Шак, Серена и телохранители

ОГРОМНЫЙ ШАКИЛ
Главным героем церемониальной части Гран-при стал Шакил О’Нил. Звезду НБА вместе с главным трофеем эффектно привезли на пит-лейн на мощном рогатом автомобиле.
О’Нил вручил Ферстаппену приз за победу и остался стоять рядом, между Максом и Льюисом. Даже без подиума под ногами Шакил оказался выше Хэмилтон и лишь немногим ниже нидерландца.
Shaq is a BIG dude 😂 #f1austin pic.twitter.com/mOSQKMvJ8N— Sports Illustrated (@SInow) October 24, 2021
А пользователь твиттера @rrando19 сделал главный мем Гран-при, который скопировали даже официальные аккаунты Формулы 1.
I fixed the #USGP podium. #F1 pic.twitter.com/PqGgQt4XVz— rando (@rrando19) October 24, 2021
БРАНДЛ И СЕКЬЮРИТИ
Комментатор SkySports и экс-пилот Формулы 1 Мартин Брандл во время репортажа со стартовой решетки обратился к проходившей мимо рэперше, обладательнице трех «Грэмми» Меган Ти Сталлион. Однако работе съемочной бригаде препятствовал охранник исполнительницы.
Legend Martin Brundle 😂 pic.twitter.com/Y3VCcBqufb— Aadoo Ozzo (@Aadozo) October 24, 2021
Брандл предложил Меган прочитать рэп на тему Формулы 1, однако она вежливо отказалась, сказав, что ничего не подготовила на этот случай. В разговор вмешался кто-то из представителей певицы и на этом интервью закончилось.
Позднее Брандл прокомментировал инцидент в своем твиттере.
«Я и прежде чувствовал давление на решетке. Но со стороны людей по фамилии Сенна, Прост, Шумахер, Мэнселл, Пике и так далее. Телохранители, которые в первый раз посещают стартовую решетку, меня не беспокоят. Каждый выполняет свою работу, но, может быть, им стоило бы обучиться манерам и иметь уважение к нам», – написал экс-пилот восьми команд Ф1.
На Гран-при Меган Ти Сталлион побывала в боксах «Ред Булла», где фотографировалась вместе с коллективом, руководителем команды Кристианом Хорнером и его женой певицей Джери Халлиуэлл.
Saddle up 💪 Great to have @theestallion and @CashApp in the garage for the #USGP 🇺🇸 #CashAppSpeedLessons pic.twitter.com/kwJdKTOrAk— Red Bull Racing Honda (@redbullracing) October 24, 2021
МОЛЧАЛИВАЯ СЕРЕНА И ДРУГИЕ ЗВЕЗДЫ
На стартовой прямой Гран-при США также присутствовала Серена Уильямс. Перед тем как обратиться к известной теннисистке Брандл вспомнил, что несколько лет назад пытался безуспешно поговорить на решетке с ее сестрой Винус. Мартин задался вопросом, ждет ли его эйс или двойная ошибка.
Попытки Брандла поговорить с ней, Серена проигнорировала. «Двойная ошибка», – подытожил Мартин.
Среди других звезд в паддоке отметились актер Бен Стиллер, модель Винни Харлоу, гольфист Рори Макилрой, экс-игрок НБА Крис Бош, бывшая гонщица Даника Патрик и многие другие.