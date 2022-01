Стролл поменял начальника у Феттеля

В начале января Отмар Сафнауэр ушел с поста руководителя команды «Астон Мартин». Слухи о его уходе появились еще за несколько гонок до конца минувшего сезона, и сейчас получили подтверждение.

Сафнауэр начал работу в коллективе из Сильверстоуна в октябре 2009 года, когда команда еще называлась «Форс Индией». Он был помощником Боба Фернли и сменил его на посту руководителя после приобретения команды консорциумом бизнесменов во главе с канадским миллиардером Лоуренсом Строллом. С Сафнауэром коллектив прошел трансформацию в «Рейсинг Пойнт».

Главный успех пришел к нему на Гран-при Сахира-2020, где Серхио Перес принес команде из Сильверстоуна первую победу с Гран-при Бразилии-2003 — тогда она еще выступала под названием «Джордан», — а сын владельца Лэнс Стролл финишировал третьим. Мексиканец и канадец в 2020 году еще по разу приезжали на подиум. По итогам сезона «Рейсинг Пойнт» стала четвертой в Кубке конструкторов. Многие объясняли успех частичным копированием инженерных решений «Мерседеса», который поставляет команде силовые установки. А поскольку тогда использовался спонсорский цвет, машины «Рейсинг Пойнт» прозвали «розовыми «Мерседесами».

В январе 2020-го консорциум Стролла также приобрел существенный пакет акций британского автопроизводителя «Астон Мартин». Причем тогда небольшой процент акций достался и руководителю «Мерседеса» в Ф1 Тото Вольфу. В 2021-м команда из Сильверстоуна получила название британской марки, классический для «Астон Мартина» зеленый цвет и четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля в качестве пилота.

Вот только результаты пошли вниз. Команда стала только седьмой в Кубке конструкторов, причем это была твердая позиция «Астон Мартина» всю вторую половину сезона. Спад объясняется просто. Небольшие изменения регламента, из-за которых было урезано днище болидов, существенно сказались на скорости «Астон Мартина», также как и «Мерседеса». И если немецкая команда смогла с этим частично справиться, и хотя бы удержала Кубок конструкторов, то вот британская просела достаточно сильно. Очевидно, Сафнауэра сочли главным виновником неудач, и даже второе место Феттеля на Гран-при Азербайджана не помогло.

Еще в сентябре председатель совета директоров «Астон Мартина» Лоуренс Стролл назначил во главе подразделения Aston Martin Performance Technologies одного из бывших руководителей команды «Макларен» Мартина Уитмарша. Хотя оно занимается не столько «Формулой 1», сколько в целом разработкой, использованием и выходом на рынок технологий компании, все равно это несколько навредило позициям Сафнауэра в организации. Кстати, сразу с уходом Отмара из числа спонсоров британской команды исчезла и компания BWT, которая когда-то и сделала болиды розовыми. Сейчас она сосредоточится на глобальном спонсорстве «Формулы 1».

В пятницу, 14 января, новым руководителем команды «Астон Мартин» был назначен Майк Крак. С 2014 года он работал руководителем автоспортивного подразделения БМВ, ответственного за выступления в «Формуле E», американском чемпионате IMSA и различных гонках GT. Также он занимался подготовкой прототипа БМВ класса LMDh, который дебютирует в гонках на выносливость в 2023-м.

Еще раньше Крак работал на аналогичной должности в компании «Порше», а до этого 10 лет провел в «Формуле 1», сначала в «Заубере», а затем в «БМВ-Заубер». Там он был гоночным инженером. В «БМВ-Заубере» Крак работал с Себастьяном Феттелем, который в 2006 и 2007 годах был тест-пилотом. Тогда же немецкий гонщик дебютировал в Ф1 в Индианаполисе — Роберту Кубице понадобилась замена на одну гонку после страшной аварии в Канаде. Крак находится в подчинении у Уитмарша, и будет заниматься непосредственно операционной и технической работой команды.

По данным Bloomberg, в «Астон Мартине» может произойти еще одно изменение, но на более высоком уровне. Лоуренс Стролл хочет назначить исполнительным директором всего холдинга Стивена Армстронга, одного из высших менеджеров корпорации «Форд», и уже провел с ним пару встреч. В таком случае он заменит Тобиаса Мёрса, занявшего эту должность весной 2020 года. В конце прошлого года прибыль «Астон Мартина» оказалось на 15 миллионов фунтов ниже ожидаемой, так как компания не смогла поставить заказчикам нужное количество гиперкаров модели Valkyrie.

Также Стролл продолжает строительство новой базы для команды Ф1. Недавно «Астон Мартин» опубликовал видео, которое показало масштаб уже проведенных работ.

Our new home is taking shape. A campus dedicated to cutting edge technology. A celebration of who we are.



The journey continues, side-by-side with @Cognizant. pic.twitter.com/KfJbo3BPnM