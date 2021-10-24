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Ферстаппен не позволил Хэмилтону взять поул в Остине
24 октября 02:06
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Twitter Formula 1

Ферстаппен не позволил Хэмилтону взять поул в Остине

Лидеры чемпионата мира стартуют на Гран-при США с первого ряда.

Прогнозы, которые говорили о преимуществе «Мерседеса» на «Ред Буллом» в Остине не сбылись. По крайней мере, в квалификации. В третьем сегменте Макс Ферстаппен с разницей в более чем две десятых секунды обыграл Льюиса Хэмилтона в обеих попытках. Для нидерландца это уже девятый поул в сезоне-2022.

Теперь двух лидеров чемпионата ждет очное противостояние на старте гонке. И оно может быть очень жарким. По ходу сезона Хэмилтон с Ферстаппеном сталкивались дважды, их борьба становится все острее. Уже в Остине по ходу второй тренировки дело дошло до ругани в радиоэфире и демонстрации среднего пальца.

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С третьей позиции на трассе Америк стартует другой пилот «Ред Булла» Серхио Перес, которого в Техасе поддерживают многочисленные мексиканские болельщики. По итогам первой попытки в финальном сегменте квалификации он даже получил промежуточный поул. Но во второй не смог угнаться за Максом и Льюисом.

Любопытна ситуация с Валттери Боттасом. Ему в третий раз в последних четырех гонках заменили элементы силовой установки. На этот раз блок цилиндров с двигателем внутреннего сгорания. За это он получит штраф в пять мест на решетке. Его четвертая позиция в квалификации станет девятой на старте, если не будет новых наказаний.

Интересно, что у финна в запасе есть еще два двигателя, которые прошли небольшую гоночную дистанцию. Боттас мог бы использовать их без штрафов, но «Мерседес» предпочитает ставить новые моторы. Вероятно, силовые установки или сопутствующие детали на машине финна сейчас проходят своеобразные тесты в боевых условиях. Напомним, что со следующего сезона в Формуле 1 вводится запрет на развитие двигателей.

«Макларен», несмотря на хорошие результаты в тренировках, в квалификации уступил не только лидерам, но и «Феррари». Команды сражаются за третье место в Кубке конструкторов, и пока британский коллектив опережает итальянский на 7,5 очка. Также в топ-10 в Техасе попали оба пилота «Альфа Таури».

У Никиты Мазепина на незнакомой трассе в течение уикенда были проблемы с удержанием машины в границах трека. Он постоянно выезжал за белые линии, и его время часто аннулировали. Россиянин в итоге показал в квалификации только 20-й результат.

Впрочем, на решетке он будет не последним. Еще до начала квалификации объявили о сменах элементов силовой установки Себастьян Феттель, Фернандо Алонсо и Джордж Расселл. В гонке они должны стартовать позади россиянина.

источник: «Советский спорт»
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