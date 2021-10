Самые памятные разовые ливреи в «Формуле-1» за десять лет

Throwback Monday to this year's McLaren MCL35M Gulf livery for Monaco GP 🇲🇨 which was combined with a P3 podium finish from Lando✨ It was @McLarenF1 4️⃣9️⃣0️⃣th Podium in #F1 #McLarenMonday #McLarenTeam pic.twitter.com/nvmCRE70fK

Данная ливрея является отсылкой к «Макларенам», выступавшим в цветах Gulf в Ле-Мане в 1990-е годы.

«ФЕРРАРИ». ГРАН-ПРИ ТОСКАНЫ 2020

Ferrari 100th Race Special Livery | Sebastian Vettel pic.twitter.com/12aQcJCc0A — Posterciniz (@SporPoster) September 16, 2020

В прошлом году «Феррари» показала свой худший результат в Кубке конструкторов за 40 лет, но отметилась запоминающейся ливреей на своей 1000-й гонке в «Формуле-1». Окраска получила название «бургундской».

Бордовый цвет был у первого гоночного автомобиля «Феррари» 125 S, дебютировавшего на трассе в Пьяченце в 1947 году.

«МЕРСЕДЕС». ГРАН-ПРИ ГЕРМАНИИ 2019

MERCEDES 125 COMMEMORATIVE GERMANY GP LIVERY



Another recent special livery is this one from @MercedesAMGF1, celebrating their 125 anniversary at the 2019 Germany GP



As we all know... This one didn’t gave them the luck that they needed at that day... 🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/dYeYqTGF52 — Maldonado Zueiro 🇻🇪🇧🇷 #TurkishGP (@MaldonadoZueiro) September 26, 2020

На домашнем этапе в Хоккенхайме «Мерседес» отмечал 125-летие своих выступлений в автоспорте. Переднюю часть W10 перекрасили в белый цвет, который использовался на гоночных машинах немецкой команды до того, как ее классическим окрасом стал серебряный.

Но результаты этапа оказались для «Мерседеса» провальными. Валттери Боттас попал в аварию, а Льюис Хэмилтон дважды вылетал с трассы и стал только девятым.

«РЕД БУЛЛ». ГРАН-ПРИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 2012

The wings for life livery from Silverstone 2012, fans submitted a selfie to make up the livery of the red bull pic.twitter.com/7SNlwzQlHU — Robert :) (@OSR_Bopop) October 6, 2021

«Ред Булл» поместил на свои машины фотографий людей, пожертвовавших деньги благотворительной организации Wings For Life. Она спонсирует исследования спинного мозга, изучение болезней и травм, связанных с этим органом. Команда уже проводила подобную акцию в 2007-м, но тогда использовала белый цвет.

В 2012-м Марк Уэббер выиграл гонку в Сильверстоуне, и эта победа оказалась последней для него в «Формуле-1».

«АЛЬФА РОМЕО». ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ 2021

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) - 2021 Italian GP 🇮🇹 pic.twitter.com/mCPtN9wPLz — Fillipe 🇮🇱 (@suaaltezareal_) September 11, 2021

На домашнем для марки «Альфа Ромео» этапе команда добавила зеленого на машины, перекрасившись в цвета итальянского флага. Хотя ливрея не поменялись кардинально, эта вставка оказалась довольно удачной.

«РЕД БУЛЛ». ПРЕДСЕЗОННЫЕ ТЕСТЫ 2015

Возможно эта самая знаменитая ливрея для тестов в «Формуле-1». Камуфляжная окраска должна была скрыть аэродинамические элементы RB11 от посторонних глаз. Но это не помогло. В сезоне-2015 «Ред Булл» не выиграл ни одной гонки и стал только четвертым в Кубке конструкторов.

«АЛЬФА РОМЕО». СЪЕМОЧНЫЕ ДНИ 2019 И 2020

The 2019 Alfa Romeo car in a special livery on track at Fiorano #F1 pic.twitter.com/03SpQ5Dcw6 — Scott Rose (@srose93) February 14, 2019

Special livery for Valentine's Day 😍 Kimi Raikkonen takes the new @alfaromeoracing for a spin #F1 pic.twitter.com/FgMNSB8ZzZ — F1 Australian Grand Prix (@ausgrandprix) February 15, 2020

Обычно предсезонные тесты в «Формуле-1» начинаются вскоре после празднования Дня святого Валентина 14 февраля. И «Альфа Ромео» дважды назначала на эту дату съемочный день на трассе во Фьорано. Машины команды выезжали на трек в специальной праздничной окраске.

«РЕД БУЛЛ». ПРЕДСЕЗОННЫЕ ТЕСТЫ 2018 И 2019

An appetite for disruption in 2018 👊

Introducing the #RB14 👉 https://t.co/gdQRXmhHyq pic.twitter.com/qdS2Vy9YwG — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) February 19, 2018

Here's your first glimpse of the #RB15 👀 🙌 pic.twitter.com/7yrOgTuizg — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) February 13, 2019

Спустя несколько лет после первого успеха камуфляжного дизайна в «Ред Булле» возвращались к этой идее. В 2018 году команда на тестах использовала синий камуфляж, а в 2019-м красный.

«МАКЛАРЕН». ГРАН-ПРИ АБУ-ДАБИ 2018

Thanks @Mclaren for the special livery. Love it 😍💙❤️💛 pic.twitter.com/K5DUYhODmH — Fernando Alonso (@alo_oficial) November 21, 2018

В сезоне-2021 Фернандо Алонсо вернулся в «Формулу-1» в составе «Альпин». А три года назад, когда испанец покидал серию, «Макларен» подготовил специальную ливрею в его честь. Заднюю часть машины окрасили в цвета, которые Алонсо использует на своем шлеме. Но тогда в Абу-Даби Фернандо остался за пределами топ-10.