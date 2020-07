В «Феррари» на делали предложения Феттелю, «Ред Булл» уже считают фаворитом

В австрийском Шпильберге наконец стартовал долгожданный первый этап сезона. Напомним, руководство главной гоночной серии планеты планировало сделать этот чемпионат самым масштабным за всю историю, уместив в него целых 22 гонки, но пандемия коронавируса внесла свои поправки, поэтому на данный момент планируется провести от 15 до 18 этапов. Перед самой ожидаемой гонкой года «Советский спорт» изучил, что делали команды и пилоты в последние дни перед уик-эндом в Шпильберге.

НОВЫЙ ЦВЕТ «МЕРСЕДЕСА»

Убийство Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе громовым эхо отозвалось в виде массовых протестов, грабежей и мародерства не только по всей Америке, но во многих других странах. В стороне не осталась и «Формула-1». Тем более, не остался в стороне «Мерседес», за который выступает первый и единственный в истории чернокожий боевой пилот серии Льюис Хэмилтон. Шестикратный чемпион мира поддержал чернокожих, выйдя на улицы Лондона в знак протеста против расизма, участвовал в конференциях о неравенстве в роли спикера и даже учредил комиссию, оказывающую помощь в привлечении чернокожих в науку и автоспорт, которую назвал своим именем.Также англичанин представил дизайн своего шлема на грядущий сезон. Как не сложно догадаться, он выполнен в черном цвете с фиолетовыми вставками, а на верхней части находится эмблема движения BlackLivesMatter («Жизни черных имеют значение»). Сама же команда пошла на не менее серьезные изменения, представив обновленные болиды, практически полностью перекрашенные в черный цвет. На таких машинах пилоты команды будут ездить вплоть до конца этого сезона. Кстати, получилось весьма стильно! Посмотрим, принесет ли это удачу команде. Новые комбинезоны спортсменам также пошили черные, взамен классических белых.

Перед стартом гонки в выходные планируется еще одна акция против расизма. Пилоты встанут на одно колено до и после исполнения государственного гимна в преддверии зеленых фонарей на «Ред Булл Ринге». Такой же ритуал уже исполнили на футбольных полях Европы в возобновившемся сезоне.

новый шлем Хэмилтона

🖤🏳️‍🌈 The call to ‘End Racism’ will feature on the halo of both of our cars in 2020, and #WeRaceAsOne will be featured on the mirrors of the W11. pic.twitter.com/KYIEFWmEU5 — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 29, 2020

обновленный стиль ливреи «Мерседеса»

НОВЫЙ ШЛЕМ ГАСЛИ

Партнер Даниила Квята по «Альфа Таури»Пьер Гасли показал новый дизайн своего шлема, который специально для гонщика расписала мексиканская художница Лаура Итцель Эстрада. Шлем выполнен в розово-голубых цветах с росписью в виде линий различной контрастности, которые воссоединяются в композицию, похожую на цветок лотоса в верхней части. ПодбородокГасли в предстоящих гонках будет венчать фраза «Полный вперед». Получилось по-французски красиво и эстетично!

HERE IT IS!🤩

New & fresh design for this first race weekend designed by @LitzelArt. Back on track tomorrow!! #FullGas pic.twitter.com/yrH907cY7U — PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) July 2, 2020

новый шлем Гасли

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ СЕЗОН КВЯТА В НЕОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Даниил Квят рассказал в своем микроблоге, что самое необычное, к чему придется привыкнуть в нынешних реалиях автогонок – это пустые трибуны.

- Самое важное, к чему придется привыкнуть – это отсутствие фанатов. Будет странно видеть трибуны пустыми. Болельщики – важный аспект любого спорта, мы будем скучать по их поддержке, - написал российский гонщик.

Напомним, из стана «Альфа Таури» уже пришло заявление, что в следующем сезоне одно место в конюшне достанется кому-то из молодых пилотов головной организации – «Ред Булл». В связи с этим, Квяту придется в тяжелых условиях «скомканного» сезона и несистемной подготовки доказывать свою профпригодность и претензии на место опытного пилота команды в борьбе с Пьером Гасли.

One thing we will have to get used to will be the lack of fans. It will be weird to see the empty grandstands, the crowd is an important aspect of all sport and we will be missing it. 4/5#F1 #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/RtrvoikeRA — Daniil Kvyat (@kvyatofficial) July 1, 2020

слова Квята о важности болельщиков

ПРИЗНАНИЯ ФЕТТЕЛЯ

Еще одной новостью, удивившей общественность, стало интервью Себастьяна Феттеля, в котором он признался, что даже не получал от «Феррари» предложение о продлении контракта. Напомним, в мае «Скудерия» объявила, что немец покинет состав по окончании сезона.

- Разрыв с «Феррари»? Я был очень удивлён, когда мне позвонил руководитель команды Маттиа Бинотто, сообщив, что они не собираются продлевать со мной контракт. Мы даже не обсуждали этот вопрос – я не получал предложений с их стороны, - сказал четырехкратный чемпион мира.

О причинах разрыва можно говорить много, но основных, судя по всему, две. Во-первых, в «Феррари» взяли курс на омоложение, сделав ставку на Шарля Леклера и подписав контракт с Карлосом Сайнсом-младшим, который и заменит Феттеля в следующем сезоне. Вторым ключевым вопросом могли стать деньги. Себастьян провел не лучший прошлый сезон, заняв лишь 5-е место в общем зачете, уступив более молодому партнеру по команде и лишь на одну позицию опередив своего будущего преемника в «Феррари». По этой причине разговоры о новом контракте с увеличением зарплаты (которая у Феттеля и по действующему договору составляет около 40 миллионов евро в год) зашли в тупик.

Немецкий гонщик сообщил, что еще не принял окончательного решения о своем будущем, не исключив даже вариант с завершением карьеры. Впрочем, у него еще остается возможность уйти красиво, доказав, что руководство красных было не право, списав его со счетов.

«РЕД БУЛЛ» - ФАВОРИТ СЕЗОНА?

Подытожить рейтинг новостей перед стартом сезона можно разбором фаворитов этого года. Еще до карантина все букмекеры в один голос называли главным претендентом на титул Хэмилтона. «Мерседес» за время перерыва доработал свою систему DAS, позволяющую наклонять колеса в поворотах, привнеся ее еще и на заднюю ось автомобиля, а также вместе с друзьями из «Petronas» разработал новое топливо, призванное решить давнюю проблему немецких болидов – перегрев двигателя.

Валлтери Боттас заявил, что готов к сражениям на треке и находится чуть не в лучшей форме в жизни.

- Три или четыре недели назад я провел фитнес-тест, который обычно делаю раз-два в год, и показал свой лучший результат. Я вместе с командой инженеров работал над своим стилем пилотажа, и у меня есть пара новых навыков, которые я могу использовать. На тестах в Барселоне я чувствовал улучшения в определенных типах поворотов, и занимался этим во время карантина. Я чувствую, что стал более совершенным пилотом. С физической точки зрения я сейчас на пике формы, - отметил финн.

Про Хэмилтона и говорить нечего. В том, что он снова будет одним из лучших на трассе и всерьез поборется за седьмой титул чемпиона, мало кто сомневается.

Тем не менее, во время паузы у немецкой команды появился серьезный конкурент. Из соседнего государства также пришли новости о солидных изменениях. «Ред Булл» успел немного протестировать свои новые болиды во время съемки на трассе в Сильверстоуне и по фотографиям видно, что австрийцы изменили дно машины, собрав болид, максимально подходящий под стиль пилотирования лидера команды Макса Ферстаппена. Глава гоночного подразделения «Ред Булл» Хельмут Марко пообещал еще несколько новинок, среди которых, по слухам, может оказаться новый двигатель от «Хонды» с повышенной мощностью. Еще одним плюсом в копилку «Быков» станет и место проведения первых двух гонок сезона. «Ред Булл» к домашнему этапу всегда готовит особенные сюрпризы, да и сам Ферстаппен обожает трассу в Шпильберге за множество быстрых поворотов, поэтому голландцу вполне по силам выйти в лидеры после первых стартов, а учитывая укороченный календарь, Хэмилтону придется постараться, чтобы добыть очередное золото.

Nuevo suelo para el RB16 probado hoy en Silverstone con multiples deflectores verticales.



New floor on the RB16 tested today at Silverstone with multiple vertical deflectors. pic.twitter.com/1WOtCRP988 — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) June 25, 2020

фото изменений дна машины «Ред Булла» в Сильверстоуне по сравнению с тестами в Барселоне