ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ферстаппен упустил поул в Джидде, у «Мерседеса» первый ряд

Льюис Хэмилтон стал первым в квалификации Гран-при Саудовской Аравии, Макс Ферстаппен повредил машину и остался третьим.
Ферстаппен упустил поул в Джидде, у «Мерседеса» первый ряд
04 декабря 2021 22:51
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Twitter Formula 1

Субботние заезды на новой городской трассе в Джидде были богаты на различные мелкие инциденты и аварии. Главная из них случилась в конце квалификации. Лидер чемпионата мира Макс Ферстаппен ехал быстрый круг с преимуществом в более чем две десятых секунды над своим главным соперником Льюисом Хэмилтоном, который возглавил протокол третьего сегмента после своей второй попытки в нем. Но в последнем повороте нидерландец заблокировал переднее левое колесо и задел стену на выходе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от FORMULA 1® (@f1)

Пока неизвестно насколько сильно повреждена машина Ферстаппена. Не исключена замена коробки передач, которая приведет к штрафу в пять позиций на стартовой решетке. Эмоции, которые испытал его отец Йос Ферстаппен, говорят сами за себя.

Ошибка Ферстаппена позволила «Мерседесу» занять первый ряд, поскольку Валттери Боттас тоже успел опередить нидерландца.

Впрочем, и Хэмилтон по ходу квалификации допускал огрехи. Британец пару раз не вписывался в быстрые повороты на первом секторе, но не терял контроля над машиной и только проезжал за пределами трассы.

А перед началом квалификации в отношении Хэмилтона судьи провели два расследования инцидентов в третьей тренировке. Сначала британец не сбросил скорость под двойными желтыми флагами. Однако стюарды решили никак не наказывать пилота «Мерседеса». Активация двойных желтых флагов на световом табло была сделана случайно и длилась менее секунды. Судьи отметили, что, судя по записи с камеры машины Льюиса, флаги не были ему показаны ни на трассе, ни на бортовом табло.

Также стюарды разобрали инцидент между Хэмилтоном и Никитой Мазепиным. Британца признали виновным в блокировке россиянина в восьмом повороте. Его наказали вторым в сезоне выговором от судей и штрафом в 25 тысяч евро.

Проблемы были и у Валттери Боттаса. На его машине поменяли двигатель между третьей тренировкой и квалификацией из-за обнаруженной утечки топлива. При этом финн не получит штрафа, поскольку ему поставили не новый, а ранее использовавшийся мотор.

По ходу первого сегмента квалификации у Валттери вновь что-то случилось с силовой установкой. Он докатился до боксов, но остановился прямо на пит-лейне, заблокировав другие машины на короткое время. Впрочем, показанного ранее результата хватило, чтобы выйти во второй сегмент, а там машину финна быстро «реанимировали». Во втором сегменте у автомобиля Боттаса также был контакт с болидом Кими Райкконена, который подъезжал сзади на быстром круге, но к серьезным повреждениям он не привел.

Лучшим из остальных в квалификации стал Шарль Леклер. Монегаск был быстр, даже сумел опередить «Ред Булл» Серхио Переса. И это после серьезной аварии во второй тренировке в пятницу: механикам пришлось серьезно повозиться, чтобы восстановить «Феррари».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от FORMULA 1® (@f1)

Интересно, что в третий сегмент почти все пилоты, кроме Ландо Норриса, вышли на «медиуме». Так что из гонщиков первой десятки только британец будет стартовать на «софте» в воскресенье.

Отличную квалификацию провел и Антонио Джовинацци. Правда, ему тоже не удалось избежать легкого контакта со стеной, не помешавшего итальянцу продолжить выступления.

По ходу второго сегмента проблемы возникли у «Феррари» Карлоса Сайнса. Испанца развернуло, и он немного ударился о барьер задним антикрылом. Механики успели подправить повреждения и выпустить Карлоса на трассу. Сайнса тут же занесло еще раз, и он сказал по радио, что машина неуправляема.

Никита Мазепин показал в квалификации последний 20-й результат. Его напарник Мик Шумахер оказался 19-м, при этом ближе всех к нему оказались не «Уильямсы» или «Альфа Ромео», а представители «Астон Мартина». Британская команда провалила квалификацию и заняла предпоследний ряд.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Барыс", уступая две шайбы, победил в Нижнекамске"Ак Барс" в Дубае выиграл у "Авангарда""Автомобилист" выиграл у "Спартака"«Позорит нацию!»: Загитову осудили за танец в бикини на пляжеСамая красивая гимнастка России показала, как плавает в бассейнеПострадавший от Соболева игрок «Ахмата» — об удалении
Ну, как можно было не дать ему «Золотой мяч»? Левандовски еще раз доказал, кто лучший футболист года
В центральном матче 14-го тура Бундеслиги «Бавария» на выезде переиграла своего главного конкурента - дортмундскую «Боруссию» (3:2), а Роберт Левандовски оформил дубль.
Бронза вместо золота. Латыпов решил взять норвежца на испуг — и схлопотал штрафной круг на последнем рубеже
На 2-м этапе Кубка мира в Швеции сборная России взяла первую медаль. В мужской эстафете наши боролись за победу, но стали третьими – из-за промахов Эдуарда Латыпова на заключительной стрельбе четвертого этапа.
Спорное удаление Соболева — не помеха! Как «Спартак» вдесятером победил своих «клиентов» из Грозного (видео)
В матче 17-го тура РПЛ красно-белые в Москве взяли верх над «Ахматом» со счетом 2:1.
«Хотели стрелять в Сталина из парадной колонны». Как советских альпинистов обвинили в заговоре против Кремля
«Плеймейкер» вспоминает одну из самых мрачных глав в истории советского спорта – разгром альпинистского движения. Он произошел одновременно с репрессиями против футбольного клуба «Спартак».
Такого Акинфеева — да в сборную России на стыки! Капитан ЦСКА выдал суперигру в Самаре
В матче 17-го тура РПЛ армейцы в гостях победили «Крылья Советов» (1:0).
17 сантиметров решат многое. Расклад и ставки на чемпионский бой Хейни — Диас
5 декабря в Лас-Вегасе Девин Хейни будет защищать пояс WBC в легком весе в поединке против Джозефа Диаса. «Плеймейкер» взвешивает шансы боксеров.
Нерукопожатный Матюнин. «Ростов» отобрал очки у «Зенита» в матче с двумя пенальти и странным голом
В первом матче 17-го тура РПЛ лидер чемпионата не смог переиграть «Ростов» (2:2), потеряв важные очки в золотой гонке.
Русский бунт. Протест фанатов ЦСКА поддержат почти все их друзья и враги в РПЛ — и с этим придется считаться
На матчах 17-го тура РПЛ, который стартует 3 декабря, многие фанаты планируют покинуть трибуны по ходу игр.
У Фонта с Алдо нокаута не будет. Расклад и лучшие ставки на UFC on ESPN 31
В ночь на 5 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC, главным событием которого станет бой в легчайшем весе между Робом Фонтом и Жозе Алдо. «Плеймейкер» оценил шансы в этом и других поединках бойцовского вечера.
17-й тур РПЛ с дебютом женщин в комнатах VAR: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
3 - 5 декабря пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о семнадцатом туре, в котором бесплатно будут показаны только два матча.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика