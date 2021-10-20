Модный приговор. Наряды Льюиса Хэмилтона

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон выделяется не только результатами на трассе, но и за ее пределами. Британец в свободное время часто посещает показы известных модельеров, а еще любит удивить публику провокационными костюмами. Ниже небольшая подборка его нарядов на гоночных трассах и официальных мероприятиях.

Источник фото: Instagram Льюиса Хэмилтона

В синем на Гран-при Турции 2021.

Источник фото: Instagram Льюиса Хэмилтона

На Met Gala — ежегодном мероприятии по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке.

Источник фото: Instagram Льюиса Хэмилтона

В Зандворте.

Источник фото: Instagram Льюиса Хэмилтона

Парень с городских окраин.

Источник фото: Instagram Льюиса Хэмилтона

Перед возобновлением чемпионата после летнего перерыва.

Источник фото: Instagram Льюиса Хэмилтона

В Австрии.

Источник фото: Instagram Льюиса Хэмилтона

Прозрачная футболка с рисунком.

Источник фото: Instagram Льюиса Хэмилтона

Термочехол тоже можно носить стильно.

Источник фото: Instagram Льюиса Хэмилтона

На Гран-при Абу-Даби 2020.

Источник фото: Instagram Льюиса Хэмилтона

Прогулка с собакой в Имоле.

Источник фото: Instagram Льюиса Хэмилтона

В Муджелло.

Источник фото: Instagram Льюиса Хэмилтона

Оптимизм.

Источник фото: Instagram Льюиса Хэмилтона

На Met Gala 2019.

lewis hamilton knows how to dress well!!! pic.twitter.com/epnCw0ZE35 — luana (@sergirobertw) September 12, 2021

И это только малая часть одежды Льюиса. Интересно, есть ли у него костюмохранилище?