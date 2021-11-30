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«Его наследие будет жить вечно». «Формула-1» скорбит по Фрэнку Уильямсу

Основатель легендарной команды «Формулы-1» сэр Фрэнк Уильямс ушел из жизни в воскресенье, в возрасте 79 лет. В эти дни многие люди из паддока «Ф1» делятся своими теплыми воспоминаниями о нем. Приводим некоторые высказывания руководителей и пилотов.
«Его наследие будет жить вечно». «Формула-1» скорбит по Фрэнку Уильямсу
30 ноября 2021 08:00
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Formula 1

Основанная Фрэнком Уильямсом команда девять раз выигрывала Кубок конструкторов, а ее гонщики семь раз побеждали в чемпионате мира. Он отошел от непосредственного руководства коллективом в 2012 году, передав обязанности своей дочери Клэр. А в 2020 году семья Уильямс продала свою долю в команде американской компании Dorilton Capital.

Экс-руководитель «Ф1» Берни Экклстоун, вспоминая о сэре Уильямсе, сказал, что он был бы готов доверить ему свою жизнь.

«Я сомневаюсь, что без таких людей (как Фрэнк Уильямс) «Формула-1» существовала бы сейчас, — отметил 91-летний Экклстоун в интервью Reuters. — Скорее всего, «Феррари» бы прекратила выступать, и на этом все бы закончилось.

Сейчас осталось не так много старожилов — тех, кто был с командами, когда они только появлялись. Тогда вы могли просто купить мотор и коробку передач, и вам не нужно было иметь много миллиардов и 1000 сотрудников, работающих на вас.

Фрэнк был в некотором роде особенным человеком. И это проявлялось в работе. У Фрэнка дела никогда не были по-настоящему плохи. Он делал всё настолько хорошо, насколько мог. И поэтому был таким успешным. Настоящим гонщиком.

Мы могли с ним говорить о чем угодно, а потом, прямо перед уходом, он мог спросить у меня: «не могли бы вы мне помочь? Можете ли вы одолжить мне 2500 фунтов? Я верну через 10 дней». Вот как мы работали с Фрэнком. Я бы доверил ему свою жизнь».

В 1986 году Фрэнк Уильямс в возрасте 43 лет попал в дорожную аварию во Франции, и его ноги оказались парализованы. Позже его перевезли в больницу в Англию на обследование. И Экклстоун вспомнил свой разговор с доктором «Формулы-1» Сидом Уоткинсом после посещения лечебного учреждения, где находился Уильямс.

«Я спросил (Сида Уоткинса): «как долго это продлится?» А он ответил: «думаю, он пробудет здесь шесть месяцев, глядя в потолок». Я вновь задал вопрос: «переживет ли он всё это?», был ответ: «не думаю». А ведь Сид хорошо разбирался в вопросе.

Фрэнк, как обычно, доказал, что все были неправы. Такие, как Фрэнк, больше не рождаются», — добавил Экклстоун.

Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт отметил, что Фрэнк Уильямс был образцом для многих людей.

«Очень грустная новость, — написал Тодт в твиттере. — Сэр Фрэнк Уильямс внес важный вклад в историю «Ф1». Он был первопроходцем, исключительным человеком, который был образцом для многих. Наши мысли сейчас с его семьей, друзьями и командой «Уильямс». Покойся с миром, дорогой друг».

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон подчеркнул: наследие Фрэнка Уильямса не будет забыто.

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Публикация от Lewis Hamilton (@lewishamilton)

«Сэр Фрэнк Уильямс был одним из самых добрых людей, которых я имел удовольствие встретить в этом спорте, — написал в своем инстаграме Хэмилтон. — Он всегда находил для меня время и никогда не судил. Для меня большая честь называть его другом. Его достижения в этом спорте по-настоящему особенные. Я знаю, что до последних дней он в душе оставался гонщиком и борцом. Очень уважаю и люблю этого человека. Его наследие будет жить вечно. Тебя будет не хватать, Фрэнк, но я увижу тебя на другой стороне. Мои мысли и молитвы с семьей Уильямс».

Глава «Формулы-1» Стефано Доменикали назвал Фрэнка Уильямса настоящим гигантом этой автоспортивной дисциплины.

«Клэр Уильямс позвонила, чтобы сообщить мне очень грустную новость: ее любимый отец, сэр Фрэнк Уильямс, скончался, — приводит официальный сайт «Формулы-1» слова Доменикали. — Он был настоящим гигантом нашего спорта, который справился с самыми сложными жизненными испытаниями и каждый день боролся за то, чтобы побеждать на трассе и за ее пределами. Мы потеряли любимого и уважаемого члена семьи «Ф1», и нам будет очень его не хватать.

Его невероятные достижения и личность навсегда останутся в нашем спорте. Мои мысли в это печальное время со всей семьей Уильямс и их друзьями».

Со-основатель и бывший главный инженер «Уильямса» Патрик Хэд рассказал Motorsport, что Фрэнк Уильямс всегда восхищался быстрыми гонщиками.

«На протяжении многих лет у нас было мало причин для споров, но я могу честно сказать, что у меня никогда не было причин сомневаться в его стремлении поддерживать меня, какие бы инженерные проблемы ни возникали, — сказал Хэд. — Даже когда нам требовалось время, чтобы их исправить.

Он очень восхищался быстрыми гонщиками, и мы выигрывали чемпионаты с Аланом Джонсом, Кеке Росбергом, Нельсоном Пике, Найджелом Мэнселлом, Аленом Простом, Дэймоном Хиллом и Жаком Вильнёвом. Но больше всего он восхищался Айртоном Сенной. Я уверен, что он был опустошен, когда Айртон погиб. Но Фрэнк был скрытен в своих эмоциях, никогда не показывал своих страданий из-за того, что Айртон умер в машине «Уильямс». И при этом он не демонстрировал недостатка убежденности в том, что команда продолжит побеждать в гонках и чемпионатах.

Фрэнка безмерно поддерживала его жена Джинни, как эмоционально, так и практически. Большая часть или все выплаты от ее семьи шли на то, чтобы удерживать «Уильямс» на плаву в начале его существования. Хотя Фрэнк этого не показывал, я не сомневаюсь, что он был опустошен, когда она умерла в возрасте 66 лет в 2013 году от рака.

Энтузиазм Фрэнка и его приверженность к успехам на трассе были заразительны не только для меня, но и для всех остальных, кто работал в «Уильямсе». Вплоть до последних дней, когда семья Уильямс руководила компанией, Фрэнка можно было увидеть на заводе, особенно с машинами и механиками команды, что вдохновляло сотрудников.

Фрэнк уже ушел из компании, и семья Уильямс продала свою долю в ней в середине 2020 года, но его след в «Формуле-1» очень велик, и многие, включая меня, будут с теплотой вспоминать о нем».

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл, который проводит в команде третий сезон, заметил, что сэр Фрэнк был больше, чем руководителем для всех, кто работал с ним.

«Мы прощаемся с человеком, который создал нашу команду, — написал Джордж в твиттере. — Сэр Фрэнк был удивительным человеком, и я всегда буду помнить, как в его компании было весело.

Он был больше чем руководителем, он был наставником и другом для всех, кто приходил в семью «Уильямс», а также для многих других людей в гоночном сообществе.

Выступать за его команду и внести свой маленький вклад в его невероятное спортивное наследие — высокая честь. Это наследие навсегда останется в сердце и в душе этой команды. Покойтесь с миром, сэр Фрэнк. Спасибо за всё».

источник: «Советский спорт»
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