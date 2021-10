Шак, Серена и телохранители

Главным героем церемониальной части Гран-при стал Шакил О’Нил. Звезду НБА вместе с главным трофеем эффектно привезли на пит-лейн на мощном рогатом автомобиле.

О’Нил вручил Ферстаппену приз за победу и остался стоять рядом, между Максом и Льюисом. Даже без подиума под ногами Шакил оказался выше Хэмилтон и лишь немногим ниже нидерландца.

А пользователь твиттера @rrando19 сделал главный мем Гран-при, который скопировали даже официальные аккаунты Формулы 1.

Комментатор SkySports и экс-пилот Формулы 1 Мартин Брандл во время репортажа со стартовой решетки обратился к проходившей мимо рэперше, обладательнице трех «Грэмми» Меган Ти Сталлион. Однако работе съемочной бригаде препятствовал охранник исполнительницы.

Брандл предложил Меган прочитать рэп на тему Формулы 1, однако она вежливо отказалась, сказав, что ничего не подготовила на этот случай. В разговор вмешался кто-то из представителей певицы и на этом интервью закончилось.

Позднее Брандл прокомментировал инцидент в своем твиттере.

«Я и прежде чувствовал давление на решетке. Но со стороны людей по фамилии Сенна, Прост, Шумахер, Мэнселл, Пике и так далее. Телохранители, которые в первый раз посещают стартовую решетку, меня не беспокоят. Каждый выполняет свою работу, но, может быть, им стоило бы обучиться манерам и иметь уважение к нам», – написал экс-пилот восьми команд Ф1.

На Гран-при Меган Ти Сталлион побывала в боксах «Ред Булла», где фотографировалась вместе с коллективом, руководителем команды Кристианом Хорнером и его женой певицей Джери Халлиуэлл.

Saddle up 💪 Great to have @theestallion and @CashApp in the garage for the #USGP 🇺🇸 #CashAppSpeedLessons pic.twitter.com/kwJdKTOrAk