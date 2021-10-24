Ферстаппен не позволил Хэмилтону взять поул в Остине

Прогнозы, которые говорили о преимуществе «Мерседеса» на «Ред Буллом» в Остине не сбылись. По крайней мере, в квалификации. В третьем сегменте Макс Ферстаппен с разницей в более чем две десятых секунды обыграл Льюиса Хэмилтона в обеих попытках. Для нидерландца это уже девятый поул в сезоне-2022.

Теперь двух лидеров чемпионата ждет очное противостояние на старте гонке. И оно может быть очень жарким. По ходу сезона Хэмилтон с Ферстаппеном сталкивались дважды, их борьба становится все острее. Уже в Остине по ходу второй тренировки дело дошло до ругани в радиоэфире и демонстрации среднего пальца.

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С третьей позиции на трассе Америк стартует другой пилот «Ред Булла» Серхио Перес, которого в Техасе поддерживают многочисленные мексиканские болельщики. По итогам первой попытки в финальном сегменте квалификации он даже получил промежуточный поул. Но во второй не смог угнаться за Максом и Льюисом.

Любопытна ситуация с Валттери Боттасом. Ему в третий раз в последних четырех гонках заменили элементы силовой установки. На этот раз блок цилиндров с двигателем внутреннего сгорания. За это он получит штраф в пять мест на решетке. Его четвертая позиция в квалификации станет девятой на старте, если не будет новых наказаний.