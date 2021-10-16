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Самые памятные разовые ливреи в «Формуле-1» за десять лет
16 октября 10:00
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Twitter Red Bull Racing Honda

Самые памятные разовые ливреи в «Формуле-1» за десять лет

Для Гран-при Турции команда «Ред Булл» перекрасила машины в непривычный для нее белый цвет в честь своего поставщика силовых установок. Такие случаи бывают в «Формуле-1» редко. В этом материале вспоминаем самые интересные разовые и тестовые ливреи команд за последнее десятилетие.

«РЕД БУЛЛ». ГРАН-ПРИ ТУРЦИИ 2021

Австрийская команда с помощью такой окраски поблагодарила «Хонду», сотрудничество с которой прекращает по завершении сезона. Изначально в «Ред Булле» хотели стартовать в белом на Гран-при Японии, но этот этап отменили, а его место в календаре как раз заняла Турция.

В Стамбуле Макс Ферстаппен и Серхио Перес заняли второе и третье места.

«МАКЛАРЕН». ГРАН-ПРИ МОНАКО 2021

В рамках сотрудничества в компанией Gulf «Макларен» добавила на свою машину белого цвета. Ливрея понравилась болельщикам, многие из которых хотели бы сохранить такую окраску до конца сезона. В Монако Ландо Норрис финишировал на бело-оранжевом MCL35M на третьем месте.

Данная ливрея является отсылкой к «Макларенам», выступавшим в цветах Gulf в Ле-Мане в 1990-е годы.

«ФЕРРАРИ». ГРАН-ПРИ ТОСКАНЫ 2020

В прошлом году «Феррари» показала свой худший результат в Кубке конструкторов за 40 лет, но отметилась запоминающейся ливреей на своей 1000-й гонке в «Формуле-1». Окраска получила название «бургундской».

Бордовый цвет был у первого гоночного автомобиля «Феррари» 125 S, дебютировавшего на трассе в Пьяченце в 1947 году.

«МЕРСЕДЕС». ГРАН-ПРИ ГЕРМАНИИ 2019

На домашнем этапе в Хоккенхайме «Мерседес» отмечал 125-летие своих выступлений в автоспорте. Переднюю часть W10 перекрасили в белый цвет, который использовался на гоночных машинах немецкой команды до того, как ее классическим окрасом стал серебряный.

Но результаты этапа оказались для «Мерседеса» провальными. Валттери Боттас попал в аварию, а Льюис Хэмилтон дважды вылетал с трассы и стал только девятым.

«РЕД БУЛЛ». ГРАН-ПРИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 2012

«Ред Булл» поместил на свои машины фотографий людей, пожертвовавших деньги благотворительной организации Wings For Life. Она спонсирует исследования спинного мозга, изучение болезней и травм, связанных с этим органом. Команда уже проводила подобную акцию в 2007-м, но тогда использовала белый цвет.

В 2012-м Марк Уэббер выиграл гонку в Сильверстоуне, и эта победа оказалась последней для него в «Формуле-1».

«АЛЬФА РОМЕО». ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ 2021

На домашнем для марки «Альфа Ромео» этапе команда добавила зеленого на машины, перекрасившись в цвета итальянского флага. Хотя ливрея не поменялись кардинально, эта вставка оказалась довольно удачной.

«РЕД БУЛЛ». ПРЕДСЕЗОННЫЕ ТЕСТЫ 2015

Возможно эта самая знаменитая ливрея для тестов в «Формуле-1». Камуфляжная окраска должна была скрыть аэродинамические элементы RB11 от посторонних глаз. Но это не помогло. В сезоне-2015 «Ред Булл» не выиграл ни одной гонки и стал только четвертым в Кубке конструкторов.

«АЛЬФА РОМЕО». СЪЕМОЧНЫЕ ДНИ 2019 И 2020

Обычно предсезонные тесты в «Формуле-1» начинаются вскоре после празднования Дня святого Валентина 14 февраля. И «Альфа Ромео» дважды назначала на эту дату съемочный день на трассе во Фьорано. Машины команды выезжали на трек в специальной праздничной окраске.

«РЕД БУЛЛ». ПРЕДСЕЗОННЫЕ ТЕСТЫ 2018 И 2019

Спустя несколько лет после первого успеха камуфляжного дизайна в «Ред Булле» возвращались к этой идее. В 2018 году команда на тестах использовала синий камуфляж, а в 2019-м красный.

«МАКЛАРЕН». ГРАН-ПРИ АБУ-ДАБИ 2018

В сезоне-2021 Фернандо Алонсо вернулся в «Формулу-1» в составе «Альпин». А три года назад, когда испанец покидал серию, «Макларен» подготовил специальную ливрею в его честь. Заднюю часть машины окрасили в цвета, которые Алонсо использует на своем шлеме. Но тогда в Абу-Даби Фернандо остался за пределами топ-10.

источник: «Советский спорт»
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