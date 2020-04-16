Мэр Лос-Анджелеса: Спортивных соревнований со зрителями не будет в городе до 2021 года - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 апреля 2020 10:31Хроника

Мэр Лос-Анджелеса: Спортивных соревнований со зрителями не будет в городе до 2021 года

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил, что спортивные мероприятия вернутся в город не раньше следующего года.

- Я думаю, что мы должны быть готовы к этому. Вероятно, до конца этого года. Надеюсь, что мы сможем смотреть спортивные мероприятия без зрителей по телевизору, - приводит слова Гарсетти журналист CNN Джон Пассантино.

Также Гарсетти отметил: сложно представить возобновление каких-либо соревнований и массовых мероприятий в городе без проведения вакцинации, либо до тех пор, пока у общества не будет выработан иммунитет к коронавирусу.

Фуркад пытается влюбить в себя Россию. И обещает приехать в гости Француз попрощался со спортом, но не готов проститься с российскими фанатами. На днях он заявил, что приедет в нашу страну. Правда, непонятно, для чего. 03.04.2020 10:00 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
«Позвони Логинову, у тебя же есть его номер». Фуркада обвинили во вранье о допинге Мартен Фуркад: Пожелал Логинову в будущем принимать только правильные решения Спортивный психолог: В последнем сезоне Фуркаду было трудно показывать свой лучший результат
Матчи, которые хочется пересмотреть. Пока сидим дома. Часть II В понедельник «Советский спорт» предложил семь матчей с участием сборной России из 15-ти, которые рекомендовал показать на «Матч ТВ» в ближайшие две недели. 14.04.2020 21:00 Хоккей Домрачев Владислав
Самый скандальный спорт в России. Почему биатлон, а не что-то другое? После открытого письма ветеранов и тренеров, призвавших к отставке президента СБР Владимира Драчева, возник вопрос: как вышло, что именно биатлон у нас трясет чаще всего? 02.04.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
С «шутами» будут шутки плохи, «Динамо» станет новым грандом. Оцениваем команды Запада Мы продолжаем оценивать кадровые изменения клубов КХЛ. Сегодня речь о середняках, готовых замахнуться на лидерство, – «Йокерите» и московском «Динамо». 15.04.2020 16:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Михайлов выбил сотню. О фантастическом рекорде сборной СССР на ЧМ 15 апреля 1973 года завершился чемпионат мира в Москве. Хозяева выиграли все матчи, забив 100 голов. Пусть кто-нибудь попробует приблизиться к этому результату. 15.04.2020 12:00 Хоккей Домрачев Владислав
Лучшие центры мира. Топ-16. Гретцки – первый с конца Виталий Славин составил свой рейтинг лучших центрфорвардов в истории хоккея. 13.04.2020 18:00 Хоккей Славин Виталий
Можно бесконечно долго смотреть, как горит огонь, как течет вода – и на его игру Спойлер – это не Гретцки. Рейтинг центров НХЛ. Топ-16. Часть II 14.04.2020 22:30 Хоккей Славин Виталий
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
11:32 Футбол Игорь Акинфеев: Думаю, в скором времени футбола точно ждать не придется (видео)
11:32 Футбол Денис Глушаков: Хотел ударить Широкова, попал по Мамаеву
11:16 Футбол «Барселона» обозначила приоритетную цель клуба на трансферном рынке
10:54 Хроника Число заражений, смертей, выздоровлений от коронавируса. Статистика на 16 апреля
10:53 Легкая атлетика Елена Исинбаева избрана председателем комиссии спортсменов ВФЛА
10:31 Хроника Мэр Лос-Анджелеса: Спортивных соревнований со зрителями не будет в городе до 2021 года
10:13 Футбол Криштиану Роналду: Пришло время учиться
10:00 Футбол Жоау Мариу попал в сферу интересов «Марселя»
09:47 ММА UFC запускает в России видеосервис UFC Fight Pass
09:41 Футбол Бывший вице-президент «Барселоны»: Думаю, что Неймар может вернуться в команду ближайшим летом
09:21 Футбол Бывший вице-президент «Барселоны»: Думаю, что Месси продлит соглашение с клубом
09:02 Фигурное катание Cosmopolitan опубликовал видео со съемок Загитовой на обложку журнала
08:44 Футбол «Бавария» предложит «Манчестер Сити» 80 миллионов евро за переход Сане
08:27 Футбол Андрей Аршавин: Согласен, что Канчельскис является лучшим российским легионером в истории АПЛ
08:15 ММА Олейник оценил состав участников турнира UFC 250
00:00 Футбол Источник: «Барселона» отказалась от трансфера Мартинеса из-за финансовых проблем
00:00 Хроника Смотрите в 21.30 в Instagram прямой эфир Николая Яременко и Алексея Андронова
23:39 ММА Дацик, арестованный за незаконное пересечение границы, собирается вернуться в MMA в нынешнем году
23:26 Футбол Главный тренер «Галатасарая» Терим победил коронавирус
23:16 Футбол В Германии запретили массовые мероприятия до 31 августа, но чемпионат могут доиграть без зрителей
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
В Волгограде подтвержден 47-й случай заражения коронавирусом
Некуда бежать: как самоизоляция повлияла на уровень преступности в Башкирии
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Число зараженных коронавирусом в Татарстане достигло 128 человек
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика