Мэр Лос-Анджелеса: Спортивных соревнований со зрителями не будет в городе до 2021 года

- Я думаю, что мы должны быть готовы к этому. Вероятно, до конца этого года. Надеюсь, что мы сможем смотреть спортивные мероприятия без зрителей по телевизору, - приводит слова Гарсетти журналист CNN Джон Пассантино.

Также Гарсетти отметил: сложно представить возобновление каких-либо соревнований и массовых мероприятий в городе без проведения вакцинации, либо до тех пор, пока у общества не будет выработан иммунитет к коронавирусу.

Los Angeles Mayor Garcetti confirms to CNN that concerts and sporting events with audiences may not be allowed to return to the city until 2021.



“I think we should be prepared for that,” he says. “Probably not for the rest of this year.»