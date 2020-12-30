ТВ-рейтинги: Щербакова разгромила футбол, хоккей и биатлон, но проиграла Загитовой

По данным компании «Медиаскоп», проводящей исследования в городах с населением от ста тысяч человек, трансляции из Челябинска целиком оккупировали топ-5 в хит-параде последнего в уходящем году месяца. Наибольший интерес публики, как всегда, вызвало женское катание, где Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева в минувшую субботу устроили восхитительную битву на уровне выше мировых рекордов. Рейтинги других видов «фигурки» тоже оказались повыше, чем у главного противостояния футбольной РПЛ «Зенит» - «Спартак» и матчей хоккейной сборной на московском этапе Евротура.

Эти свежие события почти полностью вытеснили из десятки лидеров декабря биатлон, доминировавший на экранах в первой половине месяца. Неудачи Александра Логинова и его партнеров по сборной, которые никак не могут прервать безмедальную серию России в Кубке мира, постепенно сказываются на рейтингах.Во время последнего этапа в Хохфильцене лишь одну гонку – мужской масс-старт – смотрели более миллиона человек,да и в этот день биатлонисты чуть не проиграли лыжному КМ с того же канала «Матч ТВ». Разница в их пользу оказалась меньше ста тысяч зрителей, то есть, 0,1 процента от всей аудитории по стране. Еще три-четыре недели назад показатели биатлона были заметно выше.

СПОРТИВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ С НАИБОЛЬШИМ РЕЙТИНГОМ НА РОССИЙСКОМ ТВ

В декабре2020 года (количество зрителей - в тысячах человек)

События Канал Дата Зрители Рейтинг Доля 1 Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Произвольная программа Первый 26.12 2077,6 2,9 10,0 2 Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Короткая программа Первый 25.12 2069,6 2,9 11,2 3 Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Произвольная программа Первый 25.12 1580,8 2,2 11,6 4 Фигурное катание. Чемпионат России. Показательные выступления Первый 27.12 1464,6 2,1 8,3 5 Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Произвольная программа Первый 26.12 1378,0 1,9 7,9 6 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины Матч ТВ 13.12 1349,8 1,9 7,1 7 Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы. Произвольная программа Первый 25.12 1323,3 1,9 10,9 8 Футбол. Чемпионат России. Зенит – Спартак Матч ТВ 16.12 1312,2 1,9 6,1 9 Хоккей. Кубок Первого канала. Россия – Финляндия Первый 20.12 1281,5 1,8 7,0 10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины Матч ТВ 6.12 1268,1 1,8 6,2

За весь 2020 год

События Канал Дата Зрители Рейтинг Доля 1 Хоккей. Молодежный ЧМ. Финал. Россия – Канада Первый 5.01 4154,1 5,9 20,9 2 Хоккей. Молодежный ЧМ. 1/2 финала. Россия – Швеция Первый 4.01 2852,3 4,0 12,8 3 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Мужчины Первый 22.02 2529,4 3,6 14,5 4 Фигурное катание. Гран-при. Женщины. Произвольная программа Первый 21.11 2437,0 3,4 11,7 5 Фигурное катание. Гран-при. Женщины. Короткая программа Первый 20.11 2318,1 3,3 11,1 6 Биатлон. ЧМ. Гонка преследования. Мужчины Первый 16.02 2241,6 3,2 11,4 7 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. Мужчины Первый 23.02 2229,3 3,2 12,2 8 Фигурное катание. Кубок России. Женщины. Произвольная программа Первый 9.11 2216,2 3,1 11,6 9 Футбол. Лига наций. Венгрия – Россия Первый 6.09 2150,7 3,0 10,9 10 Футбол. Лига наций. Турция - Россия Первый 15.11 2128,6 3,0 9,1

Рекорд спортивного декабря по так называемой «доле» - проценту не от всех телевизоров, а от включенных в данное время суток – в субботу установил матч нашей хоккейной «моложежки» с американцами на стартовавшем чемпионате мира: 12,4%, что соответствует одной восьмой. Правда, количество зрителей не превысило полумиллиона. Турнир проходит в Канаде, игра Россия – США начиналась в половине шестого утра по московскому, и встать в такую рань в выходной сумели не все.

Вот год назад, когда моложежный ЧМ принимала Европа, его рейтинги были на порядок выше. В уходящем 2020-м их так никто и не превзошел. Кстати, топ-10 года в декабре изменений не претерпел. Туда не смогли пролезть даже фигуристки во главе с Щербаковой, которым не хватило совсем чуть-чуть, каких-то 50 тысяч человек. Таким образом, челябинский ЧР, несмотря на его вроде бы локальный успех, уступил другим, осенним соревнованиям по тому же виду спорта – прежде всего, московскому Гран-при.

Ну, а самой смотрибельной передачей 2020-го, посвященной «фигурке», стал субботний финал шоу «Ледниковый период». Он начался сразу после трансляции из Челябинска (7 часов фигурного катания подряд на Первом канале, а с учетом хоккейной «молодежки» - почти 12 часов спорта в один день!) и собрал у ТВ-экранов 2,75 миллиона россиян. Все-таки Щербакова пока выиграла только чемпионат России, а «Ледниковый период»-2020 с микрофонами в руках вели чемпионы двух Олимпиад - Алексей Ягудин и Алина Загитова.

Итоги телевизионного года подведем в первых числах января - после того, как станут известны последние декабрьские данные. А вдруг сработает победа наших биатлонистов в позавчерашней Рождественской гонке?