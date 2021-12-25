«Ф1» будет скучать по молчанию Райкконена. Без Кими мемов станет меньше

В любой другой момент уход Кими Райкконена был бы самым важным событием в «Формуле-1». Но скандальное сражение за титул между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном затмило прощание с чемпионом мира-2007. Впрочем, вряд ли финн хоть сколько-нибудь этому расстроился.

Последний обладатель титула в составе «Феррари» был лаконичен и прямолинеен на протяжении всей карьеры в серии, начавшейся в первый год XXI века и закончившейся только на Гран-при Абу-Даби. За это Кими и полюбили болельщики.

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Чем теперь займется Райкконен неизвестно. По крайней мере ближайшие месяцы он посвятит семье. Вместе с женой Минтту он воспитывает двух маленьких детей.

«У меня нет никаких планов — приводит f1news.ru слова Райкконена со ссылкой на Sky Sports F1. — Буду проводить время с семьей, заниматься обычными делами, как мы это делаем между гонками. Посмотрим. Если появится что-то интересное, я могу этим заняться. Быть может, я больше не буду гоняться, кто знает».

Специальный ролик, посвященный уходу финна, выпустила и «Формула-1». Его озвучил сам гонщик. Видео, в котором он говорит так долго, — большая редкость.

As we prepare to say goodbye to Kimi at his final race....



The Iceman, in his own words 😎#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/g9BpZyuDhC — Formula 1 (@F1) December 11, 2021

Еще в прошлом сезоне Кими обновил рекорд по числу стартов в Гран-при, а в этом довел их количество до 349. Райкконен мог закончить с «Ф1» и пораньше. Но из-за пандемии переход серии на новые правила отложили на год, и в «Альфа Ромео» решили продлить соглашение с финном на 2021-й.

Свою заключительную гонку в чемпионате мира Райкконен провел, когда ему было 42 года, 1 месяц и 25 дней. За последние 35 лет только Михаэль Шумахер выступал в «Ф1», когда был старше. Поддерживать форму Кими помогал тренер и терапевт Марк Эрнэлл, которого финн поблагодарил в инстаграме после своей последней гонки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kimi Räikkönen (@kimimatiasraikkonen)

Существует огромное количество подборок с рассказами о веселых моментах из жизни Кими Райкконена. Ведь несмотря на внешнюю холодность финн любит вечеринки и явно знает толк в горячительных напитках. Некоторые из этих историй стали по-настоящему легендарными.

Так прочная ассоциация Райкконена с мороженым установилась после досрочного схода на Гран-при Малайзии 2009 из-за неудачной тактики «Феррари». Пока все пилоты готовились к рестарту после остановки заезда, финн показал, что уже никуда не поедет.

Видео можно посмотреть тут.

В 2006-м после схода Райкконена на Гран-при Монако из-за технических проблем комментатор рассказывал, как финн будет переживать произошедшее, пока пешком преодолеет длинный путь до боксов. Но потом камера выхватила веселящегося на яхте гонщика, куда он явно пришел прямо после схода. А ведь заезд к тому моменту еще продолжался, но его результат Кими явно особо не интересовал.

Видео можно посмотреть тут.

Запомнился всем Райкконен и на церемонии вручения наград FIA Gala в Санкт-Петербурге в декабре 2018 года. Туда финна пригласили после того, как он занял третье место в чемпионате мира.

Видео можно посмотреть тут.

В историю войдет и междометие bwoah, с которого до определенного момента Кими всегда начинал свою речь.

Все это лишь малая часть ситуаций и интервью, благодаря которым слава финна вышла за пределы автогонок. Пожалуй, Кими можно назвать главным человеком-мемом в «Формуле-1». Он стал им, сам того не желая, и не прилагая никаких усилий, просто оставаясь самим собой. И это никак не умаляет его гоночных успехов и потрясающего спортивного долголетия.

Будет ли Райкконен еще стартовать в каких-то других гонках? Кажется, ответа на этот вопрос он сейчас не знает и сам. Возможно, финн вернется в ралли, где выступал во время паузы в карьере в «Ф1» в 2010-2011 годах. На его счету уже более 20 стартов в чемпионате мира (WRC), лучшим результатом было пятое место в одной из гонок. Нельзя исключать и выступления Кими в других кольцевых сериях. Райкконен проводил по одной гонке во втором и третьем по статусу дивизионах NASCAR, но без особого успеха, а также тестировал прототип «Пежо» для гонок на выносливость.

Себастьян Феттель, который был напарником Райкконена в «Феррари» в течение пяти лет, сказал, что будет скучать по фирменному «молчанию» Кими после ухода финна из «Формулы-1». И, кажется, такое чувство останется у большинства болельщиков.