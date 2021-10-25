Ферстаппен выиграл в тактической битве в Техасе

Два главных претендента на титул стартовали с первого ряда, и Льюис среагировал чуть лучше. Судя по графике на три сотых секунды. Этого хватило британцу, чтобы оказаться впереди при выходе из первого поворота. Серхио Перес прикрыл напарника, и не стал бороться с Максом за вторую позицию.
Впрочем, оторваться Хэмилтону не удалось. Вплоть до пит-стопа Ферстаппен держался меньше чем в секунде от соперника. А на 10-м круге Макс заехал в боксы за «хардом». Пилот «Ред Булла» сделал андеркат под своего соперника. Льюис поехал на пит-лейн четыре круга спустя и вернулся на трассу в шести секундах позади нидерландца.
На какое-то время разрыв стабилизировался, но затем «Мерседес» стал понемногу отыгрываться. Темп Ферстаппена начал падать, и на 29-м круге он направился в боксы за еще одним комплектом «харда». Теперь уже пилот «Ред Булла» вернулся на трек в 17 секундах позади лидера.
Хэмилтон предпочел остаться на своем комплекте «хард» подольше. Показалось, британец может даже попробовать доехать до финиша. Но довольно быстро стало понятно, что тактика с одним пит-стопом будет провальной. Шины на трассе в Техасе не выдерживали большую дистанцию. Макс отыгрывался, а Льюис дотянул до 37-го круга и поехал на пит-стоп во второй раз. Британец вернулся на трек с отставанием в более чем восемь секунд.
До финиша оставалось 19 кругов, и шины Хэмилтона были на восемь кругов свежее, чем у Ферстаппена. Британец потихоньку приближался к «Ред Буллу». Болельщики могли бы рассчитывать на красивую борьбу на трассе между двумя лидерами. Но, когда казалось, что Льюис сейчас окажется на расстоянии менее секунды от Макса, и получит возможность атаковать на прямых с помощью заднего антикрыла, разрыв перестал сокращаться.
«Мерседес» оказался в «грязном воздухе» позади «Ред Булла». А Макс сумел сохранить свои шины, и избежал резкой потери темпа. Атаки так и не случилось, Ферстаппен одержал победу. У Хэмилтона остался лучший круг гонки. Его отставание от нидерландца в чемпионате возросло с шести до 12 очков.
Призовую тройку замкнул Серхио Перес, а следом за ним финишировал Шарль Леклер. Для обоих гонка получилась относительно спокойной. У «Ред Булла» было достаточное преимущество, чтобы не подпустить к себе монегаска. Шарль, в свою очередь, на ранних стадиях сделал достаточный отрыв от остальных.
Позади них красиво боролись вторая «Феррари» Карлоса Сайнса и «Макларены». Уже на первом круге они устроили сражение, верх в котором взял Даниэль Риккардо. Испанец, впрочем, держался недалеко от австралийца.
В заключительной части гонки после пит-стопов Сайнс подобрался к Риккардо на дистанцию атаки. Между их машинами даже был небольшой контакт. Австралиец сохранил пятую позицию, а Сайнс вскоре отстал, потому что к нему подобрался Валттери Боттас. Финн в начале гонки застрял за «Альфа Таури», но во второй части заезда вырвался на оперативный простор. Пилот «Мерседеса» в итоге сумел прорваться на шестое место. Ландо Норрис финишировал восьмым вслед за испанцем. Девятое место занял Юки Цунода. Японец впервые за последние шесть гонок набрал очки.
Борьбу за десятое место какое-то время вели две «Альфа Ромео» и Фернандо Алонсо. Сражение получилось жарким, с небольшими столкновениями, обгонами за пределами трассы, жалобами судьям. Поначалу верх взял Кими Райкконен, но незадолго до финиша финн ошибся и вылетел с трассы. Он смог вернуться на трек, но десятая позиция в итоге ушла Себастьяну Феттелю.
У Никиты Мазепина после старта возникли проблемы с подголовником на его болиде. Он был вынужден поехать на пит-стоп после первого круга, чтобы исправить проблему. Россиянин сделал на один пит-стоп больше, и в итоге стал последним из финишировавших.