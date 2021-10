Ферстаппен выиграл в тактической битве в Техасе

«Мерседес» оказался в «грязном воздухе» позади «Ред Булла». А Макс сумел сохранить свои шины, и избежал резкой потери темпа. Атаки так и не случилось, Ферстаппен одержал победу. У Хэмилтона остался лучший круг гонки. Его отставание от нидерландца в чемпионате возросло с шести до 12 очков.

Призовую тройку замкнул Серхио Перес, а следом за ним финишировал Шарль Леклер. Для обоих гонка получилась относительно спокойной. У «Ред Булла» было достаточное преимущество, чтобы не подпустить к себе монегаска. Шарль, в свою очередь, на ранних стадиях сделал достаточный отрыв от остальных.

Позади них красиво боролись вторая «Феррари» Карлоса Сайнса и «Макларены». Уже на первом круге они устроили сражение, верх в котором взял Даниэль Риккардо. Испанец, впрочем, держался недалеко от австралийца.

В заключительной части гонки после пит-стопов Сайнс подобрался к Риккардо на дистанцию атаки. Между их машинами даже был небольшой контакт. Австралиец сохранил пятую позицию, а Сайнс вскоре отстал, потому что к нему подобрался Валттери Боттас. Финн в начале гонки застрял за «Альфа Таури», но во второй части заезда вырвался на оперативный простор. Пилот «Мерседеса» в итоге сумел прорваться на шестое место. Ландо Норрис финишировал восьмым вслед за испанцем. Девятое место занял Юки Цунода. Японец впервые за последние шесть гонок набрал очки.

Борьбу за десятое место какое-то время вели две «Альфа Ромео» и Фернандо Алонсо. Сражение получилось жарким, с небольшими столкновениями, обгонами за пределами трассы, жалобами судьям. Поначалу верх взял Кими Райкконен, но незадолго до финиша финн ошибся и вылетел с трассы. Он смог вернуться на трек, но десятая позиция в итоге ушла Себастьяну Феттелю.

What a drive by @Max33Verstappen 👏



He earned that 👊#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/iNDm2xSgQB