ТВ-рейтинги: Щербакова разгромила футбол, хоккей и биатлон, но проиграла Загитовой

По данным компании «Медиаскоп», проводящей исследования в городах с населением от ста тысяч человек, трансляции из Челябинска целиком оккупировали топ-5 в хит-параде последнего в уходящем году месяца. Наибольший интерес публики, как всегда, вызвало женское катание, где Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева в минувшую субботу устроили восхитительную битву на уровне выше мировых рекордов. Рейтинги других видов «фигурки» тоже оказались повыше, чем у главного противостояния футбольной РПЛ «Зенит» - «Спартак» и матчей хоккейной сборной на московском этапе Евротура.
Эти свежие события почти полностью вытеснили из десятки лидеров декабря биатлон, доминировавший на экранах в первой половине месяца. Неудачи Александра Логинова и его партнеров по сборной, которые никак не могут прервать безмедальную серию России в Кубке мира, постепенно сказываются на рейтингах.Во время последнего этапа в Хохфильцене лишь одну гонку – мужской масс-старт – смотрели более миллиона человек,да и в этот день биатлонисты чуть не проиграли лыжному КМ с того же канала «Матч ТВ». Разница в их пользу оказалась меньше ста тысяч зрителей, то есть, 0,1 процента от всей аудитории по стране. Еще три-четыре недели назад показатели биатлона были заметно выше.
СПОРТИВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ С НАИБОЛЬШИМ РЕЙТИНГОМ НА РОССИЙСКОМ ТВ
В декабре2020 года (количество зрителей - в тысячах человек)
События
Канал
Дата
Зрители
Рейтинг
Доля
1
Фигурное катание. Чемпионат России.
Женщины. Произвольная программа
Первый
26.12
2077,6
2,9
10,0
2
Фигурное катание. Чемпионат России.
Женщины. Короткая программа
Первый
25.12
2069,6
2,9
11,2
3
Фигурное катание. Чемпионат России.
Мужчины. Произвольная программа
Первый
25.12
1580,8
2,2
11,6
4
Фигурное катание. Чемпионат России.
Показательные выступления
Первый
27.12
1464,6
2,1
8,3
5
Фигурное катание. Чемпионат России.
Пары. Произвольная программа
Первый
26.12
1378,0
1,9
7,9
6
Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
Матч ТВ
13.12
1349,8
1,9
7,1
7
Фигурное катание. Чемпионат России.
Танцы. Произвольная программа
Первый
25.12
1323,3
1,9
10,9
8
Футбол. Чемпионат России.
Зенит – Спартак
Матч ТВ
16.12
1312,2
1,9
6,1
9
Хоккей. Кубок Первого канала.
Россия – Финляндия
Первый
20.12
1281,5
1,8
7,0
10
Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины
Матч ТВ
6.12
1268,1
1,8
6,2
За весь 2020 год
События
Канал
Дата
Зрители
Рейтинг
Доля
1
Хоккей. Молодежный ЧМ.
Финал. Россия – Канада
Первый
5.01
4154,1
5,9
20,9
2
Хоккей. Молодежный ЧМ.
1/2 финала. Россия – Швеция
Первый
4.01
2852,3
4,0
12,8
3
Биатлон. ЧМ. Эстафета. Мужчины
Первый
22.02
2529,4
3,6
14,5
4
Фигурное катание. Гран-при.
Женщины. Произвольная программа
Первый
21.11
2437,0
3,4
11,7
5
Фигурное катание. Гран-при.
Женщины. Короткая программа
Первый
20.11
2318,1
3,3
11,1
6
Биатлон. ЧМ.
Гонка преследования. Мужчины
Первый
16.02
2241,6
3,2
11,4
7
Биатлон. ЧМ. Масс-старт. Мужчины
Первый
23.02
2229,3
3,2
12,2
8
Фигурное катание. Кубок России. Женщины. Произвольная программа
Первый
9.11
2216,2
3,1
11,6
9
Футбол. Лига наций. Венгрия – Россия
Первый
6.09
2150,7
3,0
10,9
10
Футбол. Лига наций. Турция - Россия
Первый
15.11
2128,6
3,0
9,1
Рекорд спортивного декабря по так называемой «доле» - проценту не от всех телевизоров, а от включенных в данное время суток – в субботу установил матч нашей хоккейной «моложежки» с американцами на стартовавшем чемпионате мира: 12,4%, что соответствует одной восьмой. Правда, количество зрителей не превысило полумиллиона. Турнир проходит в Канаде, игра Россия – США начиналась в половине шестого утра по московскому, и встать в такую рань в выходной сумели не все.
Вот год назад, когда моложежный ЧМ принимала Европа, его рейтинги были на порядок выше. В уходящем 2020-м их так никто и не превзошел. Кстати, топ-10 года в декабре изменений не претерпел. Туда не смогли пролезть даже фигуристки во главе с Щербаковой, которым не хватило совсем чуть-чуть, каких-то 50 тысяч человек. Таким образом, челябинский ЧР, несмотря на его вроде бы локальный успех, уступил другим, осенним соревнованиям по тому же виду спорта – прежде всего, московскому Гран-при.
Ну, а самой смотрибельной передачей 2020-го, посвященной «фигурке», стал субботний финал шоу «Ледниковый период». Он начался сразу после трансляции из Челябинска (7 часов фигурного катания подряд на Первом канале, а с учетом хоккейной «молодежки» - почти 12 часов спорта в один день!) и собрал у ТВ-экранов 2,75 миллиона россиян. Все-таки Щербакова пока выиграла только чемпионат России, а «Ледниковый период»-2020 с микрофонами в руках вели чемпионы двух Олимпиад - Алексей Ягудин и Алина Загитова.
Итоги телевизионного года подведем в первых числах января - после того, как станут известны последние декабрьские данные. А вдруг сработает победа наших биатлонистов в позавчерашней Рождественской гонке?