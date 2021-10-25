Ферстаппен выиграл в тактической битве в Техасе

Два главных претендента на титул стартовали с первого ряда, и Льюис среагировал чуть лучше. Судя по графике на три сотых секунды. Этого хватило британцу, чтобы оказаться впереди при выходе из первого поворота. Серхио Перес прикрыл напарника, и не стал бороться с Максом за вторую позицию.

Впрочем, оторваться Хэмилтону не удалось. Вплоть до пит-стопа Ферстаппен держался меньше чем в секунде от соперника. А на 10-м круге Макс заехал в боксы за «хардом». Пилот «Ред Булла» сделал андеркат под своего соперника. Льюис поехал на пит-лейн четыре круга спустя и вернулся на трассу в шести секундах позади нидерландца.

На какое-то время разрыв стабилизировался, но затем «Мерседес» стал понемногу отыгрываться. Темп Ферстаппена начал падать, и на 29-м круге он направился в боксы за еще одним комплектом «харда». Теперь уже пилот «Ред Булла» вернулся на трек в 17 секундах позади лидера.

Хэмилтон предпочел остаться на своем комплекте «хард» подольше. Показалось, британец может даже попробовать доехать до финиша. Но довольно быстро стало понятно, что тактика с одним пит-стопом будет провальной. Шины на трассе в Техасе не выдерживали большую дистанцию. Макс отыгрывался, а Льюис дотянул до 37-го круга и поехал на пит-стоп во второй раз. Британец вернулся на трек с отставанием в более чем восемь секунд.

До финиша оставалось 19 кругов, и шины Хэмилтона были на восемь кругов свежее, чем у Ферстаппена. Британец потихоньку приближался к «Ред Буллу». Болельщики могли бы рассчитывать на красивую борьбу на трассе между двумя лидерами. Но, когда казалось, что Льюис сейчас окажется на расстоянии менее секунды от Макса, и получит возможность атаковать на прямых с помощью заднего антикрыла, разрыв перестал сокращаться.