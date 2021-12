Ферстаппен упустил поул в Джидде, у «Мерседеса» первый ряд

Субботние заезды на новой городской трассе в Джидде были богаты на различные мелкие инциденты и аварии. Главная из них случилась в конце квалификации. Лидер чемпионата мира Макс Ферстаппен ехал быстрый круг с преимуществом в более чем две десятых секунды над своим главным соперником Льюисом Хэмилтоном, который возглавил протокол третьего сегмента после своей второй попытки в нем. Но в последнем повороте нидерландец заблокировал переднее левое колесо и задел стену на выходе.

Пока неизвестно насколько сильно повреждена машина Ферстаппена. Не исключена замена коробки передач, которая приведет к штрафу в пять позиций на стартовой решетке. Эмоции, которые испытал его отец Йос Ферстаппен, говорят сами за себя.

Ошибка Ферстаппена позволила «Мерседесу» занять первый ряд, поскольку Валттери Боттас тоже успел опередить нидерландца.

Впрочем, и Хэмилтон по ходу квалификации допускал огрехи. Британец пару раз не вписывался в быстрые повороты на первом секторе, но не терял контроля над машиной и только проезжал за пределами трассы.

А перед началом квалификации в отношении Хэмилтона судьи провели два расследования инцидентов в третьей тренировке. Сначала британец не сбросил скорость под двойными желтыми флагами. Однако стюарды решили никак не наказывать пилота «Мерседеса». Активация двойных желтых флагов на световом табло была сделана случайно и длилась менее секунды. Судьи отметили, что, судя по записи с камеры машины Льюиса, флаги не были ему показаны ни на трассе, ни на бортовом табло.

Также стюарды разобрали инцидент между Хэмилтоном и Никитой Мазепиным. Британца признали виновным в блокировке россиянина в восьмом повороте. Его наказали вторым в сезоне выговором от судей и штрафом в 25 тысяч евро.

Проблемы были и у Валттери Боттаса. На его машине поменяли двигатель между третьей тренировкой и квалификацией из-за обнаруженной утечки топлива. При этом финн не получит штрафа, поскольку ему поставили не новый, а ранее использовавшийся мотор.

По ходу первого сегмента квалификации у Валттери вновь что-то случилось с силовой установкой. Он докатился до боксов, но остановился прямо на пит-лейне, заблокировав другие машины на короткое время. Впрочем, показанного ранее результата хватило, чтобы выйти во второй сегмент, а там машину финна быстро «реанимировали». Во втором сегменте у автомобиля Боттаса также был контакт с болидом Кими Райкконена, который подъезжал сзади на быстром круге, но к серьезным повреждениям он не привел.

QUALIFYING CLASSIFICATION ⏱️



Лучшим из остальных в квалификации стал Шарль Леклер. Монегаск был быстр, даже сумел опередить «Ред Булл» Серхио Переса. И это после серьезной аварии во второй тренировке в пятницу: механикам пришлось серьезно повозиться, чтобы восстановить «Феррари».

Интересно, что в третий сегмент почти все пилоты, кроме Ландо Норриса, вышли на «медиуме». Так что из гонщиков первой десятки только британец будет стартовать на «софте» в воскресенье.

Отличную квалификацию провел и Антонио Джовинацци. Правда, ему тоже не удалось избежать легкого контакта со стеной, не помешавшего итальянцу продолжить выступления.

По ходу второго сегмента проблемы возникли у «Феррари» Карлоса Сайнса. Испанца развернуло, и он немного ударился о барьер задним антикрылом. Механики успели подправить повреждения и выпустить Карлоса на трассу. Сайнса тут же занесло еще раз, и он сказал по радио, что машина неуправляема.

Никита Мазепин показал в квалификации последний 20-й результат. Его напарник Мик Шумахер оказался 19-м, при этом ближе всех к нему оказались не «Уильямсы» или «Альфа Ромео», а представители «Астон Мартина». Британская команда провалила квалификацию и заняла предпоследний ряд.