастер с большой буквы Вагиз Хидиятуллин? К Бескову - сказал, что был неправ, покинув «Спартак».

Вместе с Черенковым включен в топ-10 баскетболист Александр Белов, игравший за ленинградский «Спартак». Во многом благодаря кассовому художественному фильму «Движение вверх». Посмотрев картину, можно прийти к выводу, что главным творцом сенсационной победы над американцами в олимпийском Мюнхене был именно Белов-младший. Но в финале он набрал 8 очков, тогда как его старший однофамилец Сергей Белов – 20. Все поставили с ног на голову эти три секунды. Решающий мяч, забитый центровым из Ленинграда, из области фантастики. Удивительно, как в противоборстве с двумя американцами Александр ухитрился выловить пролетевший через всю площадку «снаряд» (простите за этот образ). Но будем честны – Белов-младший исправил свою же ошибку, допущенную за десять секунд до сирены. Когда он взял подбор и вместо того, чтобы удерживать мяч, сделал неточную передачу назад на Белова-старшего, организовав контратаку на наше кольцо. К слову, Сергея Белова ФИБА назвала лучшим баскетболистом XX века.

У хоккеиста Александра Якушева нет ордена Ленина, но именно его канадцы называют главным героем советской сборной в Суперсерии-72. Он забил 7 шайб, правда, ни одна из них не стала победной. Полтора года назад Як-15 включили в Зал славы в Торонто. Во многом по протекции члена комитета выборщиков Игоря Ларионова.

Возглавив сборную, Виктор Тихонов вывел всех спартаковцев из состава. Их не было на историческом ЧМ-1978 в Праге, где наши вернули титул, а также в Кубке вызова-1979, где была повержена сборная НХЛ. Якушев в последний момент попал в состав на ЧМ-1979 в Москве. Как говорили, по разнарядке сверху. Очень по этому поводу сокрушался Михаил Варнаков, которого заменил Як-15. В 1979-м форвард «Торпедо» был сильнее Якушева, но против власти не попрешь. «Спартак» должен быть представлен в сборной на домашнем турнире», – решило руководство.

Странно, почему это руководство не вмешалось, когда перед Суперсерией-72 тренер Всеволод Бобров забанил одного из сильнейших на тот момент нападающих Анатолия Фирсова, отдав предпочтение уже завершившему карьеру и возглавившему «Спартак» (в качестве тренера) Вячеславу Старшинову. Ветераны-участники тех матчей считают, что свои 5 шайб Фирсов бы забил, этих голов и не хватило сборной СССР для суммарной победы. Старшинов же появился на пару смен во втором матче в Торонто, только и всего.

Спартаковец – звучит гордо, ко многому обязывает, но дает привилегии. Хотя идол болельщиков красно-белых Егор Титов как-то с горечью признался: «Теперь за ромбик никто умирать не будет».