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ТВ-рейтинги: Щербакова разгромила футбол, хоккей и биатлон, но проиграла Загитовой
30 декабря 20:17
автор: Лев Тигай

ТВ-рейтинги: Щербакова разгромила футбол, хоккей и биатлон, но проиграла Загитовой

Опубликованы телерейтинги минувшей недели. Наибольшую зрительскую аудиторию за весь спортивный декабрь собрал чемпионат России по фигурному катанию.

По данным компании «Медиаскоп», проводящей исследования в городах с населением от ста тысяч человек, трансляции из Челябинска целиком оккупировали топ-5 в хит-параде последнего в уходящем году месяца. Наибольший интерес публики, как всегда, вызвало женское катание, где Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева в минувшую субботу устроили восхитительную битву на уровне выше мировых рекордов. Рейтинги других видов «фигурки» тоже оказались повыше, чем у главного противостояния футбольной РПЛ «Зенит» - «Спартак» и матчей хоккейной сборной на московском этапе Евротура.

Эти свежие события почти полностью вытеснили из десятки лидеров декабря биатлон, доминировавший на экранах в первой половине месяца. Неудачи Александра Логинова и его партнеров по сборной, которые никак не могут прервать безмедальную серию России в Кубке мира, постепенно сказываются на рейтингах.Во время последнего этапа в Хохфильцене лишь одну гонку – мужской масс-старт – смотрели более миллиона человек,да и в этот день биатлонисты чуть не проиграли лыжному КМ с того же канала «Матч ТВ». Разница в их пользу оказалась меньше ста тысяч зрителей, то есть, 0,1 процента от всей аудитории по стране. Еще три-четыре недели назад показатели биатлона были заметно выше.

СПОРТИВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ С НАИБОЛЬШИМ РЕЙТИНГОМ НА РОССИЙСКОМ ТВ

В декабре2020 года (количество зрителей - в тысячах человек)

События

Канал

Дата

Зрители

Рейтинг

Доля

1

Фигурное катание. Чемпионат России.

Женщины. Произвольная программа

Первый

26.12

2077,6

2,9

10,0

2

Фигурное катание. Чемпионат России.

Женщины. Короткая программа

Первый

25.12

2069,6

2,9

11,2

3

Фигурное катание. Чемпионат России.

Мужчины. Произвольная программа

Первый

25.12

1580,8

2,2

11,6

4

Фигурное катание. Чемпионат России.

Показательные выступления

Первый

27.12

1464,6

2,1

8,3

5

Фигурное катание. Чемпионат России.

Пары. Произвольная программа

Первый

26.12

1378,0

1,9

7,9

6

Биатлон. Кубок мира.

Эстафета. Мужчины

Матч ТВ

13.12

1349,8

1,9

7,1

7

Фигурное катание. Чемпионат России.

Танцы. Произвольная программа

Первый

25.12

1323,3

1,9

10,9

8

Футбол. Чемпионат России.

Зенит – Спартак

Матч ТВ

16.12

1312,2

1,9

6,1

9

Хоккей. Кубок Первого канала.

Россия – Финляндия

Первый

20.12

1281,5

1,8

7,0

10

Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования. Женщины

Матч ТВ

6.12

1268,1

1,8

6,2

За весь 2020 год

События

Канал

Дата

Зрители

Рейтинг

Доля

1

Хоккей. Молодежный ЧМ.

Финал. Россия – Канада

Первый

5.01

4154,1

5,9

20,9

2

Хоккей. Молодежный ЧМ.

1/2 финала. Россия – Швеция

Первый

4.01

2852,3

4,0

12,8

3

Биатлон. ЧМ. Эстафета. Мужчины

Первый

22.02

2529,4

3,6

14,5

4

Фигурное катание. Гран-при.

Женщины. Произвольная программа

Первый

21.11

2437,0

3,4

11,7

5

Фигурное катание. Гран-при.

Женщины. Короткая программа

Первый

20.11

2318,1

3,3

11,1

6

Биатлон. ЧМ.

Гонка преследования. Мужчины

Первый

16.02

2241,6

3,2

11,4

7

Биатлон. ЧМ. Масс-старт. Мужчины

Первый

23.02

2229,3

3,2

12,2

8

Фигурное катание. Кубок России. Женщины. Произвольная программа

Первый

9.11

2216,2

3,1

11,6

9

Футбол. Лига наций. Венгрия – Россия

Первый

6.09

2150,7

3,0

10,9

10

Футбол. Лига наций. Турция - Россия

Первый

15.11

2128,6

3,0

9,1

Рекорд спортивного декабря по так называемой «доле» - проценту не от всех телевизоров, а от включенных в данное время суток – в субботу установил матч нашей хоккейной «моложежки» с американцами на стартовавшем чемпионате мира: 12,4%, что соответствует одной восьмой. Правда, количество зрителей не превысило полумиллиона. Турнир проходит в Канаде, игра Россия – США начиналась в половине шестого утра по московскому, и встать в такую рань в выходной сумели не все.

Вот год назад, когда моложежный ЧМ принимала Европа, его рейтинги были на порядок выше. В уходящем 2020-м их так никто и не превзошел. Кстати, топ-10 года в декабре изменений не претерпел. Туда не смогли пролезть даже фигуристки во главе с Щербаковой, которым не хватило совсем чуть-чуть, каких-то 50 тысяч человек. Таким образом, челябинский ЧР, несмотря на его вроде бы локальный успех, уступил другим, осенним соревнованиям по тому же виду спорта – прежде всего, московскому Гран-при.

Ну, а самой смотрибельной передачей 2020-го, посвященной «фигурке», стал субботний финал шоу «Ледниковый период». Он начался сразу после трансляции из Челябинска (7 часов фигурного катания подряд на Первом канале, а с учетом хоккейной «молодежки» - почти 12 часов спорта в один день!) и собрал у ТВ-экранов 2,75 миллиона россиян. Все-таки Щербакова пока выиграла только чемпионат России, а «Ледниковый период»-2020 с микрофонами в руках вели чемпионы двух Олимпиад - Алексей Ягудин и Алина Загитова.

Итоги телевизионного года подведем в первых числах января - после того, как станут известны последние декабрьские данные. А вдруг сработает победа наших биатлонистов в позавчерашней Рождественской гонке?

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