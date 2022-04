Объявлены победители V премии Sport Business Awards

ЛАУРЕАТЫ V ПРЕМИИ SPORT BUSINESS AWARDS

• Арена года – «Белгород-Арена»

• Горнолыжный комплекс года – «Красная поляна»

• Девелопер года – «Инград»

• Ивент-агентство года – We are in sports

• Креатив года – ФК «Рубин» (песня «СуперГуд»)

• Ледовая арена года – «Кузбасс»

• Менеджер года – Ксения Шойгу, президент Федерации триатлона России

• «Невоспетые герои» – Event Safety

• Площадка года – «Айка» (Норильск)

• Проектное бюро года – «Метрополис»

• Производитель года – «Кенгуру.про»

• Прорыв года – «Лига героев»

• Спонсорская интеграция года – «Инград»/Ironstar

• Спортивное событие года – Чемпионат мира по пляжному футболу

• Спортивный журналист года – Нобель Арустамян

• Спортивный регион года – Санкт-Петербург

• Стадион года – «Калининград»

• Стартап года – «Юнибор»

• Строительная организация года – «Рампстрой»

• Технология года – Ice Grid («Формула льда»)

• ESG-проект года – Спортивный клуб «Лукойл»

• IT-решение года – Цифровая платформа для академии ФК «Динамо» (Москва)

• Matchday года – ФК «Динамо» (Москва)

• SMM года – ФК «Рубин»

Спецприз Ассоциации по развитию корпоративного спорта «За вклад в развитие корпоративного спорта» получила госкорпорация «Ростех».

Холдинг «СБК» в собственной спецноминации «Проект года» наградил международный спортивный проект «Игры будущего».

Директор по маркетингу BetBoom Петр Кипа получил приз как лучший член жюри.

На церемонии SBA присутствовали более 500 ведущих игроков отечественной спортивной индустрии – топ-менеджеры, представители исполнительной власти, СМИ, звезды спорта:

олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова, фигуристка, призер Олимпийских игр, чемпионата мира и Европы Евгения Медведева, чемпион мира, олимпийский призер, президент федерации плавания Москвы Евгений Коротышкин, биатлонист, призер Олимпийский игр, чемпион мира Николай Круглов, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, 11-кратная чемпионка мира Влада Чигирева, баскетболист Виктор Кейру, генеральный менеджер ПБК «Локомотив-Кубань» Алексей Саврасенко, общественный деятель, комментатор, боксер Григорий Дрозд и многие другие.

Вручению наград предшествовали месяцы кропотливой работы. На соискание премии поступило рекордное число заявок – 698, 138 из них были отобраны в шорт-лист. Лауреатов профессионального конкурса в 24 номинациях определяло независимое жюри, в состав которого вошли более 100 признанных специалистов отрасли.

Управляющий партнер и главный редактор «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг» Елена Савраева на церемонии отметила, что в этом году было больше заявок, «потому что нам доверяют». «Мы хотели поддержать, объединить, мы хотели, чтобы была возможность пообщаться. Это пятая премия, и я надеюсь, что шестая, седьмая, десятая будут еще лучше», – сказала Елена. Она поблагодарила партнеров SBA, подчеркнув, что «это совершенно частная, совершенно честная премия».

Выступая на церемонии, первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров назвал премию знаковым событием и выразил уверенность, что эти награды послужат стимулом для дальнейшего развития спорта в стране.

«Мы переживаем непростые времена, наша задача – объединиться и вместе двигаться вперед, и сегодняшнее мероприятие это подтверждает», – сказал Кадыров. По его мнению, победителям Sport Business Awards будет проще «двигать дальше свои проекты, масштабировать и транслировать их в регионы».

Прославленная гимнастка, первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина поблагодарила организаторов и сказала, что «сегодня спортивной индустрии как никогда нужны не только медали, очки и победы на турнирах, но и такие награды, как SBA».

Заместитель генерального директора по маркетингу БК «Лига Ставок» Игорь Столяров подчеркнул, что конкуренция при отборе номинантов была потрясающей. «Мы со Sport Business Awards дружим очень давно, рады участвовать в премии и продолжаем поддерживать спорт даже в это нелегкое время», – добавил Столяров.