Мэр Лос-Анджелеса: Спортивных соревнований со зрителями не будет в городе до 2021 года Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил, что спортивные мероприятия вернутся в город не раньше следующего года.

- Я думаю, что мы должны быть готовы к этому. Вероятно, до конца этого года. Надеюсь, что мы сможем смотреть спортивные мероприятия без зрителей по телевизору, - приводит слова Гарсетти журналист CNN Джон Пассантино.

Также Гарсетти отметил: сложно представить возобновление каких-либо соревнований и массовых мероприятий в городе без проведения вакцинации, либо до тех пор, пока у общества не будет выработан иммунитет к коронавирусу.