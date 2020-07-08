Третий приход Алонсо. Фернандо снова возвращается в «Рено»

ЭТО СЮРПРИЗ?

Мы знали, что это случится, еще с понедельника. Два дня назад Ноэми де Мигель – журналистка испанского Movistar – сообщила, что шеф «Рено» Сириль Абитебуль сказал механикам команды: «К нам возвращается пилот, с которым вы уже работали. Официально объявим все в среду». Конечно, речь могла идти, скажем, о Нико Хюлькенберге. Или – чем «формульные» боги не шутят? – о россиянине Виталии Петрове, который тоже гонялся в «Рено» в 2010-2011 годах. Но все понимали – имеется в виду Алонсо. Ведь именно вокруг Фернандо крутились слухи все последние два месяца, с тех пор, как Дэн Риккардо сообщил об уходе в «Макларен».

Нет, назывались и другие кандидаты ему на замену – включая Себастьяна Феттеля. Но это были именно рассуждения. А за идею о возвращении Алонсо уцепился и менеджмент самой первой «Формулы», который, как говорили инсайдеры, сам был согласен доплатить команде на зарплату испанцу. Понятно, что двукратный чемпион – не рента-драйвер. И что потребует значительных денег. Которые «конюшне», переживающей кризис (собственно, кризис накрыл компанию «Рено» целиком), найти не так просто. Но чем не пожертвуешь ради камбэка двукратного чемпиона и одного из самых популярных пилотов в истории!

В общем, мы не ошиблись. В среду в Энстоуне подтвердили – контракт с Алонсо заключен. Срок – один год. Сумма не разглашается, другие условия – тоже. Но, в общем, не суть важно. Фанаты Фернандо ликуют. А остальные задаются вопросом – это и правда лучший выбор для команды?

ЗАЧЕМ ЭТО «РЕНО»?

Если серьезно, то однозначного ответа нет. Заслуги Алонсо бесспорны. Он, может, и не самый титулованный пилот в истории. Но однозначно – один из сильнейших, кто когда-либо выступал в первой «Формуле». Один из самых популярных. И харизматичных. Фернандо – фигура топ-уровня, к нему всегда огромный интерес. Отдача в плане маркетинга может быть колоссальной – и для команды, и для серии в целом.

Но…

В конце месяца, 28 июля, ему исполнится уже 39. В конце сезона-2021 будет все 40 лет. Для «Формулы-1» – солидный возраст. Плюс испанец пропустит целых три года, прежде чем вернется за руль. Да, он, конечно, поддерживал форму – выступал в «Индикаре», «Дакаре», стал чемпионом серии WEC (гонки на выносливость) и выиграл «24 часа Ле-Мана». Но на болидах «Формулы-1» не ездил. История не знает примеров, когда спустя столь значительный срок и в столь значительном возрасте пилоты возвращались на трассу и добивались успеха. Даже сам Михаэль Шумахер, пропустив те же три года и попав в «Мерседес» в 40 лет, ничем особо не отметился и выглядел существенно хуже, чем молодой Нико Росберг.

То есть, совсем не факт, что Алонсо поедет на том же уровне, которого от него ждут.

Зачем все это самому Фернандо – тоже не ясно. «Рено» – не топ-команда «Формулы-1». Она не обеспечит ему битву за титул. Алонсо ждет борьба за очки, возможно – за редкие подиумы. Но точно не за победы и не за третью чемпионскую корону. Вряд ли испанец и нуждается в деньгах. Возможно, он просто соскучился. Возможно, хочет погонять в удовольствие, прежде чем уйти на покой. Или надеется, что круто выступит в «Рено» и вновь уйдет в контендер, как это было в 2009 году. Мы не знаем. Все, что сказал сам Алонсо – простые протокольные слова:

– Я рад вернуться в команду, которая дала мне шанс на старте карьеры, с которой я выиграл два своих титула и которая вновь предоставила мне возможность вернуться на высший уровень. Наши планы и амбиции совпадают. А прогресс «Рено», достигнутый этой зимой, придает уверенности в том, что в 2022 году команда сможет достичь своих целей. Я же буду делиться опытом – со всеми, от механиков до гонщиков. «Рено» хочет вернуться на подиум. И я тоже.

А БЫЛИ ВАРИАНТЫ?

Собственно, было. Но их не так много. Возможный переход Феттеля – просто фантазии журналистов. Контракт с Квятом – не более, чем мечта российских фанатов. Возвращения Хюлькенберга не смог бы допустить Абитебуль – он никогда не признает ошибок, а расставание с Нико было лишь исключительно его решением.

Да, у «Рено» есть молодежная программа. И в ней есть пара талантливых гонщиков – китаец Джоу Гуанью и датчанин Кристиан Лундгаард. Оба – парни с амбициями, одни из фаворитов «Формулы-2». Плюс есть австралиец Оскар Пиастри, блистающий в «Формуле-3». Но, видимо, в команде решили, что ни один из них не будет готов к первой «Формуле» к новому году. И лучше, все же, пригласить Фернандо. Чтобы и денег заработать на рекламных контрактах. И пошуметь в медийном поле. Ну и действительно – чтобы Алонсо помог в подготовке к сезону-2022, передал свой колоссальный опыт всем, кому может. А там уж можно будет и молодежь подключать. Ну или его оставить – если действительно поедет на топ-уровне, как прежде.

I C O N I C @alo_oficial pic.twitter.com/EXWGJxggfM — Formula 1 (@F1) July 8, 2020

ЧТО В ИТОГЕ?

В любом случае, это суперистория! Фернандо третий раз приходит в команду, с которой связаны его важнейшие успехи. Первый такой приход принес ему два титула (2005-2006). Второй – пару побед и скандал в Сингапуре-2008 с умышленной аварией Нельсиньо Пике ради первого места испанца (что стоило карьеры и бразильцу, и легендарному Флавио Бриаторе – когда история вскрылась, итальянца пожизненно отлучили от любой деятельности в «Формуле-1»). В обоих случаях он уходил в топ-коллектив – сначала в «Макларен» (2007), после – в «Феррари» (2010). Чем обернется теперь третий приход?

В любом случае, новый сезон может стать интереснее!