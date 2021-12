«Ф1» будет скучать по молчанию Райкконена. Без Кими мемов станет меньше

В любой другой момент уход Кими Райкконена был бы самым важным событием в «Формуле-1». Но скандальное сражение за титул между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном затмило прощание с чемпионом мира-2007. Впрочем, вряд ли финн хоть сколько-нибудь этому расстроился.

Последний обладатель титула в составе «Феррари» был лаконичен и прямолинеен на протяжении всей карьеры в серии, начавшейся в первый год XXI века и закончившейся только на Гран-при Абу-Даби. За это Кими и полюбили болельщики.

Чем теперь займется Райкконен неизвестно. По крайней мере ближайшие месяцы он посвятит семье. Вместе с женой Минтту он воспитывает двух маленьких детей.

«У меня нет никаких планов — приводит f1news.ru слова Райкконена со ссылкой на Sky Sports F1. — Буду проводить время с семьей, заниматься обычными делами, как мы это делаем между гонками. Посмотрим. Если появится что-то интересное, я могу этим заняться. Быть может, я больше не буду гоняться, кто знает».

Специальный ролик, посвященный уходу финна, выпустила и «Формула-1». Его озвучил сам гонщик. Видео, в котором он говорит так долго, — большая редкость.

