Шак, Серена и телохранители

ОГРОМНЫЙ ШАКИЛ

Главным героем церемониальной части Гран-при стал Шакил О’Нил. Звезду НБА вместе с главным трофеем эффектно привезли на пит-лейн на мощном рогатом автомобиле.

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О’Нил вручил Ферстаппену приз за победу и остался стоять рядом, между Максом и Льюисом. Даже без подиума под ногами Шакил оказался выше Хэмилтон и лишь немногим ниже нидерландца.

А пользователь твиттера @rrando19 сделал главный мем Гран-при, который скопировали даже официальные аккаунты Формулы 1.

БРАНДЛ И СЕКЬЮРИТИ

Комментатор SkySports и экс-пилот Формулы 1 Мартин Брандл во время репортажа со стартовой решетки обратился к проходившей мимо рэперше, обладательнице трех «Грэмми» Меган Ти Сталлион. Однако работе съемочной бригаде препятствовал охранник исполнительницы.

Legend Martin Brundle 😂 pic.twitter.com/Y3VCcBqufb — Aadoo Ozzo (@Aadozo) October 24, 2021

Брандл предложил Меган прочитать рэп на тему Формулы 1, однако она вежливо отказалась, сказав, что ничего не подготовила на этот случай. В разговор вмешался кто-то из представителей певицы и на этом интервью закончилось.

Позднее Брандл прокомментировал инцидент в своем твиттере.

«Я и прежде чувствовал давление на решетке. Но со стороны людей по фамилии Сенна, Прост, Шумахер, Мэнселл, Пике и так далее. Телохранители, которые в первый раз посещают стартовую решетку, меня не беспокоят. Каждый выполняет свою работу, но, может быть, им стоило бы обучиться манерам и иметь уважение к нам», – написал экс-пилот восьми команд Ф1.

На Гран-при Меган Ти Сталлион побывала в боксах «Ред Булла», где фотографировалась вместе с коллективом, руководителем команды Кристианом Хорнером и его женой певицей Джери Халлиуэлл.

МОЛЧАЛИВАЯ СЕРЕНА И ДРУГИЕ ЗВЕЗДЫ

На стартовой прямой Гран-при США также присутствовала Серена Уильямс. Перед тем как обратиться к известной теннисистке Брандл вспомнил, что несколько лет назад пытался безуспешно поговорить на решетке с ее сестрой Винус. Мартин задался вопросом, ждет ли его эйс или двойная ошибка.

Попытки Брандла поговорить с ней, Серена проигнорировала. «Двойная ошибка», – подытожил Мартин.

Среди других звезд в паддоке отметились актер Бен Стиллер, модель Винни Харлоу, гольфист Рори Макилрой, экс-игрок НБА Крис Бош, бывшая гонщица Даника Патрик и многие другие.

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