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Шак, Серена и телохранители
26 октября 22:16
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Twitter Formula 1

Шак, Серена и телохранители

Прошедший Гран-при США в Остине запомнился не только напряженной борьбой лидеров, но и большим количеством звезд в паддоке. Атмосфера на гонке в Техасе была праздничной, но без инцидентов не обошлось.

ОГРОМНЫЙ ШАКИЛ

Главным героем церемониальной части Гран-при стал Шакил О’Нил. Звезду НБА вместе с главным трофеем эффектно привезли на пит-лейн на мощном рогатом автомобиле.

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О’Нил вручил Ферстаппену приз за победу и остался стоять рядом, между Максом и Льюисом. Даже без подиума под ногами Шакил оказался выше Хэмилтон и лишь немногим ниже нидерландца.

А пользователь твиттера @rrando19 сделал главный мем Гран-при, который скопировали даже официальные аккаунты Формулы 1.

БРАНДЛ И СЕКЬЮРИТИ

Комментатор SkySports и экс-пилот Формулы 1 Мартин Брандл во время репортажа со стартовой решетки обратился к проходившей мимо рэперше, обладательнице трех «Грэмми» Меган Ти Сталлион. Однако работе съемочной бригаде препятствовал охранник исполнительницы.

Брандл предложил Меган прочитать рэп на тему Формулы 1, однако она вежливо отказалась, сказав, что ничего не подготовила на этот случай. В разговор вмешался кто-то из представителей певицы и на этом интервью закончилось.

Позднее Брандл прокомментировал инцидент в своем твиттере.

«Я и прежде чувствовал давление на решетке. Но со стороны людей по фамилии Сенна, Прост, Шумахер, Мэнселл, Пике и так далее. Телохранители, которые в первый раз посещают стартовую решетку, меня не беспокоят. Каждый выполняет свою работу, но, может быть, им стоило бы обучиться манерам и иметь уважение к нам», написал экс-пилот восьми команд Ф1.

На Гран-при Меган Ти Сталлион побывала в боксах «Ред Булла», где фотографировалась вместе с коллективом, руководителем команды Кристианом Хорнером и его женой певицей Джери Халлиуэлл.

МОЛЧАЛИВАЯ СЕРЕНА И ДРУГИЕ ЗВЕЗДЫ

На стартовой прямой Гран-при США также присутствовала Серена Уильямс. Перед тем как обратиться к известной теннисистке Брандл вспомнил, что несколько лет назад пытался безуспешно поговорить на решетке с ее сестрой Винус. Мартин задался вопросом, ждет ли его эйс или двойная ошибка.

Попытки Брандла поговорить с ней, Серена проигнорировала. «Двойная ошибка», – подытожил Мартин.

Среди других звезд в паддоке отметились актер Бен Стиллер, модель Винни Харлоу, гольфист Рори Макилрой, экс-игрок НБА Крис Бош, бывшая гонщица Даника Патрик и многие другие.

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источник: «Советский спорт»
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