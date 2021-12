Ферстаппен взял поул в Абу-Даби. У Хэмилтона будет другая тактика на гонку

Макс Ферстаппен уверенно завоевал поул Гран-при Абу-Даби. В первой попытке третьего сегмента квалификации нидерландец воспользовался слипстримом от напарника Серхио Переса и привез Льюису Хэмилтону более полсекунды.

В «Мерседесе» решили не делать подобных маневров с помощью Валттери Боттаса. Во второй попытке Хэмилтон сократил отставание от «Ред Булла», но оно всё равно составило более трех десятых. Сам Ферстаппен не стал улучшать свое время и сбросил скорость в конце второй попытки, уже понимая, что выиграл поул.

На третью позицию по итогам квалификации прорвался Ландо Норрис на «Макларене». Перес расположился следом за ним, а вот Боттас уступил еще и Карлосу Сайнсу и стал только шестым. Следом за ними Шарль Леклер, Юки Цунода, Эстебан Окон и Даниэль Риккардо.

У «Ред Булла» и «Мерседеса» будут разные тактики на гонку. Во втором сегменте квалификации Ферстаппен «оквадратил» переднее левое колесо на торможении после первого быстрого круга. В этот момент он использовал «медиум». Вроде бы планировалось, что нидерландец должен стартовать на этих шинах и без необходимости не будет улучшать результат на «софте» во второй попытке. Однако у него не оставалось другого свежего «медиума», а резину нужно было сменить, чтобы не начинать гонку на комплекте с «плохим» колесом.

В итоге Ферстаппен улучшил результат на «софте». Нидерландец стартует на самых мягких шинах, как и его напарник Серхио Перес. Но нельзя исключать, что все это было частью тактики «Ред Булла». Как бы то ни было «Мерседесы» прошли в третий сегмент на «медиуме». А значит, начнут гонку на более жестких покрышках. Кроме «Мерседесов» на «медиуме» в первую десятку в квалификации попал только Цунода.

Во втором сегменте Фернандо Алонсо, который занял 11-е место, был очень не доволен. Он посчитал, что его лучшему кругу в концовке помешал Риккардо.

Джордж Расселл уступил своему напарнику по «Уильямсу» Николасу Латифи, что до сих пор случалось только один раз.

Кими Райкконен в своей последней квалификации в «Формуле 1» стал 18-м. Днем ранее финн попал в аварию во время второй тренировки.

There's very little margin for error through Yas Marina's tight turns!



Kimi found out only too well... 😬#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/laHOVudN08