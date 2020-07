Третий приход Алонсо. Фернандо снова возвращается в «Рено»

Мы знали, что это случится, еще с понедельника. Два дня назад Ноэми де Мигель – журналистка испанского Movistar – сообщила, что шеф «Рено» Сириль Абитебуль сказал механикам команды: «К нам возвращается пилот, с которым вы уже работали. Официально объявим все в среду». Конечно, речь могла идти, скажем, о Нико Хюлькенберге. Или – чем «формульные» боги не шутят? – о россиянине Виталии Петрове, который тоже гонялся в «Рено» в 2010-2011 годах. Но все понимали – имеется в виду Алонсо. Ведь именно вокруг Фернандо крутились слухи все последние два месяца, с тех пор, как Дэн Риккардо сообщил об уходе в «Макларен».

Нет, назывались и другие кандидаты ему на замену – включая Себастьяна Феттеля. Но это были именно рассуждения. А за идею о возвращении Алонсо уцепился и менеджмент самой первой «Формулы», который, как говорили инсайдеры, сам был согласен доплатить команде на зарплату испанцу. Понятно, что двукратный чемпион – не рента-драйвер. И что потребует значительных денег. Которые «конюшне», переживающей кризис (собственно, кризис накрыл компанию «Рено» целиком), найти не так просто. Но чем не пожертвуешь ради камбэка двукратного чемпиона и одного из самых популярных пилотов в истории!

В общем, мы не ошиблись. В среду в Энстоуне подтвердили – контракт с Алонсо заключен. Срок – один год. Сумма не разглашается, другие условия – тоже. Но, в общем, не суть важно. Фанаты Фернандо ликуют. А остальные задаются вопросом – это и правда лучший выбор для команды?

It’s official! @alo_oficial is back in F1 and will race for @RenaultF1Team in 2021 #F1 pic.twitter.com/O4zB2ckM0j