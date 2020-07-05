Хэмилтон лишил себя подиума, Квят сошел из-за взрыва покрышки. Итоги Гран-при Австрии

Коротко – о главных событиях долгожданного уик-энда в Австрии, открывшего в этом году чемпионат «Формулы-1».

ШВАРЦМАН БЫСТРЕЕ ШУМАХЕРА

И, кстати, не только ее. Одновременно с сильнейшей лигой мира на автодроме в Шпильберге стартовали две главные младшие серии – «Формула-2» и «Формула-3». Во всех есть российские гонщики. И все они нас порадовали. Правда, не все добились успеха.

Александр Смоляр – дебютант «Формулы-3» – достойно смотрелся в обеих гонках (в молодежных сериях проводят два зачетных заезда за уик-энд). Избегал лишнего риска, сам не лез на рожон, но и уверенно отстаивал позиции. В воскресном спринте мог побороться за подиум, но откатился на старте назад и предпочел синицу в руке, стараясь лишний раз не ввязываться в «драки» на треке. В итоге оба раза заехал очки и занял десятое место в общем зачете. От него этого пока и ждут – стабильных и спокойных выступлений, которые помогут набраться опыта в первых уик-эндах. Затем наметится дальнейший прогресс.

В куда более сложной и быстрой «Формуле-2» в этом сезоне – сразу три россиянина! И все в теории могут бороться за победы, а также – и за место в «Формуле-1». Правда, условия у всех разные. У Артема Маркелова – колоссальнейший опыт (он уже был здесь вице-чемпионом три года назад), но пока – не лучшая команда. В первой гонке петербуржец прорвался из конца пелотона (после проваленной квалификации) в самый верх и даже мог приехать на подиум, но сломалась машина. Во второй тоже не обошлось без проблем – Артем остался далеко от очковой зоны. Не повезло и Никите Мазепину – один из возможных новичков первой «Формулы» так же стал жертвой команды (принадлежащей его отцу, Дмитрию Мазепину) – в субботу ему запороли пит-стоп, который растянулся почти на минуту. А в воскресенье прорваться из хвоста в очки Мазепин не смог – мчал быстро, но не хватило дистанции.

Зато все сложилось у Роберта Шварцмана! Член молодежной Академии «Феррари» – один из пяти протеже «Скудерии», выступающих в «Формуле-2» и претендующих на место в «Альфа Ромео» на будущий год (а там, кто знает, и на место в «Феррари» можно попробовать замахнуться). В числе других таких протеже – Мик Шумахер. Причем, в отличие от Роберта, он в «Формуле-2» уже провел один год. Но первый уик-энд в Австрии сын семикратного чемпиона запорол себе сам – не удержал машину в конце субботней гонки и вместо подиума попал лишь во второй десяток. Откуда в спринте серьезно прорваться не смог (остался седьмым). А Шварцман – чемпион «Формулы-3» прошлого года – в дебютной гонке сразу стал третьим, а в спринте – четвертым. В итоге в общем зачете после этапа Роберт поднялся на второе место – вслед за Каллумом Айлотом! Неплохая заявка на достойный сезон, ставки в котором особо высоки.

Роберт Шварцман (в центре). Фото Formula 2

КВЯТ НЕ ВСТАЛ НА КОЛЕНО

Но все это – аперитив перед главным блюдом уик-энда: собственно, «Формулой-1». В которой тоже есть россиянин, пусть и в средней по силе команде – «Альфа Таури».

Первое, чем отметился Квят – он один из немногих пилотов, кто принял решение перед стартом не становится на одно колено в знак поддержки движению Black Lives Matters. Другие пятеро – Кими Райкконен, Макс Ферстаппен, Антонио Джовинацци, Карлос Сайнс и Шарль Леклер. «Бороться с расизмом надо действиями, а не жестами», – признал монегаск. «Каждый в праве решать, хочет встать на колено, или не стоит – это зависит в том числе от стран, которые представляют пилоты», – добавил Грожан.

End Racism.



One cause. One commitment.



As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Кто-то, возможно, их осудит. Но в целом сам такой поступок, решение не поддаваться «модной» истерии – это признак характера. Мы знали всегда, что у Квята он есть.

Жаль, гонка Даниила не сложилась. На старте он немного откатился назад, потеряв две позиции (был 13-м, стал 15-м). Потом все быстро отыграл. И ехал в темпе с напарником – Пьером Гасли, постепенно прорываясь к очкам. В итоге ближе к финишу уфимец мог стать минимум восьмым! Но все испортила… покрышка. Сменив резину на «софт» во время третьего появления сейфти-кара, Квят начал резко терять темп. То ли комплект попался бракованный, то ли на обломок наехал, то ли сам повредил заднюю левую шину в контакте с Эстебаном Оконом, с которым Даниил боролся за позицию…. Непонятно. Но случился медленный прокол, из-за чего «Альфа Таури» россиянина поехала медленнее. В конечном счете его прошли три пилота, выбив Квята из очковой зоны. А за два круга до финиша покрышка просто взорвалась, закончив мучения Даниила – сход.

Обидно. Но не смертельно. Весь сезон впереди.

СХОДЫ, ОБГОНЫ И ШТРАФЫ

Сама же гонка выдалась насыщенной, интересной и яркой!

Хэмилтон, хоть и сам чернокожий, не заслужил поблажек от судей. Которые сначала впаяли ему штраф в три позиции на стартовой решетке за игнорирование желтых флагов в квалификации – в итоге Льюис начал гонку пятым. Кстати, изначально, в субботу, его признали невиновным, но в воскресенье утром «Ред Булл» представил доказательства, что Хэмилтон точно видел не только желтые флаги, но и нужную индикацию на приборной панели. То есть, был должным образом проинформирован о введенном режиме. Протест был подан незадолго до старта и удовлетворен, что, видимо, добавило нервозности Льюису. Поскольку и в гонке он немало «косячил». Во-первых – не смог догнать Боттаса, оставшись позади партнера по команде (Валттери в итоге и выиграл). А во-вторых – допустил контакт с Албоном в борьбе за вторую позицию незадолго до финиша, за что получил пять штрафных секунд.

Льюис Хэмилтон и Александр Албон. Фото Formula 1

И даже так Хэмилтон мог бы стать третьим, если бы другой британец – Ландо Норрис – на финишном круге не выжал из своего «Макларена» все, что можно, установив и лучший круг в гонке, и удержав преимущество над чемпионом в 0,2 секунды (с учетом штрафа последнего). Итог – первый подиум восходящей звезды. Шикарная развязка!

Сам Алекс Албон, пострадавший от Льюиса, был признан фанатами гонщиком дня… Не просто так. Партнер тайца, Макс Ферстаппен – победитель двух последних «Гран-приАвстрии» – выбыл вскоре после старта из-за проблем с машиной. А ведь стартовал вторым, на более жестких покрышках, и имел все возможности вновь выиграть домашний этап для «Быков»! После схода голландца его напарник по «Ред Буллу» взял бремя лидерства на себя – и не подвел! Албон действительно был быстр, стабильно ехал в топ-3, и почти прошел Льюиса в честной борьбе. Обидно, что Хэмилтон фактически его выбил. Не так обидно в этом плане, что Алекс тоже в итоге сошел – опять из-за проблем с машиной, но не связанных с инцидентом с британцем.

Другим героем стал Шарль Леклер. Темп «Феррари» был очень низок – Себастьян Феттель не прошел в финал квалификации, сам монегаск на старте был седьмым. И в гонке не было никаких предпосылок, что «Скудерия» вдруг «поедет». Она, собственно, и не ехала. Но стабильность Леклера и – неожиданно! – разумная стратегия итальянской команды позволили монегаску стать вторым. В прошлом году он так же взял «серебро» «Гран-при Австрии», но упустил победу в жаркой схватке с Ферстаппеном. И был жутко расстроен. Теперь же улыбался от души, не веря собственной удаче. Может, не зря в «Феррари» именно на него сделали ставку в ближайшие пять лет?

Хватало и других историй и неожиданных выводов. Феттеля опять развернуло – Себ стал жертвой неразумной атаки на Сайнса. Итог – лишь десятое место. Почти половина пилотов вовсе сошло – до финиша добрались лишь 11 болидов. Очень достойно смотрелся «Рейсинг Пойнт», который часто называют розовым «Мерседесом». Правда, Лэнса Стролла подвела техника, а Серхио Переса – превышение скорости на пит-лейн и штраф в пять секунд, из-за чего он в любом случае не поднялся бы выше шестой позиции (хотя и так на трассе пропустил вперед два «Макларена»). Но видно – скорость у машины есть! Похоже, в этом сезоне парни в розовых комбинезонах все же поднимутся на подиум. И, возможно, не раз. А уж «Макларен» действительно сделал заявку на место в топ-3, набрав в первой гонке сразу 25 очков (за 3-е место Норриса и 5-е – Карлоса Сайнса). Это при том, что пару месяцев назад команда была на грани банкротства – спас лишь кредит со стороны партнеров из Бахрейна!

Валттери Боттас – победитель Гран-при Австрии. Фото Formula 1

Ну, и конечно, Боттас... Боттас – силен! И не намерен уступать Льюису. Правда, в прошлом году он тоже выиграл первую гонку, но скис к середине сезона. Интересно, как долго удастся Валттери поддерживать свои претензии на титул в этот раз?