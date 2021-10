Ферстаппен не позволил Хэмилтону взять поул в Остине

Интересно, что у финна в запасе есть еще два двигателя, которые прошли небольшую гоночную дистанцию. Боттас мог бы использовать их без штрафов, но «Мерседес» предпочитает ставить новые моторы. Вероятно, силовые установки или сопутствующие детали на машине финна сейчас проходят своеобразные тесты в боевых условиях. Напомним, что со следующего сезона в Формуле 1 вводится запрет на развитие двигателей.

«Макларен», несмотря на хорошие результаты в тренировках, в квалификации уступил не только лидерам, но и «Феррари». Команды сражаются за третье место в Кубке конструкторов, и пока британский коллектив опережает итальянский на 7,5 очка. Также в топ-10 в Техасе попали оба пилота «Альфа Таури».

That was qualifying at its dramatic best!



Max Verstappen and Lewis Hamilton lock out the front row for the seventh time this season#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/Mb7NjkmlKp