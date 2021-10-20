Модный приговор. Наряды Льюиса Хэмилтона

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон выделяется не только результатами на трассе, но и за ее пределами. Британец в свободное время часто посещает показы известных модельеров, а еще любит удивить публику провокационными костюмами. Ниже небольшая подборка его нарядов на гоночных трассах и официальных мероприятиях.
В синем на Гран-при Турции 2021.
На Met Gala — ежегодном мероприятии по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке.
В Зандворте.
Парень с городских окраин.
Перед возобновлением чемпионата после летнего перерыва.
В Австрии.
Прозрачная футболка с рисунком.
Термочехол тоже можно носить стильно.
На Гран-при Абу-Даби 2020.
Прогулка с собакой в Имоле.
В Муджелло.
Оптимизм.
На Met Gala 2019.
lewis hamilton knows how to dress well!!! pic.twitter.com/epnCw0ZE35— luana (@sergirobertw) September 12, 2021
И это только малая часть одежды Льюиса. Интересно, есть ли у него костюмохранилище?