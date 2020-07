Хэмилтон лишил себя подиума, Квят сошел из-за взрыва покрышки. Итоги Гран-при Австрии

Коротко – о главных событиях долгожданного уик-энда в Австрии, открывшего в этом году чемпионат «Формулы-1».

И, кстати, не только ее. Одновременно с сильнейшей лигой мира на автодроме в Шпильберге стартовали две главные младшие серии – «Формула-2» и «Формула-3». Во всех есть российские гонщики. И все они нас порадовали. Правда, не все добились успеха.

Александр Смоляр – дебютант «Формулы-3» – достойно смотрелся в обеих гонках (в молодежных сериях проводят два зачетных заезда за уик-энд). Избегал лишнего риска, сам не лез на рожон, но и уверенно отстаивал позиции. В воскресном спринте мог побороться за подиум, но откатился на старте назад и предпочел синицу в руке, стараясь лишний раз не ввязываться в «драки» на треке. В итоге оба раза заехал очки и занял десятое место в общем зачете. От него этого пока и ждут – стабильных и спокойных выступлений, которые помогут набраться опыта в первых уик-эндах. Затем наметится дальнейший прогресс.

В куда более сложной и быстрой «Формуле-2» в этом сезоне – сразу три россиянина! И все в теории могут бороться за победы, а также – и за место в «Формуле-1». Правда, условия у всех разные. У Артема Маркелова – колоссальнейший опыт (он уже был здесь вице-чемпионом три года назад), но пока – не лучшая команда. В первой гонке петербуржец прорвался из конца пелотона (после проваленной квалификации) в самый верх и даже мог приехать на подиум, но сломалась машина. Во второй тоже не обошлось без проблем – Артем остался далеко от очковой зоны. Не повезло и Никите Мазепину – один из возможных новичков первой «Формулы» так же стал жертвой команды (принадлежащей его отцу, Дмитрию Мазепину) – в субботу ему запороли пит-стоп, который растянулся почти на минуту. А в воскресенье прорваться из хвоста в очки Мазепин не смог – мчал быстро, но не хватило дистанции.

Зато все сложилось у Роберта Шварцмана! Член молодежной Академии «Феррари» – один из пяти протеже «Скудерии», выступающих в «Формуле-2» и претендующих на место в «Альфа Ромео» на будущий год (а там, кто знает, и на место в «Феррари» можно попробовать замахнуться). В числе других таких протеже – Мик Шумахер. Причем, в отличие от Роберта, он в «Формуле-2» уже провел один год. Но первый уик-энд в Австрии сын семикратного чемпиона запорол себе сам – не удержал машину в конце субботней гонки и вместо подиума попал лишь во второй десяток. Откуда в спринте серьезно прорваться не смог (остался седьмым). А Шварцман – чемпион «Формулы-3» прошлого года – в дебютной гонке сразу стал третьим, а в спринте – четвертым. В итоге в общем зачете после этапа Роберт поднялся на второе место – вслед за Каллумом Айлотом! Неплохая заявка на достойный сезон, ставки в котором особо высоки.

Но все это – аперитив перед главным блюдом уик-энда: собственно, «Формулой-1». В которой тоже есть россиянин, пусть и в средней по силе команде – «Альфа Таури».

Первое, чем отметился Квят – он один из немногих пилотов, кто принял решение перед стартом не становится на одно колено в знак поддержки движению Black Lives Matters. Другие пятеро – Кими Райкконен, Макс Ферстаппен, Антонио Джовинацци, Карлос Сайнс и Шарль Леклер. «Бороться с расизмом надо действиями, а не жестами», – признал монегаск. «Каждый в праве решать, хочет встать на колено, или не стоит – это зависит в том числе от стран, которые представляют пилоты», – добавил Грожан.

